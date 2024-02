Mange veterinærer sliter med selvdrapstanker

NY FORSKNING: I en ny studie har det blitt forsket på hvorfor mange veterinærer føler at livet ikke er verdt å leve. Foto: AP Photo/Reed Saxon

Nesten 30 prosent av veterinærer i Norge det siste året følt at livet ikke er verdt å leve, skriver Forskning.no

Helene Seljenes Dalum er veterinær og forsker ved Legeforskningsinstituttet, og en av forfatterne av en ny studie som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Psychiatry.



FORSKER: Helene Seljenes Dalum har forsket på årsakene til den høye selvmordsraten blant veterinærer. Foto: Universitet i Oslo

I studien har Dalum, sammen med andre forskere innhentet ny kunnskap om selvdrapstanker blant veterinærer.

– Avlivning av dyr

I forbindelse med studien ble alle veterinærer i Norge invitert til å besvare et omfattende spørreskjema.

Dalum og de andre forskerne fikk svar fra rundt 2.600 personer, om lag 75 prosent av de inviterte.

– Avlivning av dyr har vært foreslått som en risikofaktor for selvmord blant veterinærer. Tidligere studier i andre land har vist at dette oppleves belastende. Det fører til moralsk stress og jobbstress. Sammenhengen mellom avliving og selvmordstanker er et nytt funn som må bekreftes i andre studier, sier Dalum.



Veterinærer som ofte må avlive dyr har høyere sannsynlighet for å ha alvorlige selvdrapstanker enn veterinærer som sjelden avliver dyr.

For lite opplæring

I 2005 ble det publisert en norsk studie som viste at veterinærer hadde dobbelt så høy selvdrapsrate som den generelle befolkningen i Norge i perioden 1960–2000.

– I flere studier sier veterinærene at de opplever for lite opplæring i hvordan man skal håndtere krevende situasjoner, slik som avliving kan være. Det er flott at psykisk helse har kommet på agendaen blant veterinærer, kommenterer Dalum.



I en artikkel fra 2022 fra sier Dalum at det kan være flere mulige forklaringer som også spiller inn, som blant annet at mange kjenner på høyt arbeidspress og at veterinærer ofte står alene i jobben dersom noe går galt.

Medisinsk utvikling

Det har skjedd mye innen veterinærmedisinen de siste tjue årene, da spesielt innenfor sports- og familiedyremedisin, skriver Forskning.no. Dette betyr at stadig flere dyr kan få behandling der man tidligere måtte avlive.

Baksiden ved dette er at medisinsk behandling til dyr ofte er ganske kostbar.

– Mange dyreeiere synes ofte veterinærbehandling er dyrt. Men dyra våre betaler ikke skatt. Alle utgifter må derfor dekkes av den enkelte dyreeier, sier Dalum.