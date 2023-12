Mange sliter på julaften – dette er psykologens fire råd

Mens store deler av samfunnet har tatt juleferie og hygger seg med familie og julemat, jobber frivillige med å svare alle som tar kontakt. Fire av dem sitter på Kirkens SOS sitt kontor i Oslo.

– Det er veldig, veldig mange mennesker rundt om i landet som ikke har det så koselig i dag, forteller frivillige Siv.

KREVENDE SAMTALER: Frivillige Siv forsøker å trøste fortvilede mennesker i jula. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Geir Henning er en annen som forsøker å finne trøstende ord til de fortvilte som har behov for å ha noen å snakke med.

– Noen er i en mer alvorlig situasjon og sliter mer enn andre. Og da er det fint å vie litt av vår tid til å være sammen med dem i det som de føler, sier han.

Ensomhet blitt en folkesykdom

– Ensomhet har blitt en folkesykdom i Norge, og vi har sett mye av det de senere årene. Vi vet av statistikk at det å sette ord på det å ha det vanskelig eller at du har selvmordstanker, det reduserer selvmordsfaren. Det er godt å prate med noen når du synes det er krevende å leve, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal.

Han sier de har merket en forskjell nå når mange har trangere økonomi.

– Bruk venner og bekjente også, noen du er trygg på når du føler at livet butter imot. Det er mye god helse i en god samtale, sier han.

Studenter

Psykolog Vidar Kristiansen sier at det ikke er uvanlig å føle at denne tiden av året kan være litt ekstra tung.



– Det er relativt vanlig. Det er ganske mange som strever både i julen og rundt nyttår, sier Kristiansen.



Helligdager og høytider forbindes ofte med familie, gode venner, samhold og kjærlighet.

JULA KAN BLI EKSTRA TUNG: Det sier psykolog Vidar Kristiansen Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Hvis du da ikke har det store nettverket eller ikke har en familie å feire med, så vil høytiden bli ekstra kontrastfylt, sier Kristiansen.



Følelsen av ensomhet kan ifølge psykologen ramme både unge og gamle. Han tror spesielt studenter som nettopp har flyttet til en ny by og eldre som sitter alene kan kjenne på en utenforskap rundt juletider.

– Noen kjenner seg ensomme fordi man ikke har noen folk å være med. Andre kan kjenne seg ensomme i et virvar av mennesker, hvor du kjenner deg helt alene likevel, sier Kristiansen.



Har fire råd

Dersom julaften og romjulen oppleves vanskelig, har psykologen flere tips.



– Det finnes ikke noe «quick fix», men jeg har noen råd som kan gjøre det litt bedre, sier Kristiansen.



Det første han anbefaler er at man prøver å holde på rutinene i hverdagen.

– Stå opp, selv om du ikke har noe å stå opp til. Ta deg en dusj, kom deg ut i sollys og spis maten du trenger. Det er kjempeviktig, sier Kristiansen.

Han anbefaler også at man prøver å justere forventningene sine.

– Hvis du vet at dette ikke blir den tradisjonelle og fine julen du hadde ønsket deg, så prøv å legge opp til å gjøre noe du har lyst til, sier Kristiansen.



Unngå sosiale medier

Julen kan være høytid for polerte og lykkelige bilder og videoer på sosiale medier. Kristiansen anbefaler derfor at man unngår sosiale medier, hvis man vet at dette skaper ubehag.

– Når du scroller nedover sosiale medier får du en del glansbilder av folk som har det hyggelig på julaften. Det kan øke kontrasten hvis du ikke har det så bra selv.



FOLKESYKDOM: Generalsekretæring sammen med to av de frivillige i Kirkens SOS. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Til slutt anbefaler psykologen at man prøver å snakke om hvordan man har det.

– Det er ikke alle som har noen som er nære, men da har vi også disse chattene eller telefonene som man kan ringe til, sier Kristiansen.



Arrangerer alternativ jul

På et kongressenter midt i Oslo sentrum er flere hundre frivillige i gang med de siste forberedelsene.



Den frivillige organisasjonen Alternativ Jul arrangerer for 55. året på rad en feiring for rusmisbrukere, bostedsløse, ensomme eller andre som har falt utenfor den tradisjonelle familiejulen.

ALTERNATIV JUL: Flere hundre frivillige sørger for at Oslos fattige får en fin julemiddag sammen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg skulle ønske vi ikke trengte å arrangere dette, men behovet er der, sier initiativtaker Henning Holstad.

Alternativ jul er åpent både julaften, første- og andre juledag, og pleier i løpet av disse dagene å ha flere tusen gjester til sammen.

Psykolog Kristiansen synes det er bra at det finnes mange ulike arrangementer for dem som ikke ønsker å være alene i julen.

– Terskelen for å oppsøke sånne arrangementer kan ofte være veldig høy, så om man ikke ønsker det kan man også melde seg som frivillig, sier Kristiansen.