Mange forventer fri bar i bryllup: – Dårlig gjort

I en ny undersøkelse sier mer enn hver tredje person at de forventer at det er fri bar når de blir invitert i bryllup.

Om to uker står radioprogramleder Michael Andreassen og samboer Eva Sivertsen i Fagerborg kirke for å gi hverandre sitt ja.

– Jeg er ikke noe glad i å arrangere noe, så det har vært totalt kaos i mitt lille hode. Men nå begynner ting å falle på pass, sier Eva Sivertsen.



TV 2 møter det kommende ekteparet på Park 29 i Oslo. Det er her paret har invitert 35 av sine nærmeste til en treretters middag etter vielsen.

GLEDER SEG: Michael Andreassen og samboer Eva Sivertsen sier de ser frem til den store dagen. Foto: Nico Sollie / TV 2

Ingen fri bar

Begge avstår fra å drikke alkohol. Derfor er det et naturlig og bevisst valg når det kommer til alkoholserveringen i bryllupet.

– Heldigvis er det flere i familien som ikke drikker eller drikker veldig lite. Men det kommer noen som drikker. For oss er det ikke triggende at andre gjester skal kose seg med et glass eller to, som kan være en del av kosen, sier Sivertsen til TV 2.

Velkomstdrikken og drikke til maten blir alkoholfritt.

– Vi vil sette fram masse gode alkoholfrie varianter, som ikke er sprite eller Pepsi. Dersom noen har lyst på vin til maten, så er det bare å bestille det av servitøren – noe vi selvsagt vil betale for, sier Andreassen.

Men det blir ingen fri bar i deres bryllup.

– Det er lett å drikke mer alkohol av ren automatikk når det er fri bar, sier han til TV 2.

SLUTTET: Etter at de sluttet å drikke har også familien og mange av de rundt seg redusert alkoholinntaket når de er i sosiale lag. Foto: Nico Sollie / TV 2

Et annet par som giftet seg forrige helg valgte å gjøre det annerledes. Mer om det senere.

Mange forventer fri bar

I en ny befolkningsundersøkelse i regi av alkovettorganisasjonen Av-og-til sier 36 prosent at de forventer at det er fri bar når de blir invitert i bryllup. 70 prosent sier at de tror mange drikker mer enn de ønsker når det er fri bar i bryllup.

– For det første kan det bli dyrt å ha bryllup. Man må ikke ha fri bar for at det skal bli et gøy bryllup, sier kommunikasjonssjef Eli Marie Stavlund.

OVERRASKET: Kommunikasjonssjef i Av-og-til, Eli Stavlund, er overrasket over at så mange forventer fri bar når det inviteres til bryllup: Foto: Nico Sollie / TV 2

Organisasjonen opplever at mange kan drikke veldig mye mer når det er fri bar i bryllup.

– Dette kan man begrense ved å ha andre alternativer til fri bar. Sannsynligheten for at historiene om den «fulle onkelen» blir en realitet, øker, sier hun til TV 2.

Stavlund legger til at det ikke er noe hyggelig for verken brudeparet eller resten av bryllupsgjestene om noen drikker seg altfor fulle.

– Overgår den hyggelige promillen

Psykolog Fanny Duckert forklarer at det er mange studier som bekrefter at jo tettere vi er på alkoholen, jo mer senker vi tersklene for å drikke.

– Da ender vi opp med å drikke mer.

– Sier dette noe om den norske drikkekulturen?

– Historisk sett samlet man opp store mengder alkohol til større begivenheter. Og i bryllup forventes det at man skal slå ut håret og utagere, sier Duckert til TV 2.

KAN BEGRENSE: Psykolog og professor i psykologi, Fanny Duckert, sier vertskapet bør sette et tak på mengden alkohol i bryllup. Foto: Tron Trondal

Hun ser noen farer ved å ha fri bar.

– Det er at man drikker for fort. Man overgår den hyggelige promillen ganske raskt, og fort kan skli ut.

Les mer om psykologens tips til å begrense alkoholforbruket i bryllupet senere i saken.

Ble fri bar og låvefest

Tonje Olsen og Rune Vold bor i Moss i Østfold og giftet seg på Rygge 27. mai.

Olsen sier de hadde en litt annerledes vielse med sjørøver i kirken for å underholde barna, og en jovial prest.

– Dagen ble akkurat slik vi hadde håpet på. Det var lave skuldre og god stemning.

Det var 55 gjester. Etter vielsen var det middag og låvefest i Sperrebotn.

DYRT: Tonje Olsen og Rune Vold er nygift. Olsen sier at et bryllup ofte er ekstremt kostbart for gjester. – Vår dag skal ikke være en stor utgift for gjestene. Derfor valgte vi fri bar. Foto: Privat

Paret valgte å ha fri bar for gjestene, og innrømmer at det kostet litt ekstra.



– Det gjorde jo det. Vi bor ganske nær svenskegrensen. Det har blitt en del turer til Sverige. Vi skulle egentlig gifte oss i 2020, da hadde vi ekstra god tid til å spare. Vi nedprioriterte også ting som ikke var så viktige for oss, og brukte pengene på fri bar isteden, sier Olsen til TV 2.

Hun forteller at det ble en ordentlig låvefest.

– Barna dro rett før da middagen begynte med alkoholservering. Vi opplevde at folk drakk med måte. Det er jo ikke et raveparty, og det respekterer gjestene. Men det var god stemning og fullt på dansegulvet hele kvelden.

– Drikker man ikke mye mer hvis det er fri bar?

– Det var servitører som serverte vin under middagen. I tillegg hadde vi en bartender som delte ut drikke. Da oppfører du som om du er på et utested, men slipper å betale.

FRI BAR: Da de bestemte seg for å gifte seg, var fri bar en av de tingene de ønsket å prioritere. Foto: Privat

Olsen sier at hun også hadde hatt forventning om fri bar når hun blir invitert i et bryllup.

– Men jeg har forståelse om man får utdelt bonger eller om man skal betale selv. Dersom det ikke blir fri bar, forventer jeg at man får beskjed om det på forhånd så man er forberedt. Da kan man kanskje ikke forvente så dyre gaver i tillegg, sier hun.

Sier det er en kjip forventning

Tilbake i Park 29 gleder Michael Andreassen og Eva Sivertsen seg til den store dagen.

– Det er helt uproblematisk for meg ikke å ha fri bar i bryllupet. Etter at jeg sluttet å drikke, har også familien og mange av de rundt meg redusert alkoholinntaket når vi er i sosiale lag, sier Andreassen.

INTIMT: Michael Andreassen og Eva Sivertsen samler de aller nærmeste i dette lokalet for å feire kjærligheten. Foto: Nico Sollie / TV 2

Han påpeker at han synes det er overraskende at så mange forventer fri bar i bryllup.

– Jeg synes det er dårlig gjort. Et bryllup koster veldig mye. Det er en kjip forventning å ha, mener han.

Den kommende brudgommen mener forventningen sier noe om hva slags drikkekultur vi har i Norge.

– Mange er nok vant med det, fordi det alltid har vært slik. Det holder liksom ikke bare med gratis mat, man forventer også å drikke så mye man vil gratis, sier Andreassen.

SLUTTET: Det er over ti år siden Michael sluttet å drikke. Den profilerte radioprofilen har snakket åpent om livet som alkoholiker. Foto: Nico Sollie / TV 2