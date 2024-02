Mann dømt for drapsforsøk på sin egen bror

Det kommer frem av en fersk dom fra Oslo tingrett.

Mannen er også dømt for vold mot en taxisjåfør og trusler mot en ansatt i barnevernet.

Tiltalte har hele veien nektet straffskyld for anklagene mot ham.

– Dommen vil bli anket, sier mannens forsvarer, advokat Ola Lunde.



Han mener hans klient burde blitt fullstendig frikjent i saken.

Stakk i brystet og gikk

Av dommen kommer det frem at rettens flertall ikke er i tvil om at den tiltalte mannen forsøkte å drepe sin egen bror ved å stikke ham i brystet med en kniv.

Hendelsen skjedde i en leilighet på Stovner omtrent klokken 23.30 7. juli i 2022. Åstedet er leiligheten til en tredje bror i familien, ifølge dommen.

I retten forklarte tiltalte at han ikke kan huske å ha knivstukket broren sin.

FORSVARER: Advokat Ola Lunde forsvarer mannen i 30-årene. Foto: Marte Christensen / TV2

Basert på fornærmedes, tiltaltes og to vitners forklaringer er retten likevel ikke i tvil om at mannen i 30-årene hentet frem en Fiskars-kjøkkenkniv og stakk den i brystet på broren sin, som da satt på en kjøkkenstol.

«Deretter la tiltalte kniven fra seg på kjøkkenbenken og forlot leiligheten», heter det i dommen.

Eskalerende krangling

Både fornærmede og de to vitnene fra leiligheten har forklart at det oppstod en krangel mellom tiltalte og fornærmede, uten at dommen går inn på hva krangelen handlet om.

«Kranglingen ble aggressiv, de to reiste seg opp, og tiltalte dyttet fornærmede», skriver Oslo tingrett.



I avhør dagen etter knivstikkingen forklarte mannen i 30-årene at broren hadde blitt stadig mer sint, og at han tenkte broren ville «angripe når som helst».

STATSADVOKAT: Carl Graff Hartmann førte påtalemyndighetens sak for retten. Her i forbindelse med en annen sak. Foto: Erlend Aas / NTB

«Tiltalte tok da en gaffel eller annen gjenstand for å forsvare seg med. Han vet ikke hva som kom over ham», forklarte han i avhør 8. juli 2022.



I retten husket han ikke knivstikkingen, noe retten har sett bort ifra.

Den tredje broren i huset ringte AMK og politiet umiddelbart etter hendelsen, og mannen ble pågrepet under en time senere.

Tvil om tilregnelighet

I retten kom det frem at mannen i 30-årene hadde en alkoholpromille på 2,42 i blodet og 3,2 i urinen to timer etter at han ble pågrepet.

Likevel blir han bedømt som om han var edru, fordi rusen var selvforskyldt.

Men tingretten har også brukt en del tid på å vurdere mannens psykiske helse.

Mannen har historikk i helsevesenet i forbindelse med sin psykiske helse, og har tidligere vært tvangsinnlagt med psykotiske symptomer.

Under to uker før drapsforsøket, den 29. juni 2022, avsluttet Groruddalen DPS behandlingen av tiltalte. Tiltalte ble da bedømt som symptomfri.

– Det ble oppnevnt to sakkyndige her, og jeg mener, basert på det de har sagt, at han bør han frifinnes, sier advokat Ola Lunde.

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at han oppfylte kriteriene for bipolar affektiv lidelse på handlingstidspunktet, uten at det er funnet holdepunkter for at han var manisk eller psykotisk da han knivstakk broren sin.

Tingretten konkluderer med at det er klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte var tilregnelig på handlingstidspunktet.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med resultatet som er i tråd med vårt syn, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til TV 2.

I tillegg til å legge stor vekt på de sakkyndiges forklaringer, legger retten vekt på at tiltalte i sitt første politiavhør redegjorde godt for både hendelsesforløp, samtaletemaer og krangelen som utløste knivstikkingen.

Dommen ble avsagt under dissens, der en av meddommerne mente at tiltalte skulle dømmes for grov kroppsskade og ikke drapsforsøk.