– Mange som bommer

Kanskje har du store planer og faste tradisjoner, eller kanskje lar du dagene forbigå i stillhet.

Det er uansett vanskelig å ikke få med seg at det nærmer seg morsdag og valentinsdag.

Reklamene lyser mot oss på både kjøpesentre, på bussen, og i e-postinnboksen.

– For enkelte bransjer i handelen er dette en svært viktig periode og har stor betydning omsetningsmessig, sier bransjedirektør for handel i NHO, Linda Vist.

ROSA REKLAME: De aller fleste butikker kjører kampanjer rettet mot valentinsdag og morsdag. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Tredoblet salg

Et dypdykk i tallene til betalingstjenesten BankAxept viser at nordmenn ikke er vanskelige å be, og sørger for å kjøpe gaver til mor og kjæreste.

– Det handles mer under disse kampanjedagene enn ellers, og det skjer helt sikkert i år også, sier Anita Frantzen, leder for kort og verdiøkende tjenester i BankAxept.

Spesielt én bransje har gode salgstall i disse tider.

I 2023 handlet vi nemlig blomster for tre ganger så mye penger på lørdagen før morsdag og på valentinsdagen, sammenlignet med tilsvarende dager i februar.

SIKKER VINNER?: Blomster er en klassiker, også ifølge tallene. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Blomster er historisk sett vekstvinneren både før morsdag og valentinsdagen, med en tredobling av salget. Vi ser også en økning i salget hos gullsmeder og urmakere, sier Frantzen.

For handelsstanden totalt sett er imidlertid ikke morsdag og valentinsdag noen kioskveltere, ifølge Vist i NHO.

– Det er ikke slik at månedstallene for februar påvirkes så sterkt av disse dagene at det gjør et større utslag totalt sett for handelsstanden, slik eksempelvis julen gjør, sier hun.

SLÅR IKKE JULA: Linda Vist i NHO sier salgsdagene i februar er langt unna omsetningen man ser i jula. Foto: Martin Leigland / TV 2

Trykker på vonde punkter

Forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud i Frid mener markedsføringen rundt morsdag og valentinsdagen er effektiv fordi den treffer oss på et sårt sted.

– Markedsføringen trykker på våre vonde punkter. Alt som har med våre nærmeste å gjøre, setter oss i kjempedilemmaer mellom forskjellige verdier, sier Eriksrud til TV 2.

Dilemmaet mellom å vise kjærlighet for de man er glad i, og å samtidig ta ansvar for egen økonomi, kan være vanskelig for enkelte.

– Det kan føles som at for å være en god partner, datter eller sønn, så må man slå til litt den dagen.

SKYLDFØLELSE: Guro Sollien Eriksrud mener markedsføringen spiller på en skyldfølelse hos oss. Foto: Privat

Spesielt vanskelig kan det være for mange med dårlig råd, mener Eriksrud.

– Det er lettere å stå over hvis det er et bevisst valg, sier hun.

– Mange som bommer

Også for de som har bedre råd, mener Eriksrud det er verdt å tenke gjennom hva man vil med det, før man kjøper dyre gaver til kjæresten eller til mor.

– Det finnes mange ulike kjærlighetsspråk. Gaver i form av ting er bare ett av dem, sier hun.

Kanskje er det noe annet enn en dyr gave kjøpt på impuls og stress, som vil gi mer glede.

– Det er mange som bommer litt på hva den andre setter pris på. Kanskje de heller vil at du måker innkjørselen for dem eller at dere går en tur i skogen sammen, sier Eriksrud.

Hun understreker at hun verken er imot gaver generelt, eller å markere valentinsdagen og morsdagen.

– Det viktigste er å prøve å forstå den vi skal gi gaven til, og kombinere det med hensyn til egen lommebok og ønsker.

Dette bør du unngå å gi

Til de som kjenner på kjøpepresset, men egentlig ikke har råd til å kjøpe noen dyr gave til partner eller mor, har Eriksrud noen oppfordringer.

– Det er det som er vanskelig, men å trekke pusten og tenke på hvordan det blir på lang sikt hvis man bruker penger man ikke har, sier hun.

Eriksrud råder også til å være ærlig og snakke om forventninger i forkant av slike dager.

– Jeg er helt sikker på at ingen mor eller partner vil ha gaver du ikke har råd til.

TENK GJENNOM: Guro Sollien Eriksrud råder til å tenke gjennom hva mottakeren faktisk blir glad for. Foto: Privat

Det kan også være fint å distansere seg fra markedsføringen som skriker mot oss, mener hun.

Kanskje kan man unngå en unødvendig tur på kjøpesenteret, eller melde seg av nyhetsbrevene som tikker inn på epost.

– Hvis det er «kjøp, kjøp, kjøp» hele tiden, så er sjansen ganske stor for at man ikke orker å stå imot etter hvert.