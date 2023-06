Mangel på veterinærer: – Må sende dødssyke hunder flere timer i bil

Det nærmer seg sommerferie, noe som kan bety at det blir vanskeligere å få tilgang til veterinærer for hunden eller katten din.

Mange nordmenn gleder seg nå over at det begynner å nærme seg sommerferie for alvor.

Men når fellesferien starter, betyr det lavere bemanning eller sommerstengte bedrifter. Det er et stort problem for veterinærer, spesielt i Norges distrikter. For veterinærene skal også ha sommerferie, og da er det ofte ikke andre til å ta over driften.

Skulle du være uheldig å få et akutt sykt dyr i fellesferien, kan det bety at du må kjøre langt til neste veterinærklinikk.

Det bekymrer veterinær Trude Mostue.

– Det er et stort problem, spesielt i distriktene i Norge. Problemet er størst når det gjelder å få tak i veterinærer til smådyr, som for eksempel hund og katt.

– Griner på jobb

Mostue er sjefveterinær hos videotjenesten FirstVet. Her har veterinærene god kapasitet til å hjelpe dyreeiere over videochat. Dette er med på å gjøre at de har en unik innsikt i hva dyreeiere går gjennom, når veterinæren i nærområdet er bortreist.

OSLO: Trude Mostue er veterinær og TV-personlighet. Hun er klar på at det er for få veterinærer i Norge. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Hun forteller at de merker en markant økning i antall henvendelser på sommerstid. I fellesferien er det en økning av konsultasjoner på rundt 30 til 40 prosent, fordi alle andre har stengt.

En av oppgavene deres er å få tak i en veterinær som kan se på dyret, dersom det er nødvendig.

Selv om de får tak i veterinærer, er det ofte at de mangler kompetanse eller at de ikke har rett utstyr. Dette skaper tøffe dager på jobb for veterinærteamet.

– Noen ganger griner vi på jobb fordi det er så vanskelig å få tak i veterinærer med kompetanse og utstyr. Og da har vi ikke annet valg enn å sende en eier med en dødssyk hund ut på en fem timer lang kjøretur.

Mostue forteller at det jobbes for å finne en løsning på problemet som oppstår hvert år. En av løsningene er å få mer penger til veterinærene på vakt.

Rapport: Veterinærtilgangen er ikke god nok

Landbruks- og matdepartementet opprettet en arbeidsgruppe tidligere i år som skulle se på veterinærdekningen i Norge. Gruppen skulle i hovedsak undersøke veterinærtjenesten for produksjonsdyr, men også for smådyr.

Rapporten, som kom 10. mars, slår fast at stadig flere kommuner varsler om utfordringer med manglende tilgang til veterinærtjenester.

Seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet, Lotte Nilsen Brudevoll, forteller at regjeringen jobber med å følge opp anbefalingene i rapporten.

– Det er viktig å vurdere anbefalingene grundig, og se på eventuelle tiltak i sammenheng, for å bidra til en mer forutsigbar situasjon - som står seg over tid, sier hun til TV 2.

Derfor mangler vi veterinærer i Norge I mars ble det lagt frem en rapport om hvorfor det er mangel på veterinærer. Rapporten slår fast at det i teorien ikke er mangel på veterinærer i landet. Men det er likevel ikke en god nok veterinærdekning i Norge. I tillegg er det flere veterinærer som slutter i jobben. Dette er hovedpunktene rapporten peker på: En stor del av produksjonsdyrveterinærene sin arbeidshverdag består av kjøring mellom gårdene. Dermed går mye av arbeidsdagen med på reisetid, noe som resulterer i en reduksjon i timelønn og den totale lønnsomheten. Usikkerhet rundt lønnsomhet ved smådyrklinikker. Selv om takstene til smådyrveterinærer har gått opp, har og pris på utstyr og behandling økt de siste årene. Dermed er det usikkerheter rundt om det er lønnsomt å være smådyrsveterinær. Produksjonsdyr- og kombipraktikerne med enkeltmannsforetak setter sine egne takster. De havner ofte på inntektstoppen i kommunene, fordi de jobber langt over normal arbeidsmengde. Dette oppleves som ubehagelig på grunn av bøndenes pressede økonomi. Uforutsigbar arbeidstid. Høyt arbeidspress, med for lite fritid og lønn. Veterinærer er blant yrkesgruppene med høyest selvmordsrate. I årsskiftet 2020/2021 ble det avdekket at 30 prosent av veterinærer mente livet ikke var verdt å leve. Flere plikter som griper inn i veterinærers hverdag. Blant annet nødhjelpsplikten. Flere veterinærer jobber alene i enkeltmannsforetak, noe som oppleves som en stor belastning. Kilde: Agri Analyses rapport «Hvor ble det av dyrlegene»

Brudevoll trekker frem at regjeringen allerede har fulgt opp én av anbefalingene i rapporten, som gjelder forbedring av tilskudd til veterinærer i områder med store reiseavstander og få husdyrbesetninger.

Dessuten er det kommunene som har ansvar for at veterinærdekningen er god nok, sier hun:

– Det er den enkelte kommune som er best i stand til å organisere veterinærtjenesten ut fra lokale forhold, og det er en viktig oppgave for kommunene å finne gode og langsiktige løsninger for veterinærdekningen.

– Dyrene kan dø

Også Mostue er klar på at det er for få veterinærer på vakt som har kompetanse på smådyr.

– Dersom du bor i distriktet er det kanskje bare en veterinær på vakt, men denne veterinæren driver gjerne primært med produksjonsdyr. Det gir en falsk trygghet.

Hun forteller at hun tidligere har opplevd å måtte sende dyr med magedreining eller akutt livmorbetennelse ut på en kjøretur på fem timer fordi det er nærmeste veterinær.

– Som veterinær blir jeg på gråten og helt fortvilet på vegne av eiere fordi det er så urettferdig at det er slik.

– Dersom dyrene ikke kommer seg til veterinæren raskt no, kan det dø. Så det kan gå veldig galt.

Mostue er helt klar på at problemet handler om penger og et større politisk spørsmål. Hun forteller at på hennes arbeidsplass er det alltid nok personer på jobb gjennom sommeren, men at hun leser om kollegaer som er fortvilet og overarbeidet i sommerferien.

– Men de gjør sitt aller beste. Det er systemet som er skakkjørt.

Dette kan du gjøre

Dersom du planlegger å ta med deg kjæledyret ditt på ferie har Mostue noen tips til deg.

For det første anbefaler hun å sjekke om hvor det er en veterinær i nærheten av der du skal feriere. I tillegg anbefaler hun å ikke få panikk, dersom dyret ditt blir akutt syk eller skader seg.

DYREVENN: Trude Mostue er sjefsveterinær på FirstVet Foto: FirstVet

Hun opplyser at over halvparten av gangene de hjelper dyr, er det snakk om diaré eller oppkast. Derfor anbefaler hun å pakke med blant annet bandasjeringsmateriale og potesokker.

– Pakk med deg førstehjelpsutstyr til dyrene før du drar på ferie. Ting som probiotika og rehydrerende pulver er blant det som er lurt å pakke med seg.