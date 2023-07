Mann (23) laget terrormagasiner – dømt til fengsel

Den 23 år gamle mannen sto i Oslo tingrett tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen al-Qaida og oppfordret andre til å begå terrorhandlinger.



På det krypterte sosiale mediet ChirpWire la 23-åringen ut flere lange meldinger fra sommeren 2021.

«I will teach you how to make weapons», skrev mannen før han i samme melding oppfordret «ensomme ulver» til å utføre terror «into the heart of the kuffar directly where they feel the most safest».

Kuffar henviser til de vantro.

Bilder av Bin Laden

Da mannen ble pågrepet 31. mai i fjor, fant politiet et magasin på PC-en hans som var klart til utgivelse i juni. Magasinet var 62 sider langt og hadde bilder av blant andre Osama Bin Laden.

I retten fremsto han som «en angrende synder», mener dommerne.

«Tiltalte fortalte at han hadde vært bitter på manglende hjelp som barn og ungdom, og at han den gang knyttet manglende hjelp til at han ikke var «norsk», selv om han er norsk statsborger», skriver de.

Nå er han dømt til fem år og ti måneder i fengsel.

Vold i familien

«Tiltalte forklarte sine handlinger med søken etter tilhørighet og personlige vanskeligheter, forårsaket av omsorgssvikt og vold i en familie som var lite integrert i det norske samfunnet», skriver retten.

Etter rettspraksis får den vanskelige oppveksten likevel ikke noe særlig betydning for straffens lengde, fordi lovbruddet er så grovt.

Han har imidlertid fått 15 prosent strafferabatt som følge av sin unge alder og at han tilsto alle lovbruddene under rettssaken.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Bendik Falch-Koslung, som ikke hadde rukket å lese dommen fredag ettermiddag.