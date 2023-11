Mange planlegger å stramme inn: – Vi er veldig spente

FOR MANGE LEKER?: Det ventes at nordmenn vil bruke langt mindre penger på julegaver i år. Lekebutikk-eier Knut Øystein Baklund håper han ikke har kjøpt inn for mange leker. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Både Næringslivets Hovedorganisasjon og Virke venter en nedgang i årets julehandel.

Ifølge Virkes julehandelundersøkelse vil 41 prosent bruke mindre penger på gaver i år.

Knut Øystein Baklund har drevet den lokale lekebutikken på Mysen i over 40 år. Hvert år er han like spent, men i år er klumpen i magen litt ekstra stor.

– Vi bestilte masse julevarer allerede i april. Det har kommet mange rentehevinger etter det, og vi var kanskje ikke helt forberedt på at økonomien til mange kom til å være så stram i julen, sier Baklund.



LEKEBUTIKK: I den lokale lekebutikken er julevarene for lengst bestilt Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Svært avhengig

Julen står for hele 60 prosent av den totale omsetningen til Mysen Glass og Leker.

Hadde det ikke vært for høytiden, hadde ikke Baklund hatt noen butikk å drive.

– Vi er svært avhengig av julehandelen. Leker er som regel ikke så utsatt når økonomien er stram, fordi barna prioriteres i julen, sier han.



SPENT PÅ JULA: Den økonomiske situasjonen til nordmenn gjør denne jula mer nervepirrende enn vanlig, forteller Baklund. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Lageret begynner allerede å fylles opp med Lego og andre leker.

Til tross for at Baklund har troen på en god jul i år også, er han redd for at de har bestilt inn altfor mange varer.

– Vi er spente på om vi klarer å selge ut alt hvert år, men i år er vi nok ekstra spente. Jeg tror mange butikkeiere kan kjenne seg igjen i at de frykter å sitte igjen med altfor mye varer etter jul.

MANGEÅRIG BUTIKKEIER: Knut Øystein Baklund har drevet lekebutikken i Mysen i over 40 år. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– En tøff tid i møte



Netthandel og dagligvarebransjen vil ha den sterkeste veksten i årets julehandel, ifølge NHO.

Men resten av handelsnæringen vil gå en tøff tid i møte. Ifølge Creditsafe har detaljhandelen har hatt en konkursoppgang på 37 prosent fra i fjor til i år.



– Varehandelens marginer stupte i 2022, og med utviklingen i 2023 er det mange som sliter med lav lønnsomhet, sier bransjedirektør i NHO, Linda Vist.

TØFT: Bransjedirektør i NHO, Linda Vist, forteller at handelsnæringen går en tøff tid i møte. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det råder pessimisme i bransjen. I vår medlemsundersøkelse for oktober var det flere som ventet forverring i markedet enn de som ventet forbedring.

Ifølge Vist kommer det til å bli tøffest for de mindre, lokale butikkene, ettersom de større kjedene har flere bein å stå på.

Men driveren av den lokale lekebutikken Mysen Glass og Leker er ikke spesielt bekymret.

– Vi har vært ute en vinternatt før, men vi er helt avhengige av at folk handler lokalt og i butikken. Klikker de bare hjem varer fra nettet er det ikke mulig for sånne som oss å drive butikk, sier Baklund.



Forberedt

De større kjedene som driver med detaljhandel, deriblant Nille og Clas Ohlson, forteller at det det er tøft marked, men at de har gode planer for julesesongen.

– Detaljhandelen generelt har det tøft både i Norge og i Sverige, men vi planlegger for et godt julesalg, sier pressekontakt i Clas Ohlson, Anders Wahl.

Nille-sjef Kersti Hobøl sier at de er forberedt på at nordmenn kommer til å være litt ekstra forsiktig med pengebruken i år.

– Det hadde vært rart hvis folk ikke var mer forsiktige nå med en generell stor prisøkning, i tillegg til de mange rentehevingene.



JULEHANDEL: Prisøkning og rentehevinger vil trolig føre til at nordmenn handler mindre i julen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hobøl tror de kommer til å se regionale forskjeller når det gjelder salget i julen.

– I de større byene har mange betydelig mye mer i boliglån. Det er naturlig å tenke at de vil ha en noe strammere økonomi nå.



Hun er likevel ikke bekymret for de totale salgstallene.

– Det gikk veldig bra i fjor, og vi har sørget for et godt sortiment som vi tror folk vil like. I tillegg tror jeg mange sparer opp til julen og unner seg det lille ekstra, sier Hobøl.



Står sterkt

Til uka kommer Virke med sin endelige prognose for årets julehandel.

Men i en fersk undersøkelse svarer godt over 50 prosent at de har dårligere råd i år, sammenlignet med i fjor.

– Det er stor spenning knyttet til årets julehandel. To år med rentehevinger har gjort at mange planlegger sine kjøp i større grad nå enn før. Færre handler på impuls, og vi kutter ned på de aller dyreste varene.

Det sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Virke.

I fjorårets prognose oppga mange at de ville bruke mindre penger, men julehandelen ble likevel høyere enn forrige normalår 2019.

Apeland begrunnet dette med at julen står sterkt hos de fleste nordmenn.

– Julen har en helt særegen posisjon hos det norske folk. Selv om det er økt usikkerhet rundt pengebruken i førjulstiden, så vet vi at julen er noe vi nordmenn prioriterer å bruke penger på.