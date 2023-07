Mann erklært død etter hendelse i leilighet i Oslo

SIKTET FOR DRAP: En mann er pågrepet og siktet for drap etter en hendelse i en leilighet i Oslo. Foto: Simen Askjer / TV 2

OSLO (TV 2): En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for drap i forbindelse med at en mann ble erklært død på stedet etter en hendelse i Oslo.

Politiet er på stedet etter at en mann ble funnet kritisk skadd i en leilighet i Oslo.

– Når vi kommer hit fant vi en mann som var veldig blodig og trengte livreddende førstehjelp. Det ble gjennomført, men dessverre sto ikke livet hans til å redde, sier innsatsleder Tore Barstad til TV 2.

En mann i 40-årene knytter seg til handlingen og er siktet for drap. Han var tilsnakkede med lettere skader under pågripelsen.

– Han ble ettersett raskt av helse og klarert for arresten. Nå gjennomføres det kriminaltekniske undersøkelser på han inne i cella, sier Barstad.

Avdøde er ikke identifisert og pårørende er derfor ikke varslet. Politiet går foreløpig ikke ut med opplysninger om hva slags skader vedkommende døde av.



HAR GJORT BESLAG: Innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt sier det er gjort beslag som kan settes i forbindelse med hendelsen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Nabo: – Ekkelt

Næsioo Omari (16) bor i samme rekkehus og er sjokkert over det som har skjedd. Han sier til TV 2 at det er både tragisk og trist.



– Det er veldig trivelig og koselig nabolag. Vi har alt under kontroll, men plutselig er det 20 politibiler utenfor døra og noen som er funnet død. Det er trist.

En annen nabo som ønsker å være anonym satt hjemme da hendelsen skjedde.

– Jeg satt inne og hørte plutselig masse sirener. Når jeg så ut av vinduet var hele veien full av blålys. Det pleier ikke å være så mye bråk her, så det er utrolig ekkelt at dette skjer rett ved der jeg bor.



DRAPSETTERFORSKNING: Politiet på stedet etter at en mann døde etter å ha blitt funnet kritisk skadd i en leilighet i Oslo. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kontroll på mulig våpen

Barstad sier det var fire personer på adressen i det som fremstår som et bofellesskap for oss, uten at politiet kan bekrefte dette.



– Det er to andre som vi ønsker å gjennomføre et ordentlig vitneavhør av, men vi har litt språkbarrierer. Så det tar litt tid før vi får oversikt over hva de faktisk har fått med seg.

På nåværende tidspunkt tror ikke politiet det er flere involverte i hendelsen, men det er flere som er registrert på adressen.



– Vi prøver å komme i kontakt med dem nå, for å avklare om de har vært til stede tidligere i dag, eller om de har kjennskap til de involverte i selve saken, sier Barstad.

– Har dere kontroll på noen våpen?



– Vi har kontroll på flere gjenstander eller noe som vi tror kan settes i forbindelse med selve hendelsen, uten at vi ønsker å kommentere hva det er for noe, sier Barstad.

Politiet jobber videre med teknisk og taktisk etterforskning. Det innebærer avhør av vitner og siktede og identifisering av avdøde.

POLITI: Politiet jobber videre med teknisk og taktisk etterforskning, som innebærer avhør av vitner og siktede og identifisering av avdøde. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kriminalteknikere er i gang med åstedsundersøkelser.

Det var naboer som hørte bråk fra leiligheten som meldte fra om hendelsen klokken 12.30. Siktede var tilsnakkede og lettere skadd da han ble pågrepet.