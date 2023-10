– Manglar politikk, ikkje planar

– Dette er høgst realistisk og høgst nødvendig om vi skal ha nokon som helst sjanse for å nå klimamåla, seier Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.

Han har følgt spent med på framlegginga av Klimautvalet sin rapport om korleis Noreg skal bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050.

Her anbefalte utvalet mellom anna full stans i oljeleiting fram til det er kome på plass ein plan for å fase ut olje- og gassutvinning.

RAPPORT: Siviløkonom og utvalseiar Martin Skancke overleverte rapporten til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

– Dette er ikkje ein bråstopp, men ei tenkepause, sa utvalsleiar Martin Skancke, då han presenterte rapporten fredag.

– Vi har et rekordhøgt investeringsnivå i oljesektoren. Då er det lurt å ta ein fot i bakken og legge ein strategi for korleis vi kan sørgje for at petroleumspolitikken er konsekvent med klimamåla våre.

Ber om oljestopp

For to år sidan sette Solberg-regjeringa ned eit uavhengig utval for å sjå på korleis Noreg bør gå fram for å nå klimamåla.



Fredag kom utvalet med sine anbefalingar.

Mellom anna meiner dei regjeringa må utarbeide ein strategi for å fase ut norsk petroleumsverksemd. Denne planen må bli lagt fram for Stortinget så snart som råd.

VIKTIG: Christian Eriksen i Bellona er fornøgd med tiltaka i rapporten, og håpar regjeringa vil følge opp. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I mellomtida meiner dei det ikkje må bli gitt fleire løyve til å leite etter eller utvinne olje og gass fram til strategien er klar.

– Det ville vore fullstendig uansvarleg av regjeringa å ikkje ta innover seg desse forslaga. Vi forventar ei klar melding frå regjeringa om at dette er eit arbeid dei vil legge til grunn vidare, seier Erisken.

– Ufornuftig

Også Hildegunn T. Blindheim, administrerande direktør i Offshore Norge, har følgd spent med på anbefalingane som blei lagt fram fredag.

– Vi er einige med utvalet om at utsleppa må ned. Ei samla olje- og gassbransje har sett mål om å redusere utsleppa mot null i 2050, og det jobbar vi med kvar einaste dag, seier Blindheim.

Hildegunn Blindheim er administrerende direktør i Offshore Norge. Ho seier bransjen har gode planar for utsleppskutt. – Det er krevjande, men mogleg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ho meiner likevel at det vil vere ufornuftig om Norge skulle slutte å leite etter olje og gass.

– Vi veit det vil vere behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre mykje hydrogen. Skal vi greie å levere det, er vi heilt avhengige av å finne nye ressursar og då må vi halde fram å leite, seier Blindheim.

Ikkje optimistisk

Fleire aktørar i miljørørsla er positive til rapporten og anbefalingane som utvalet la fram i dag.

Likevel er ikkje Ruben Oddekalv, leiar i Norges Miljøvernforbund, særleg optimistisk etter å ha sett på dagens rapport.

Han seier at det er ein grunn til at miljørørsla stort sett har nikka og smilt gjennom heile framlegginga.

MEIR HANDLING: Ruben Oddekalv er leiar i Norges Miljøvernforbund. Han seier han i hovudsak er positiv til tiltaka foreslått av klimautvalet, men at han etterlyser meir handling. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Dette har vi snakka om lenge. Det er ikkje planen og forslaga vi har mangla, det er politikken, seier Oddekalv.

Han meiner det er no jobben startar, og etterlyser handling.

– Vi har det travelt, men vi må gjere dei riktige tiltaka for vi har ikkje råd til å feile. Det som er enno viktigare enn å stoppe oljeleitinga, er å få verda med på det same, seier Oddekalv.

Hamnar ikkje i skuffa

Då klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) tok i mot rapporten fredag, lova han å ta forslaga på alvor.

– Til dei som trur eg har tenkt å legge denne i ei skuff, det kan eg garantere vi ikkje skal. Vi skal sende den på høyring og invitere til brei debatt.

GRUNDIG: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) seier dei vil gå grundig gjennom rapporten. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Han vil likevel ikkje kommentere enkelttiltak enno, men seier dei må sjå på alle sektorar for å nå klimamåla.

– Vi veit fossile energikjelder skal fasast ut av energisystema i landa rundt oss, vi veit at vi skal produsere betydeleg mindre olje og gass i framtida enn i dag. Her kjem det til å skje ei viktig omstilling, seier Eriksen Bjelland.

– Vi skal sørge for at omstillinga har farta som trengs så vi kjem i mål med dei måla vi har for 2050.