Mann (41) tiltalt for Frogner-drapet

En 41 år gammel mann fra Bærum er tiltalt for å ha skutt og drept tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50) på åpen gate på Frogner i fjor.

I tiltalen kommer det frem at 41-åringen avfyrte ni skudd mot Fevziye Kaya Sørebø med en halvautomatisk pistol. Hun døde nærmest umiddelbart av skadene.

Mannen er også tiltalt for ulovlig å ha hatt med med skytevåpen på offentlig sted og for to andre brudd på våpenloven. Det var VG som omtalte tiltalen først.

– Det er tatt ut en tiltale for forsettlig drap og det er en tiltalt. Det er skjerpende at det har skjedd på et offentlig sted, sier statsadvokat Aud Gravås ved Oslo statsadvokatembeter til avisen.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø ble skutt på åpen gate på Frogner i Oslo i fjor vår. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Som ventet

Den drapstiltalte mannen har tidligere erkjent straffskyld. Han er også vurdert som tilregnelig av sakkyndige.

– Vi vil bruke hovedforhandlingen for å utdype hva som er avgjørende for skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier Gravås til VG.

Hans advokat Ole Petter Drevland sier til avisen at hans klient er informert om tiltalen, og at den er som ventet.

Sørebø ble skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april i fjor. Ifølge vitner ble hun skutt i en bil og hentet ut derfra av politiet, som forsøkte gjenoppliving.

Etter drapet satt siktede seg i bilen og kjørte vestover. Rundt ti minutter senere, i en busslomme på E18 i Bærum, ble han pågrepet. Til politiet på stedet sa han: «Jeg melder meg».

Dømt i boligtvist

Hovedteorien er at motivet springer ut av en sivil tvist mellom tiltalte og Sørebø knyttet til et boligprosjekt, der tiltalte var prosjektleder og rådgiver.

I desember 2020 ble tiltalte dømt til å betale 11,8 millioner til drapsofferet, som hadde saksøkt ham for uaktsom rådgiving og utførelse av prosjektlederoppdraget.

I den siste fengslingskjennelsen ble det kjent at hovedforhandlingen «trolig kan ha oppstart før påske 2023.»