To år har gått siden Russland invaderte Ukraina. Petr Vasilev og andre russere viser sin støtte til Ukraina.

Mens krigen i Ukraina fortsatt pågår for fullt, holdes det markeringer og demonstrasjoner til støtte for Ukraina i blant annet London, Berlin og Beograd, i anledning toårsdagen for Russlands invasjon.

Også i Norge har flere samlet seg for å demonstrere. Utenfor den russiske ambassaden i Oslo står flere samlet.

MARKERER: To år med krig i Ukraina markeres i dag over hele landet. Foto: Sveinung Kyte/ TV 2

– Hovedbudskapet vårt er å vise at det er mange russere som er foraktet og forferdet over russisk fremgangsmåte i krigen, sier Peter Vasilev.

Han er nestleder i Smårådina, en norskrussisk forening.

– Vi viser vår støtte både til Ukraina og alle andre som jobber mot den krigen, sier han til TV 2.

– Takknemlig

Etter markeringen utenfor ambassaden går ferden til Stortinget. Over 700 demonstrasjoner har blitt holdt foran Stortinget, forteller Natalie Ravn-Christiansen.

Hun er talsperson for den Ukrainske Forening i Norge. Mens TV 2 snakker med henne begynner folkemengden å synge den ukrainske nasjonalsangen.

SYNGER: En samlet folkemengde sang den ukrainske nasjonalsangen, to år etter at Russland invaderte Ukraina. Foto: Sveinung Kyte /TV 2

– Vi er takknemlig for all støtte Ukraina får fra Norge. Men Ukraina har ikke fått nok til å stoppe denne krigen, sier hun til TV 2.

Millioner på flukt

Siden krigen startet, har over 6,5 millioner ukrainere flyktet fra landet.

I november i fjor uttalte FN at over 10.000 sivile er drept i Ukraina, men at det reelle tallet trolig er langt høyere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lover at Ukraina vil gå seirende ut av krigen.

– Vi har kjempet for dette i 730 dager av våre liv. Vi kommer til å vinne på den største dagen i våre liv, sa Zelenskyj på en markering av toårsdagen i hovedstaden Kyiv.



NORGESBESØK: I desember i fjor var Ukrainas president i Norge. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Også EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og statsministrene i Canada, Italia og Belgia deltok på markeringen.

– Enhver normal person ønsker at krigen skal ta slutt. Men ingen av oss vil tillate at Ukraina tar slutt, sa Zelenskyj.

Han understreket at krigen må avsluttes på Ukrainas premisser og at freden må være rettferdig.

Under seremonien på flyplassen Hostomel overrakte han medaljer til ukrainske soldater. Han klemte statsministrene som er i Kyiv for å vise støtte til Ukrainas forsvarskamp.

Da russiske styrker stormet inn i landet 24. februar 2022, var Hostomel-flyplassen et av stedene som ble angrepet.

– For to år siden møtte vi fiendens landingsstyrker her med ild, sa Zelenskyj.

Han føyde til at ukrainerne nå møter venner og partnere på samme sted.