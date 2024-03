Mandag er det fortsatt stor aktivitet i og ved hytta i Nord-Odal der den 44 år gamle mannen ble funnet død forrige uke.

Krimteknikere med bistand fra Kripos saumfarer eiendommen på jakt etter spor som kan kaste lys over hva som har skjedd.

Tente lys

I helgen har hyttenaboer, venner og familie lagt ned blomster og tent lys til minne om 44-åringen.

Kari Thrane og ektemannen Klaus, som driver Garasjen Pub i utkanten av hyttefeltet, forteller til TV 2 at de ble oppringt av flere som ønsket et minnesamvær.

BLOMSTERHAV: Familie, venner og hyttenaboer har lagt ned blomster og satt opp lys til minne om 44-åringen som ble funnet drept. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Han hadde en mye større vennekrets enn vi var klar over, sier Kari Thrane.

– Det var mange som var glad i ham.

Hun forteller at 44-åringen ofte var innom på puben, også sammen med den fortsatt drapssiktede og nå løslatte lillebroren.

– Han tok godt vare på lillebroren og var en rolig og fin fyr som passet på at alle hadde det bra, forteller hun.

Hun forteller også at 44-åringen var svært arbeidsom.

Venter på obduksjonsrapport

Politiet ønsker mandag ikke å uttale seg om etterforskningen, men sa lørdag at de fortsatt jobber med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet og med å kartlegge avdødes bevegelser og kontakter i tiden før hendelsen.

– Det har vært, og vil bli, gjennomført en rekke avhør og innhenting av digitale spor, sa politiadvokat Christine Lundstein lørdag.

Politiet opplyser mandag at de fortsatt venter på den foreløpige obduksjonsrapporten. Utover det har de ikke svart på spørsmål fra TV 2.

NORD-ODAL: Politiet startet full drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Pågrep og løslot broren

Det var torsdag kveld politiet i Innlandet slo drapsalarm for femte gang siden nyttår. En 44 år gammel mann ble funnet død i en hytte i Nord-Odal. Lillebroren i 30-årene ble pågrepet og siktet for drap.

Men i løpet av kort tid ble mistankegrunnlaget svekket. Og broren ble ikke fremstilt for varetektsfengsling. Han nekter for å ha skutt broren, men er fortsatt siktet for drap.

Politiadvokat Christine Lundstein har uttalt at politiet til nå ikke har gjort nye pågripelser i saken og bekreftet at en mulig gjeldskonflikt er en del av etterforskningen.

Skyldte penger

– Vi har fått opplysninger om at avdøde skal ha skyldt penger til andre. Hvorvidt det er relatert til hans død, kan vi ikke bekrefte, sier hun.

Bistandsadvokaten for faren til avdøde bekrefter dette.

– Faren har opplyst at sønnen sto i gjeld til flere personer. Hva salgs gjeld det er snakk om, vet vi ikke eksakt, har John Arild Aasen sagt til TV 2.

BISTANDSADVOKAT: John Arild Aasen er bistandsadvokat for faren til den drepte 44-åringen. Foto: Berit Roald / NTB

Ifølge VG var brødreparet involvert i en alvorlig voldshendelse i februar i fjor. Politiet bekrefter at denne hendelsen inngår i etterforskningen.

Bistandsadvokaten sier familien er opptatt av at politiet ser nøye på gjeldsopplysningene og voldshendelsen.

– De er opptatt av at de finner ut av årsaken til hvorfor han ble drept, har han uttalt til TV 2.



Aasen har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken mandag.

FORSVARER: Petter Bonde. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Petter Bonde, som er forsvareren til den fortsatt siktede broren i 30-årene, har sagt til TV 2 at han regner med at politiet leter etter andre eventuelle gjerningspersoner.

– Men jeg kan ikke si noe mer om hva som er årsaken til at mistanken mot min klient er svekket, da dokumentene er klausulerte, sier Bonde til TV 2 mandag.