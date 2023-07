Mange leter etter restplass: – Har jo bare regnet!

Til tross for hetebølge og rekordvarme opplever reiselivsaktørene en enorm økning i bestillinger.

– Jeg har vært inne og sett på restplass flere ganger, sier Erik Kristiansen.



VÅTT: Det regnet godt i Bergen da Kristiansen og familien var på oppdagelsesferd gjennom Vestlandet. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Østlendingen er på bobilferie på Vestlandet, men ikke alt har vært som bestilt.

– Det har jo bare vært regn, sier Kristiansen, som tror han slår til på en restplass-reise når fellesferien er over.

Mens andre har spikret planene, i alle fall nesten.

– Vi skal kanskje til Tyrkia, der det er godt og varmt. Det er deilig å unngå litt regn, sier Milla van Dipten.



Og de er langt fra alene om å drømme seg sørover.

FRISTER: Mange søker etter billetter til sydligere strøk, til tross for hetebølgen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– 40 prosent økning

– Det vi har sett de siste ukene er at nordmenn er reiseglade som aldri før, sier Anne Mørk-Løwengreen.

RIVES BORT: TUI har hatt 40 prosent økning i bestillinger de siste fire ukene, forteller kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen. Foto: TUI

Hun er kommunikasjonssjef i reiseselskapet TUI, og en av mange som har reist til varmere strøk i juli.

– Vi har sett bestillingene øke med 40 prosent de siste fire ukene, sier Mørk-Løwengreen.



Overrasket er hun imidlertid ikke. Det er veldig mange nordmenn på Kreta nå, hvor også hun befinner seg.

– Været hjemme i Norge har selvfølgelig veldig mye å si. Det er svært mange som bestiller reisene sine mye tettere opptil reise, enn det som har vært vanlig tidligere, mener hun.

Og selv om hetebølgen nå rammer Europa, virker det ikke som de reiselystne skyr unna.

– Reiser likevel



Den tendensen ser man tydelig hos Finn Reise også, som har en helhetlig oversikt over hvordan reisetrykket er nå.

– Selv om de får beskjed om hetebølgen og at det kan være over 40 grader der nede, så reiser de likevel, sier Terje Berge.

BRED ØKNING: Det selges reiser som bare det akkurat nå, sier Terje Berge i Finn Reise. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han er kommersiell direktør i Finn Reise, og forteller at TUI ikke er alene om å oppleve et stort jag etter bestillinger og restplasser nå.

– Vi har hatt 20 prosent økning i salget av restplasser i løpet av de tre siste ukene. Når vi som har langt flere samarbeidspartnere enn charterselskapene får en så høy økning, sier det ganske mye om hvor mange som vil til Syden nå.



Det er ingen tvil om hva som har skylden: været.

– Været har alltid vært en av de aller viktigste faktorene for at nordmenn forlater, ikke bare kalde, men også dyre Norge til fordel for Syden, sier Berge.

STORTRIVES: Familien Kim har reist helt fra Sør Korea til Bergen, og setter bare pris på regnværet. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Trives i kaldere klima

Det er også mange som har tatt turen motsatt vei.

– Været er fantastisk. Det minner veldig om været hjemme i Melbourne, sier Greg Gibbs.

Han har tatt turen fra Australia til Bergen med sine kone, hvor hetebølger og rundt 40 varmegrader er vant kost om sommeren.



– Det er ikke for kaldt, slår Gibbs fast.



Turistene på Bryggen ser ut til å stortrives under paraplyene i det sedvanlig bergensværet.

PERFECTO: Spanske Mariam og Pasqual har rømt fra hetebølge til kaldere Norge. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Jeg elsker regn, sier Pasqual Romero, som har reist på norgesferie fra sørlige Spania – hvor hetebølgen kjennes godt på kroppen.



Siyu Yang Kim har reist helt fra Sør-Korea med sine to sønner og sin far. Også de setter pris på det litt kjøligere sommerværet.

– Hjemme er det veldig høy luftfuktighet, selv nå som det er regnsesong. Så det er mye mer behagelig her.



– Av og til får vi jo litt oppholdsvær her, så jeg stortrives her, sier Kim.