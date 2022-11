Mange nordmenn klarer seg ikke én dag uten - nå er flere butikker tomme

Produsenten bekrefter at de har hatt leveringsutfordringer.

TOMT: Produsenten bekrefter at de har hatt et tilgjengelighetsproblem. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Apotekene har akkurat nå liten beholdning av Otrivin for voksne, men det er ventet nye leveringer, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til TV 2.

Sammen med flere butikker og apoteker i Norge har Otrivin-nesespray vært en mangelvare. Produsenten bekrefter at det nylig har vært leveringsutfordringer på Otrivin.

– Det stemmer at vi nylig har hatt leveringsutfordringer på Otrivin med mentol, sier markedssjef Monica Murud Wexelsen.

Høyt salg hele året

Pressesjef for Apotek 1 forteller at apotekene har andre alternativer for andre leverandører som inneholder det samme - dersom det skulle bli krise.

– Folk skal få hjelp om det er behov, forteller Ensrud.

ØKT: Stadig flere bruker nesespray. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Salget av nesespray økte fra 2020 til 2021, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. I fjor ble det solgt totalt 7,6 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray - slik som Otrivin.

Dette er en økning på 16 prosent fra 2020 målt i doser.

For nesespray mot tett nese var andelen som selges i dagligvare på rundt 74 prosent.

– Salget er jevnt høyt hele året - uavhengig av om det er forkjølelsessesong eller ikke, så det kan tyde på at folk bruker det lenger og oftere enn man skal, sier Ensrud.

Forventer snarlig levering

Også Vitusapotek har hatt noe leveringsutfordringer på Otrivin en kort periode grunnet leveringsproblemer fra leverandør.

– Men vi har hele tiden hatt tilgang på alternative produkter. Vi har fått inn Otrivin til lager igjen og forventer stabile leveranser fremover, sier kommunikasjonssjef Camilla Tully i Vitusapotek.

Er du avhengig av nesespray? Se videoen:

Markedssjef for Otrivin bekrefter at selskapet forrige uke fikk produkter igjen til å fylle opp både grossister og butikker.

– Butikkene bør derfor allerede, eller innen veldig kort tid, ha fylt opp hyllene, sier Murud Wexelsen.