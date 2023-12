Mange nordmenn vet ikke dette: – Urovekkende

Brannvesenet ringer på hos Åge Kibsgård i Bergen. De kommer for å sjekke brannsikkerheten. Røykvarslere, pipe og peis skal inspiseres.

Han synes det er betryggende at brannvesenet kommer på besøk.

– Det er helt topp. Det er en forsikring for oss. Det er viktig at de holder oversikt, da det kan være ting man ikke er klar over, sier Kibsgård.

TEST: Lea Christin Zachariassen i brannvesenet tester røykvarsleren hos Åge Kibsgård. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Slik sjekker du

Desember og januar er månedene det brenner mest i boliger i Norge, ifølge brannvesenet.



En ny undersøkelse blant 1007 nordmenn viser at over 50 prosent ikke vet at røykvarslere går ut på dato. Undersøkelsen er utført av Norstat for Frende Forsikring.

Røykvarslere har en levetid på 8–10 år



– At halvparten kan ha røykvarslere som ikke fungerer på grunn av den har gått ut på dato, er urovekkende. Det hjelper lite å bytte batteri hvis ikke selve røykvarsleren fungerer som den skal, sier seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen i Frende forsikring.

SJEKK BAKSIDEN: Marius Solberg Anfinsen i Frende forsikring ber deg sjekke utløpsdatoen på baksiden av røykvarsleren. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I undersøkelsen fremgår det også at åtte prosent aldri har sjekket batteriet i varsleren sin, mens ytterligere elleve prosent ikke har sjekket det siste året.

– Ser du på baksiden ser du en utløpsdato. Er den utgått, må du bytte. Har du vært på reise, kan det hende du ikke har fått det med deg at det har kommet et pip fra varsleren, sier Anfinsen.

Brannvesenets fire råd Brannvernforeningens sjekkliste:

Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere Test jevnlig med testknappen Rengjør røykvarslerne årlig Skift ut røykvarslerne hvert tiende år Hvor du skal montere, kommer an på både planløsning og størrelsen på boligen. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Vi anbefaler i tillegg at du har minst én for hver 60. kvadratmeter. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være mer enn tolv meter.

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Kilde: Brannvernforeningen.no

– Russisk rulett

1. desember markerer brannvesenet røykvarslerdagen. Dagen er en oppfordring til å sjekke egen bolig, teste røykvarslere, og se om batteriet eller hele røykvarsleren må byttes ut.

– Det er er kaldt og mørkt, som betyr at vi fyrer mer. Også er det jul. Vi bruker mer strøm, lager mer mat og drikker mer alkohol. Summen av alt dette fører dessverre til at vi får en topp i brannstatistikken.

Det sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat.

I julemåneden er det en stor økning i branner i stuen, særlig i dekorartikler. Brannvesenet peker på bruk av levende lys og julepynt som årsak.

Branntilløp på komfyr er også en hyppig årsak til utrykninger fra i i juletiden, ifølge brannvesenet.

TRAVELT: Desember er en travel måned for brannvesenet, konstaterer kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Livredder nummer én er røykvarsleren. Dagen handler om å gi folk en ekstra dytt. Det er ekstremt viktig å sørge for at du har røykvarslere i de fleste rom, så du får et tidlig varsel som gjør at du kan komme deg ut i tilfelle brann.

Han legger til:

– Dessverre er det slik i dag at det er mange som ikke har fungerende varsling i det hele tatt, eller kanskje er på et minimum. Det betyr i sjuende og sist at du spiller litt russisk rulett med deg selv.

Oppfordrer til øvelse

I tillegg til å sørge for fungerende varsling, er det også en annen ting som kan være lurt å få gjort når vi går inn i en høytid med økt brannfare.

En spørreundersøkelse gjennomført av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), viser at bare 15 prosent av nordmenn har gjennomført en brannøvelse hjemme det siste året.

Branningeniør Leif Magne Lye i Øvre Romerike brann og redning mener det er lurt å lage en plan for hva du skal gjøre ved en eventuell brann, og oppfordrer til å gjennomføre en øvelse der man evakuerer og møtes ute.

– En årlig brannøvelse vil hjelpe deg og dine til å handle raskt og riktig, dersom dere skulle oppleve en reell brann. Barn er vant med møteplass og brannøvelse i barnehage og skole, så de kan være med på brannøvelse hjemme også, sier han.