Mann dømt til 14 års fengsel for spikerpistol-drap

Marcus Unsal (30) ble drept med 20 spikre. Nå er en familiefar dømt for drapet.

I ti dager pågikk det en omfattende leteaksjon etter Marcus Unsal (30) som ble meldt savnet i juni i fjor.



Først en drøy måned etter forsvinningen, bestemte én av de som hadde deltatt i leteaksjonen seg for å legge kortene på bordet.

Mannen, som er i 30-årene, innrømte å ha drept Marcus, før han slepte han bortover bakken og skjulte ham i skogen under greiner i terrenget ved et hyttefelt i Tana.



DRAPSVÅPEN: Mannen som nå er dømt, drepte Marcus Unsal med 20 spikre. Foto: Politiet

Marcus ble drept med 20 spikre. Elleve av de ni centimeter lange spikrene gikk inn i hodet, mens resten gikk inn i lungene både fra brystet og ryggen.



Nå er mannen dømt til 14 års fengsel for drapet. Dommen blir lest opp av dommer Martin Arneng Varsi i Indre og Østre Finnmark tingrett onsdag formiddag.

Mannen idømmes også å betale 406.000 kroner i oppreisning til begge av Marcus Unsal sine etterlatte. Dommen er ikke rettskraftig.

– Handlingen fremstår særlig brutal og grusom, sier dommer Varsi under domsavsigelsen.

SPIKERPISTOL: Spikerpistolen som ble brukt har en funksjon som gjør den halvautomatisk. Foto: Politiet

Samarbeidet om narkosalg

Ettersom den tiltalte erkjenner straffskyld, var det sentrale spørsmålet i rettssaken å finne frem til riktig lengde på fengselsstraffen. Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen ba i retten om 14 års fengsel.

I saken som gikk for retten i februar fortalte mannen at han kjente Marcus etter å ha studert sammen i 2014, men at han hadde tatt opp kontakten med 30-åringen fordi han hadde økonomiske problemer.



Familiefaren visste at Marcus drev med narkotika, og spurte om han kunne selge stoff for ham.

Ifølge mannen begynte Marcus etter hvert å true han fordi han syntes det tok for lang tid med tilbakebetaling av narkotikaen.

DRAPSALARM: Da politiet fant Marcus Unsal (30) etter ti dager, reiste Kripos nordover fra Oslo og saumfarte åstedet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Fordi tiltalte likevel klarte å ordne betalingen, ble de i juni i fjor enige om at han skulle få selge et narkotikaparti til.

Det var derfor de kjørte opp mot et hytteområde i Tana natt til fredag 16. juni.

Marcus hadde gjemt narkotikaen sin i skogen så ikke moren skulle finne ut om hva han drev med.



Det var da det fatale skjedde.

Mannen har forklart at Marcus truet med å skade familien hans dersom han somlet like mye med betalingen som forrige gang.



Han grep så tak i spikerpistolen som lå bak i bilen de kjørte, før han skjøt Marcus skjøt ut spikerne med hastighet på tre meter i sekundet.

Torgun Torheim (62) har til TV 2 fortalt at hun med grøsninger ser tilbake på møtet med den nå domfelte mannen under letekasjonen.

Endret forklaring

Allerede kvelden etter at Marcus var meldt savnet, ble den nå domfelte mannen avhørt som vitne i saken.



I korte trekk forklarte han at han hadde kjørt til Marcus kvelden før han forsvant, fordi han skulle hente noe elektronikk. Han hadde dratt derfra klokken 00.30, fortalte han.



Politiet gjorde samtidig undersøkelser av teledata i området og så at tiltalte sin telefon hadde slått inn på helt andre basestasjoner betydelig senere på natten.

FUNNSTEDET: Da en politihund markerte på en haug med kvister, fant politiet Marcus Unsal drept. Foto: Påtalemyndigheten

Derfor ble han pågrepet og siktet for falsk forklaring. Lenge holdt han fast ved historien sin og forsøkte å leve som om ingenting hadde skjedd.

– Jeg hadde lyst til å tilstå samme dag, men jeg klarte ikke tanken på å tilstå da jeg tenkte på samboeren min, barna og huset og alt. Jeg tenkte at jeg får vente til vi er på plass i det nye huset, sa han i retten.



Først en måned etter forsvinningen kom han altså med innrømmelsen. I august var han tilbake på åstedet sammen med politiet og rekonstruerte drapet.

Etter denne rekonstruksjonen har politiet slått seg til ro med at ikke flere personer var til stede da Marcus ble drept.