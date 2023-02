Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drap i Bergen

Fredag 4. mars i fjor gikk sønnen til angrep på faren midt på lyse dagen i parkeringshuset. Her skal han ha knivstukket faren gjentatte ganger i hodet, halsen og kroppen - og sparket ham mens han lå på bakken.

Den 35 år gamle sønnen har erkjent straffskyld for drapet. Nå er dommen klar og mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern, bekrefter forsvarer Marius Wesenberg til TV 2.

Det var NRK som omtalte dommen først.

Mannen har historikk med rus og er tidligere diagnostisert med paranoid schizofreni.

Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ble provosert

I tillegg til å ha drept faren, var sønnen også tiltalt for vold mot stemoren sin, som var til stede under selve drapet.

Den fornærmede kvinnen har forklart at familien i utgangspunktet hadde et godt forhold til hverandre - men at dette endret seg etter at den drapstiltalte sønnen ble kjent med en annen mann.

– Han sa at denne mannen hadde mystiske krefter og at han kunne snakke med gud, forklarte den fornærmede kvinnen i retten om den tiltalte.

Faren hadde reagert på denne mannen ved flere anledninger. I en telefonsamtale - én uke før drapet - skal faren ha kalt denne mannen for en «horesønn». Dette reagerte 35-åringen kraftig på, ifølge forklaringen til stemoren.

Denne telefonsamtalen skal ha vært den siste samtalen mellom far og sønn.

Ville drepe faren flere ganger

Den drapstiltalte sønnen har forklart i retten at han ble provosert av telefonsamtalen med sin far og dro til butikken for å kjøpe en kniv. Deretter overnattet han i en bil utenfor boligen til faren for å vente på ham.

Dagen etter fulgte 35-åringen etter faren og konen til Vestkanten kjøpesenter og gikk etter dem.

– Jeg var veldig målrettet. Da de var på vei til bilen etter handleturen, kom jeg bak dem. Første slaget var i halsen.

35-åringen erkjente under rettssaken at han ved flere anledninger tidligere har tenkt på å drepe sin egen far gjennom oppveksten.

Sønnen beklager overfor familien for drapet på sin far.

– Ingen sønn burde drepe sin far. Jeg må leve med det resten av livet.