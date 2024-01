Mann i 30-årene drept i Bergen

SPERRET AV: Her til denne leiligheten i Laksevåg rykket politiet ut tirsdag kveld. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Kun to dager etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i en utbrent bil i nabokommunen Øygarden, gikk drapsalarmen i Bergen igjen.



Tirsdag kveld rundt kl. 21.40 ble en mann funnet blodig og livløs med stikkskader utenfor en bolig i bydelen Laksevåg.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Onsdag ettermiddag er den drepte identifisert.

-– Han er også en mann i 30-årene og er utenlandsk statsborger. Han hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Pårørende er ikke varslet, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland på en pressekonferanse.

KRIMTEKNIKER: Politiet jobbet på åstedet natt til onsdag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kjent adresse for politiet

Hun la til at mannen ble funnet utenfor det som er en kjent adresse for politiet i Bergen. Der er det flere utleieleiligheter. Både siktede og offer har tilknytning til adressen.

– Men vi har ingen informasjon om tidligere saker om vold eller trusler mellom de to involverte. Jeg vil ikke si at de er kjent for politiet fra før, sa Høyland.



Politiet har avhørt flere personer som var på stedet. Det skal ikke ha vært vitner til drapshandlingen. Den drapssiktede mannen er også av utenlandsk opprinnelse, men har bodd lenge i Norge, ifølge politiet.

– Vi håper å få avhørt han i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Hvordan mannen stiller seg til siktelsen er foreløpig ukjent. Han har fått oppnevnt Jørgen Riple som forsvarer, som foreløpig ikke har gitt TV 2 noen kommentar om saken.

Nabo: – Trist

Inger Lise Ravnanger er en av naboene i området. Hun syns det er trist å få en ny hendelse så nært på.

– Det er jo tragisk uansett hvor det skjer. Det har vært så mange drap etter nyttår. Om det er her eller noe annet sted utgjør ingen forskjell. Det er tragisk for dem det gjelder, sier Ravnanger.

UROET: Inger Lise Ravnanger bor i nabolaget der drapet skjedde. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Kontroll på våpen

Politiets kriminalteknikere har gjennom natten gjort undersøkelser på stedet.



– Politiet har kontroll på et våpen. Senere kriminaltekniske undersøkelser vil avklare om det er knyttet til skadene på avdøde, skrev Vest politidistrikt i en pressemelding samme natt.



På pressekonferansen ville Høyland fremdeles ikke si hvilket våpen det er snakk om.

Mannen ble erklært død på Haukeland universitetssykehus klokken 22.30, litt under en time etter at politiet fikk melding om at han lå blodig og livløs på terrassen ved adressen..

Fire personer som var til stede i huset ble tatt med til politihuset for vitneavhør.

Nabo Ravnanger sier det er et stille og rolig nabolag.

– Nesten som på landet. Det er et trivelig nabolag, sier hun, og sier drapet ikke ødelegger tryggheten de har der.

AVSPERRET: Politiet sperret av et større område i Laksevåg tirsdag kveld. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Veldig trist

Pawel Piszczalski (19) bor rundt hundre meter fra åstedet. Han sa tirsdag kveld at han så flere utrykningskjøretøy i forbindelse med politiaksjonen.



– Det er jo litt bekymringsvekkende og veldig trist. Du føler mer på at det er ekte når noe sånt skjer så nærme. Når du lander i ettertid innser du jo at det er et menneske som har mistet livet sitt, sier han.