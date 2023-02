Mangeårig Oslo-gjengleder pågrepet etter lengre utenlandsopphold

– Han nekter straffskyld, sier 32-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien til TV 2.

Mannen ble løslatt fra Gjøvik fengsel i februar for to år siden, etter at han ble frifunnet for alvorlige anklager.

Nå har Kripos siktet ham for minst ett tilfelle av grov narkotikaovertredelse.

BLE LØSLATT: Her er gjenglederen avbildet sist gang han ble løslatt.

Siktelsen skal gjelde et forhold Kripos mener skjedde kort tid etter løslatelsen i 2021. Det skal være snakk om en betydelig mengde narkotika, men TV 2 kjenner ikke mengden eller type stoff.

TV 2 har vært i kontakt med Kripos, som ikke ønsker å kommentere saken.

Pågrepet fredag

Mannen skal ha blitt pågrepet der han bodde fredag. Etter et lengre utenlandsopphold skal han nylig ha ankommet Norge.

Selv om han nekter straffskyld, har mannen samtykket til at fengslingsspørsmålet behandles som kontorforretning i Oslo tingrett lørdag formiddag.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien har forsvart mannen i flere år.

I juni 2020 ble gjenglederen i Oslo tingrett dømt til syv års fengsel for å ha bestilt og organisert to lovbrudd.

I 2012, på Furuset, ble den daværende lederen av den konkurrerende kriminelle gjengen Furuset Bad Boys skutt i bekkenet med hagle utenfor leiligheten sin. Mannen overlevde hendelsen.

I 2015, i en leilighet på Holmlia, ble en familiefar holdt innesperret og torturert i to døgn. Årsaken var at han ble beskyldt for å ha stjålet noe narkotika.

«Blir lyttet til»

Gjenglederen har hele tiden nektet straffskyld. Han sier han medvirket til hendelsen på Furuset i 2012, men at han slett ikke ønsket den konkurrerende gjenglederen drept. Kidnappingen i 2015 mener han ikke å ha hatt noen befatning med.

Mannen anket dommen, og ble i Borgarting lagmannsrett frifunnet fullstendig for kidnappingen. Han ble dømt for medvirkning til drapsforsøk i forbindelse med skytingen, men retten kom til at det ikke var med overlegg.

Straffen ble av Borgarting lagmannsrett satt til to år og åtte måneders fengsel.

I september 2018 ble gjenglederen pågrepet i Marokko etter at norsk politi hadde etterlyst ham. I åtte måneder satt han i marokkansk fengsel før han ble utlevert.

Den norsk-albanske 32-åringen har tidligere sagt at han ikke leder noen gjeng, men at han «nyter respekt i miljøet» og «blir lyttet til» fordi han «mener og gjør ting det står respekt av».

Kilder både i politiet og i det kriminelle miljøet har likevel pekt tydelig på 30-åringen som leder for Holmlia-gjengen – i hvert fall frem til gjengen splittet seg i flere fraksjoner i perioden 2016-2017.