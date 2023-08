Mange nordmenn er klimafornektere – derfor kan «Hans» bli en øyeåpner

HØYT VANN: Hønefossen i sentrum av Hønefoss er nå så full at elva rundt går langt over sine bredder. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Psykolog Tuva Bræin mener ekstremværet kan være med å bryte ned barrierer for klimaskeptiske nordmenn.

En EU-finansiert undersøkelse som gjennomført i en rekke europeiske land i fjor, viste at nordmenn skiller seg ut i negativ retning når det gjelder hvor mange som tror på menneskeskapte klimaforandringer.

I Norge svarte 61 prosent at de tror mennesker påvirker klimaendringer og 15 prosent at de ikke vet.

Samtidig sa 24 prosent at de ikke tror menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Det tilsvarer over 1,3 millioner klimaskeptikere.

Tuva Bræin er klinisk psykolog ved Oslo universitetssykehus og leder for psykologforeningens klimautvalg – et utvalg som jobber med formidling av klimapsykologi, samt ser på psykisk helse i sammenheng med klimaforandringene.

PSYKOLOG: Tuva Bræin er klinisk psykolog ved Universitetssykehuset i Oslo, og leder for psykologforeningens klimautvalg. Foto: Privat

Hun forteller at det er flere grunner til at mennesker i den vestlige verden ofte sliter med å ta innover seg de menneskeskapte klimaforandringene.

Flere barrierer

En av grunnene til at det er vanskelig for mange å forholde seg til klimaforandringene, er at det finnes en viss psykologisk distanse.

De største konsekvensene av klimaforandringene har ikke slått til i vårt nærmiljø.

– Da oppstår det ofte en tanke om at dette ikke påvirker oss eller naboen, og da sliter vi med å identifisere oss med det, sier Bræin.

En annen grunn er kognitiv dissonans – at det oppstår en konflikt mellom det du vet er bra, og det du faktisk gjør.

– Når noen sier det er dårlig å spise kjøtt, og vi spiser biff, så blir vi veldig bevisst på at vi ikke handler som vi bør. Da avviser vi det gjerne, eller benekter det, eller gjør noe for å endre måten vi tenker på, sier hun.



Slik er situasjonen lørdag morgen:

Tydeligere budskap

En tredje grunn, er at vi ofte får negative følelser knyttet til klimaforandringer, og negative følelser får vi fort behov for å kvitte oss med.

– Når vi ikke får noen handlingsalternativer, som vi ofte ikke gjør i klimakommunikasjon, så blir ting vanskelig og vi føler oss dårlig. Det blir overveldende og stort, og vi sier til oss selv at vi ikke kan ta ansvar for det, at klimaforandringene bare er tull, eller lignende, sier hun.

Bræin mener en løsning kan være å faktisk få et klarere budskap sammen med beskjeden om det som er feil.

– Vi får ofte beskjed om hva man ikke skal gjøre, men ikke nødvendigvis beskjed om hva vi kan gjøre for å løse det. Her tenker jeg myndighetene må på banen og gi tydeligere budskap, sier hun.

En siste ting som spiller inn, og som Bræin også mener bør spille inn i klimakommunikasjonen, er at mange ikke identifiserer seg med grupper de anser som bærekraftige.

– Det er viktig at de som snakker om bærekraft er klar over at slike holdninger eksisterer og kan forhindre at bærekraftig atferd blir adoptert. Det er også viktig å tydeliggjøre hva hver enkelt gruppe og person kan gjøre, sier hun.

Ekstremværet kan hjelpe

Bræin mener hendelser som de vi nå ser på Østlandet, med ekstremværet «Hans», kan være med å bryte ned enkelte barrierer.

– Det å se dette skje i nærmiljøet, det kan bidra til at enkelte får øynene opp. Særlig barrieren som handler om avstand, kan bli svekket av dette, sier hun.

EKSTREME BILDER: En stor mengde høyballer har havnet i Mjøsa. Bildet er fra Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB

Likevel er hun tydelig på at det også nå er viktig at myndighetene og de som kommuniserer rundt saken, er tydelige på hva folk kan gjøre.

– For at barrierer skal bli brutt, trenger vi som individer å få høre hva vi kan gjøre med problemet. Det er viktig med tydelige beskjeder og gjennomførbare løsninger. En beskjed à la «det er ekstremvær, du kommer til å miste huset ditt til flom», er ikke spesielt konstruktiv, sier hun.

En annen positiv faktor som kan være med på å bryte ned barrierer, er å fremsnakke mulighetene som finnes i et bærekraftig liv.

– Det kan skje noe positivt både for helsa og for planeten ved å leve bærekraftig, og det burde flere få vite. Narrativet handler ofte om hva du taper, ikke hva du får. Det bør vi endre, sier Bræin.

– Den harde kjerne

Knut Ivar Karevold er klimapsykolog og daglig leder for Insitutt for klimapsykologi. Han synes det er ganske rart at nordmenn, som har høyt utdanningsnivå, har så høy andel klimafornektere.

OVERSVØMT: Riksvei 7 forbi Nesbyen er oversvømt etter uværet «Hans». Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Mange er helt overbevist om at menneskeskapte klimaforandringer ikke finnes. Det er blitt en slags sekt som mener det samme, og som går til aktivt angrep på de som mener det motsatte, sier han.

Han tror ikke denne gruppen vil bli nevneverdig påvirket av å se «Hans» herjinger.

– De fleste nordmenn har nok med å fylle livene sine med det de mener gir et godt liv – det er barnehager og hytteturer og ferier, vi bruker kapasiteten vår på dette og klarer ikke ta innover oss den krisen naturen og klimaet er i, sier han.

Han tror likevel at noen kan la seg påvirke av de dramatiske TV-bildene av flommen som herjer.

– Det kan påvirke en del folk til å ville bli med på mer. Og da blir det enklere å være politiker. For å få til en effektiv klimakamp, må regjering og politikere lytte til folket, sier han.

Han mener regjeringen har litt å bevise fremover.

– Mange er imot mer ødeleggelse av naturen i det grønne skiftets navn. Fremtidens klimatiltak må utnytte naturen til å beskytte oss mot oversvømmelser, storm og branner, og derfor kan vi ikke ødelegge mer av den, sier han.

Vil bli hyppigere

TV 2 har den siste tiden snakket med en rekke kilder, som alle er samstemte i at det ekstremværet vi ser nå, er noe vi må belage oss på oftere.

Oddbjørn Bruland, professor i Vassdragsteknikk ved NTNU, er en av dem.

– Det er ikke alle steder som nå opplever ødeleggelse, som bør bygges opp igjen. Vi må tenke klokt rundt hvor vi bygger og hvor vi sikrer. Det er ikke alltid vi tenker så smart. Vi må helt klart belage oss på at dette vil skje oftere i tiden som kommer, sier han.

Professoren får støtte av kollega Tone Merete Muthanna, som er professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

– Det er mange bebygde strøk langs elver og vassdrag der man ikke hadde valgt å bygge i dag, gitt den kunnskapen vi har om klimaendringene vi står i, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med blant annet Røde Kors, som sier de vil ta lærdom av aksjonen under Hans, med tanke på at dette vil skje oftere i årene som kommer.

– Læring fra denne typer hendelser vil være viktig for samfunnet i lys av at vi må tilpasse oss klimaendringene og hvordan klimaendringene vil utfordre beredskapen i fremtiden, sier Anders Thorheim, leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors.