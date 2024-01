Mangelsykdommen du ikke merker – disse er utsatt

I vinterhalvåret er det spesielt ett næringsstoff nordmenn får mindre av. Men bivirkningene merker du ikke før det er for sent.

Symptomene er ofte vage. Men får man for lite av næringsstoffet over lengre tid, kan både immunsystemet og skjelettet svekkes.

– Det nevnes gjerne mytebetonte og uspesifikke symptomer. Mytene sier for eksempel at man kan bli slapp, men det er et altfor vagt symptom for å kunne fastslå mangel på vitaminet, sier Magritt Brustad, professor i ernæringsepidemiologi ved Universitetet i Tromsø, til TV 2.

ULTRAFIOLETT: Strålende sol er ikke et vanlig syn i løpet av en norsk vinter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I vinterhalvåret reduseres nordmenns eksponering for sollys betraktelig. Det medfører at huden tar opp mindre D-vitamin gjennom det ultrafiolette lyset, også kalt solstråler.

Deformasjon i skjelettet

Flere grupper i samfunnet er ekstra eksponert for D-vitaminmangel. Beinskjørhet og skjelettsykdommen rakitt kan oppstå ved lave verdier av vitaminet over lengre tid.

Rakitt kan i alvorlige tilfeller føre til deformasjoner i skjelettet hos barn.



USPESIFIKT: Mangel på D-vitamin gir uspesifikke symptomer, sier professor Magritt Brustad. Foto: Universitetet i Tromsø

– Vi har noen nye studier som viser at ungdom har nokså lave verdier. Og det tror vi kan knyttes opp til kostholdet og at de spiser lite fisk. I tillegg er personer som får lite sollys ekstra eksponert. Ikke-vestlige innvandrere er i en risikogruppe, i tillegg til eldre som bor på institusjon, sier professoren.

En porsjon laks

For å unngå D-vitaminmangel i vintermånedene er man avhengig av å få tilskudd gjennom maten vi spiser. Det er ikke nødvendigvis så enkelt.



Friske voksne bør få i seg 10 mikrogram D-vitamin hver dag. Det tilsvarer en god porsjon med laks til middag, sju dager i uka.

– Vi vet at en rekke funksjoner i kroppen er avhengig av D-vitamin. Det har også vært spekulert i om D-vitamin kan forebygge en rekke sykdommer, sier Brustad.

Det er få matvarer i det norske kostholdet som inneholder vitamin D. Likevel har Brustad gode råd til dem som ønsker å få i seg mer av vitaminet gjennom maten.

– Makrell i tomat er en god kilde. Lofotpostei og kaviar er også gode alternativer. Rogn og fiskelever inneholder mye D-vitamin, og et veldig godt valg om man klarer å få tak i det.

Jutta Dierkes er professor i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen. Hun forklarer hvorfor D-vitamin er viktig for kroppen.

VIKTIG: Jutta Dierkes ved UiB sier D-vitamin er viktig for en rekke funksjoner i kroppen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vitamin D er viktig for opptak av kalsium fra kosten i tarmen – altså at nok kalsium kommer inn i metabolismen. Dessuten har vitamin D positive effekter på immunforsvaret, sier hun.

Hun legger til at D-vitaminmangel kan øke sjansene for infeksjoner i kroppen.

Langsiktig

Sammenhengen mellom D-vitamin og kalsium er viktig for beinbebyggelsen i kroppen, forklarer professoren.

– Dersom det er ikke nok kalsium fra kosten, kan kroppen regulere kalsiumnivået i blod ved å ta kalsium ut av skjelettet. Det vil på lang sikt minke beintettheten.

De negative konsekvensene av å få i seg for lite D-vitamin vil derfor ikke merkes med det første. Heller ikke de positive effektene av å få i seg nok kan man merke over natten.

– Effekten av vitamin D er mer langsiktig, sier Dierkes.