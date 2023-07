– Mange stoler ikke på arbeidsgiveren sin

SJØMANN: Etter 14 år på sjøen er Gunhild Marie Aasestrand klar på at det må skje en endring i varslingsrutinene ombord. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Ny undersøkelse viser at én av fire oppgir å ha opplevd mobbing eller trakassering på jobb blant norske sjøfolk. Gunhild Marie Aasestrand håper hele varslingssystemet endres.

– Det har vært tøffe dager med mye jobb, sier Gunhild Marie Aasestrand.

Hun har jobbet på sjøen siden slutten av 2000-tallet. I løpet av perioden har Aasestrand hatt flere forskjellige arbeidsoppgaver og stillinger. Både kokk, forpleier, fisker, tillitsvalgt og i dag; departementsleder. På sjøen har hun opplevd mye.

– Jeg har vært på båter som eneste dame, der det har vært over hundre ansatte, og det har gått helt fint, forteller hun.

Men det er ikke alltid det er like enkelt.

Varslet flere ganger

Aasestrand har varslet om hendelser flere ganger i løpet av karrieren.

– Noen rederier kaller det for «touching», som er stryking og klapsing. Det får ingen følger for den det blir varslet om, sier hun.

VARSLER: Aasestrand har varslet for både egne opplevelser og på vegne av andre. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

TV 2 har sett dokumentasjon på at Aasestrand har sendt inn varsler.



I tillegg til stygge sexvitser og nedverdigende ordbruk kan Aasestrand også fortelle om mer alvorlige fysiske hendelser, som ifølge henne selv ikke har blitt fulgt opp i rederiene. Noen langt mer alvorlig enn andre.



– Det har ikke blitt fulgt opp, så jeg har sluttet på dagen. Byttet båt og rederi, forteller hun.

Hun forteller at det å bytte rederi blant annet har ført til at hun har gått ned i lønn.

Ingen endring

Nylig har Aasestrand også varslet på vegne av andre enn seg selv. Hun opplever at lite har endret seg i varslingsrutinene i rederiene.

– Varslingssystemet er det samme. Det er dårlig, og det er helt likt som det var første gangen, forteller hun.

Hovedproblemet, mener Gunhild, er at man i mange rederier ikke kan varsle anonymt. Ofte går varslene direkte fra fornærmedes e-post, og den som blir varslet om får rede på hvem som har sendt varslet.

Det ønsker hun nå å få en slutt på.

– Hele varslingssystemet må endres, forteller Aasestrand.

Én av fire opplever mobbing

I en ny undersøkelse gjort av Opinion for Sjømannsforbundet kommer det frem at én av fire oppgir å ha blitt mobbet eller å ha opplevd trakassering på arbeidsplassen sin på sjøen i løpet av de tre til fire siste årene.

– Folk sier at når du jobber på sjøen så må du være tøff, at dette må du tåle. Men det er ikke akseptabelt i dag, forteller leder for Sjømannsforbundet, Kurt Inge Angell.

UAKSEPTABELT: Leder for Sjømannsforbundet mener Aasestrands historier ikke er unike og at forbundet har sett en økning de siste årene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

35 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir at de ikke er sikker på om det finnes varslingsrutiner på arbeidsplassen sin. Angell mener mange som kommer til Sjømannsforbundet med sine saker kvier seg for å varsle internt.

– Vi får tilbakemeldinger på at folk ikke stoler på sin egen arbeidsgiver, forteller han.



Fikk ikke konsekvenser

Undersøkelsen til Sjømannsforbundet viser også at 60 prosent av dem som varslet om uønsket oppførsel, oppga at varselet ikke fikk noen negative konsekvenser for den/de det ble varslet mot.

Det er ikke overraskende, mener Angell.

MOBBING: For Aasestrand er det viktig å presisere at problemet ikke kun handler om seksuell trakassering. Mobbetallene er like høye. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi har sett at når folk har varslet, så er det de som blir flyttet på, enten ved å bytte båt eller byttet skift. Sånn skal det ikke være, det skal ikke være en gjengjeldelse på den som varsler. Der har vi en stor jobb å gjøre, forteller han.

Sjømannsforbundet forteller at Aasestrand ikke er alene om å ha opplevd slike hendelser på jobb.

– Gunhild er ikke alene om sine opplevelser. Vi har hatt flere saker som omhandler akkurat det samme, forteller Angell.

Han legger til at de har opplevd en økning de siste årene.

– Flere ville turt å varsle

Aasestrand tror det hadde vært lettere å varsle dersom systemet hadde vært annerledes.

– Jeg tenker at varslingssaker burde gått direkte til et eksternt firma. Du bør få lov til å være anonym når du varsler, forteller hun.

Særlig hadde dette hjulpet i saker der personen som blir varslet om har stillinger høyere opp i systemet.

– Da blir det ikke det kameraderiet på toppen, når det er åpenlyst hvem det er som har varslet.

ENDRING: Et nytt varslingssystem vil gjøre det enklere for de som velger å varsle, mener Aasestrand. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Selv er hun sikker på at flere hadde turt å varsle, dersom varslene ikke gikk direkte til ledelsen i rederiene.

– Vi hadde fått helt andre tall. Jeg tror det er store mørketall i dag.

Nå håper hun det vil bli en endring.

– Jeg tror at hvis man hadde tatt det til Rederiforbundet, så kan det hende de hadde jobbet litt mer med å få varslingssaker til et eksternt firma, forteller Gunhild.

Ingen felles varslingsordning

Rederiforbundet er et av arbeidsgiverforbundene for norske rederier. Administrerende direktør Harald Solberg mener tallene fra undersøkelsen fra Sjømannsforbundet er overraskende og skuffende.

– Arbeidsgiver har definitivt et tydelig ansvar for å definere og kommunisere hvordan varslingsrutinene er. Dette er et ansvar jeg opplever at våre medlemmer tar veldig på alvor, sier Solberg.

Rederiforbundet opplyser om at det ikke finnes et felles varslingssystem for alle medlemsrederiene deres.

ANSVAR: Administrerende direktør i Rederiforbundet mener medlemmene deres tar varslingsrutiner på alvor. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Rederiforbundet har ikke en organisert løsning for alle rederier. Dette er opp til den enkelte bedrift å organisere og ta ansvar for, forteller han.

Solberg forteller at Rederiforbundet, sammen med arbeidstakersiden, nå skal gå i gang med et arbeid for å få ned de høye trakasseringstallene.

Rederiforbundet kan ikke kommentere enkeltsaker. Men Solberg tror Aasestrands forslag om varsling til eksternt firma, kan være en god løsning for noen.

– Generelt så kan absolutt ekstern varslingsmulighet være en god løsning for noen. For eksempel til et advokatkontor. Særlig når det ikke er enkelt å varsle internt.

– Hadde det vært enklere dersom rederiene hadde hatt en felles veileder for varslingsrutiner fra Rederiforbundet?

– Det er mulig, og det er mulig det er det som blir utfallet av denne prosessen også, hvis det er det som er ønskelig. Det kan godt være et forslag vi kan se nærmere på, forteller Solberg.

Har du tips i denne saken? Kontakt junihordvin.johnsen@tv2.no