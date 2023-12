Mann dømt for overgrep mot Mina

En mann i 30-årene er dømt til fengsel i et år og to måneder for overgrep mot Mina Hjalmarsen, åtte måneder før hun døde.

Tingretten i Oslo har funnet mannen skyldig i seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Overgrepene mot Mina skjedde, ifølge dommen, på Gjøvik-toget da hun var 15 år gammel.

Han er også funnet skyldig i å ha utnyttet henne da hun var i en særlig sårbar situasjon, og for å ha gitt eller solgt narkotika til Mina, tvillingsøsteren Mille og en venninne.

Dommen er i pakt med straffepåstanden til aktor i saken, som foreldrene til tvillingene har reagert sterkt på. De mente den var alt for mild.

– Straffenivået er for lavt for slike overgrep, men jeg er tilfreds med at Mina har blitt trodd på alle punkter. Det hadde vært veldig viktig for henne om hun var i live. Og det er viktig for andre som utsettes for overgrep, sier moren til tvillingene, Kirsti Skogsholm.



Retten legger til grunn at tiltalte var strafferettslig tilregnelig da overgrepene skjedde.

Mannen er også dømt for blant annet tyverier og oppbevaring av narkotika, slik at dommen samlet er satt til et år og sju måneders fengsel.

Han ble frikjent i flere av tiltalepunktene, som gjaldt andre forhold enn overgrepssaken. Blant annet for to tyverier, trusler, kroppskrenkelse og heleri.

Mannen, som lenge har vært i et rusbelastet miljø, vedgikk seksuell omgang, men nektet straffskyld for overgrep og for å ha utnyttet Mina under rettsaken. Han hevdet at han trodde hun var rundt 20 år.

I dommen vises det til snapchat-videoer og et videoavhør som ble framlagt i retten.

Det konkluderes med at tiltalte burde søkt nærmere avklaring av alder. Og at hans uvitenhet ikke kan lede til straffrihet.

TV 2 har i en serie saker fortalt om søstrene som fikk alvorlige spiseforstyrrelser da de var 14 år gamle.



De ble skrevet ut av psykiatrien, til tross for sterke advarsler fra foreldrene, barnevernet og Bufetat. Dermed ble de kasteballer i systemet og sendt fra barnevernsinstitusjon til barnevernsinstitusjon. I denne perioden utviklet de rusmisbruk.

Tvillingene ble funnet døde av overdoser i Spydeberg i januar. De var da 16 år gamle. Overgrepene mot Mina skal ha skjedd åtte måneder før tragedien.

I dommen vises det til Minas bakgrunn. Og det konkluderes med at tiltalte forsto eller holdt det for sannsynlig at hun var i en sårbar livssituasjon.

Retten har også lagt til grunn at det er årsakssammenheng mellom den sårbare situasjonen og det seksuelle misbruket.



– Jeg har orientert min klient om dommen. Han er fornøyd med at han ble frifunnet for deler av tiltalen. Men opplever det ikke riktig når retten kommer til at han burde gjort mer for å finne ut hvor gammel fornærmede faktisk var. Han ønsker å tenke på om dommen skal ankes, sier forsvarer Kai Roger Vaag.



Bistandsadvokaten til foreldrene har uttalt at saken viser hvor galt det kan gå når samfunnet svikter barn med spiseforstyrrelser og det ender med rusmisbruk.

– Når det er snakk om rus vil det alltid være fare for overgrep. Vi ser sak etter sak der barn og unge som er i disse miljøene, blir påført og påfører seg selv skader. Det er tragisk, sier hun.