Mange glemmer viktig sykdomsgrep: – Alvorlig

LUNGER: Tuberkulose er en infeksjon som oftest rammer lungene. Her vises lunger med tuberkulose på en røtgenundersøkelse i London, 2014. Foto: Luke MacGregor / AP / NTB

Hvert tiende år bør alle nordmenn ta et vesentlig grep for å ivareta egen helse. Nå advarer flere leger om konsekvensene av at rundt to av tre glemmer det.

I Norge får alle barn tilbud om en rekke viktige vaksiner, fra de er seks uker gamle til de fyller 16 år.

Dette er vaksiner som skal beskytte mot tuberkulose, kikhoste, stivkrampe, hepatitt og en rekke andre potensielt alvorlige sykdommer.

Tall fra FHI viser at dekningen i barnevaksinasjonsprogrammet er svært høy.

Men det er ikke tilstrekkelig å bare vaksinere seg som barn. Flere av vaksinene krever nemlig oppfriskningsdoser flere ganger i løpet av livet.

12 SYKDOMMER: Barnevaksinasjonsprogrammet dekker i dag vaksiner mot 12 ulike sykdommer Foto: Heiko Junge / NTB

Nå viser tall fra den nye vaksineplattformen Flokki at hele 68 prosent av nordmenn mangler én eller flere vaksiner.

– Det er bekymringsfullt at et så høyt antall nordmenn ikke følger nasjonale vaksinasjonsanbefalinger, sier Arne Søraas, spesialist i infeksjonsmedisin og medisinsk ansvarlig i Flokki.



– Risiko for folkehelsen

Flere av Norges ledende eksperter på vaksinasjon har gått sammen om å utvikle plattformen Flokki.no, der man kan få oversikt over hvilke vaksiner man mangler.

De siste ukene har de gjennomført rundt 1600 vaksinesjekker. Av de som har sjekket seg var det kun 32 prosent som hadde alle vaksiner i orden.

– Manglende oppdaterte vaksiner kan føre til alvorlige folkehelsekonsekvenser, sier Søraas.

GRATIS SJEKK: På Flokki kan man gratis sjekke hvilke vaksiner man mangler og bestille e-resept. Foto: Flokki

I Danmark står man nå overfor en kikhoste-epidemi. FHI frykter at det samme kan skje i Norge.

Dersom alle nordmenn hadde fulgt vaksineanbefalingene tror Søraas at denne typen utbrudd lettere kunne vært unngått.

– Kikhoste er spesielt farlig for barn under to år og kan i verste fall føre til dødsfall blant de aller yngste, som det dessverre ble rapportert om i Danmark denne sommeren, sier Søraas.



Vil stoppe spredningen

Det er anbefalt at alle voksne tar en oppfriskningsdose av vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år. I tillegg bør de over 65 år ta pneumokokkvaksine hvert sjette år.

Hos Flokki ser de at det særlig er disse to vaksinene folk mangler.

– Mange kjenner ikke til de nasjonale anbefalingene, og det kan være for tungvint å følge opp dette personlig, sier Søraas.



BEDRE INFORMASJON: Søraas tror man må ha bedre informasjon og tilgjengelighet for å øke vaksinasjonsdekningen. Foto: Alf Simensen / TV 2

Som barn får man påminnelse og innkalling hver gang man trenger en ny vaksine, men dette gjelder bare frem til 10. klasse.

– Fastleger har heller ikke ressurser til å drive oppsøkende virksomhet siden voksenvaksinering er et personlig ansvar, sier Søraas.

Flokkis visjon er å stoppe spredningen av smittsomme sykdommer ved å gjøre vaksiner mer tilgjengelige.

Dette kan også redusere behovet for antibiotika.

– Ved å øke vaksinasjonsdekningen kan vi bidra til å forebygge sykdommer, redusere behovet for antibiotikabruk og dermed også kampen mot antibiotikaresistens, sier Søraas.



FHI advarer

Folkehelseinstituttets tall viser det samme som Flokkis tall. Svært mange voksne glemmer å ta oppfriskningsdose av barnevaksinene.



– Det betyr at de ikke vil være tilstrekkelig beskyttet mot disse sykdommene, sier Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør for vaksine i FHI.



ANBEFALER: Are Stuwitz Berg ber voksne å ta oppfriskningsdosene som er anbefalt. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Han advarer spesielt mot kikhoste, som nå sprer seg raskt i Norge.

– Men man kan også bli smittet med stivkrampe og difteri, som begge er sjeldne, men kan være alvorlige sykdommer, sier Berg.



Vaksinen koster cirka 300 kroner, men man må også betale et gebyr for å få satt sprøyten.



I tillegg kan det få alvorlige konsekvenser dersom eldre og personer i risikogruppen glemmer å ta pneumokokkvaksinen.

– Uten vaksine øker risikoen for at man kan få infeksjoner med denne bakterien, som kan gi både lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse, sier Berg.

Enkelt å sjekke

Avdelingsdirektøren understreker at man enkelt kan sjekke hvilke vaksiner man har tatt på Helsenorge.no.



– I tillegg er det viktig å være obs på at registrering av vaksiner til voksne ofte ikke er komplett, slik at både helsenorge.no og Flokki kan feilaktig gi inntrykk av at man mangler vaksiner, sier Berg.

Han anbefaler å ta kontakt med lege dersom man er i tvil om man har tatt alle de anbefalte vaksinene.