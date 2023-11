Mann dømt for grov vold – mente han ble psykotisk av slankemedisin

I mai i fjor rykket politiet ut til en bolig i Asker etter meldinger om en alvorlig voldsepisode.

En mann ble senere siktet for drapsforsøk på et familiemedlem.

Ifølge tiltalen slo han familiemedlemmet gjentatte ganger i hodet med en kjele, før han deretter stakk henne med en kniv på kroppen og i kinnet.

Skadene til vedkommende ble betegnet som alvorlige.

I forrige uke var saken oppe i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Der ble saken behandlet som grov kroppsskade. Mannen erkjente seg delvis skyldig.

Flere slag mot hodet

Ifølge tiltaltes forklaring mener han at fornærmede nokså plutselig uttalte at hun «eier huset», i forkant av hendelsen.

Dette gjorde tiltalte sint, og han tok en gryte med håndtak og slo denne mot skulderen til fornærmede.

Ekteparet begynte deretter å krangle, før tiltalte grep tak i en kniv som han viftet rundt.

Han forstår ikke hvordan kniven kan ha truffet fornærmede.

Skyldte på slankemedisin

Retten mener man imidlertid kan se helt bort ifra tiltaltes forklaring. De mener at han slo fornærmede flere ganger mot hode. Retten er også overbevist om at han stakk kvinnen flere ganger med kniv.

Mannen har selv forklart i retten at han mener han ble psykotisk, etter å ha brukt slankemedisinen Mysimba.

– Jeg ba om hjelp, og fikk slankemedisin, noe som viser seg i ettertid å være en katastrofe for meg, sa mannen fra vitneboksen ifølge Budstikka, som fulgte rettssaken.

SLANKEMEDISIN: Mysimba er en tablettbehandling som brukes til behandling av fedme. Foto: Frederik Ringnes

Ikke trodd av retten

I dommen understrekes det at behandlingen av saken har tatt noe tid, fordi det var nødvendig å hente inn informasjon fra sakkyndige om hvorvidt det er mulig å bli psykotisk av å bruke slankemedisinen Mysimba.

De sakkyndige slår fast at tiltalte hadde virkestoffene av Mysimba i kroppen da hendelsen skjedde. Et av disse stoffene har flere kjente, alvorlige bivirkninger, også av psykiatrisk og nevrologisk karakter.

Deriblant angst, søvnløshet, irritasjon, nervøsitet og anspenthet.

En sjelden bivirkning er hallusinasjoner, slik tiltalte mener han fikk.

Etter at bevisene ble lagt frem i retten, er de overbevist om at tiltalte var tilregnelig da voldsepisoden fant sted. Dermed ble han ikke trodd på at slankemedisinen var utløsende for at tiltalte angrep kona.

ENORM OMSETNING: Slankemedisiner har hatt en enorm omsetning i hele verden det siste drøye året. Internasjonale helsemyndigheter undersøker om flere alvorlige bivirkninger kan knyttes til bruken av disse medisinene. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Ønsker ro

TV 2 har vært i kontakt med bistandsadvokat til fornærmede, Rolf Jacob Cappelen. Han sier at hans klient ikke ønsker å kommentere saken.

– De ønsker mest mulig ro, sier Cappelen.

Mannen forsvares av advokat Svein Holden. Han ønsker heller ikke kommentere saken.

– Dommen blir ikke anket, sier Holden til TV 2.

Fordi mannen allerede har sonet 285 dager i varetekt, anses dommen som ferdigsonet, ifølge retten.