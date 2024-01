Hjelpelinjen for de som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner har hatt dobbelt så mange henvendelser den første uken i 2024 sammenlignet med i fjor, sier daglig leder Ane Fossum i Krisesentersekretariatet.

– Den siste uken har flere henvendelser til vold og overgrepslinjen omhandlet at de er redde og de sier at de vil ikke bli en del av statistikken.

På få dager ga fagfolkene råd til 32 voldsutsatte om hva de kan gjøre, og hvor de kan få hjelp.

– Drapssakene har påvirket antall henvendelser. Det er flere av de som tar kontakt som uttrykker at de er redde på grunn av det de leser i media.

Flere drap

Det har vært en dyster start på 2024. Det har vært flere drap og selvdrap i løpet av årets første uke.

I Øygarden ble en kvinne funnet død i et bagasjerom natt til søndag. En mann har erkjent å ha drept henne.

Sent lørdag kveld ble en kvinne funnet død på et hotell i Nord-Fron. En mann er siktet for drap.

I Stavern er en kvinne savnet etter at en mann ble funnet drept 2. januar.

Natt til tirsdag 2. januar ble en kvinne funnet drept i en bil i Elverum. Mannen som er siktet for å ha drept henne, hadde besøksforbud mot henne.

I Sørfold ble tre personer funnet døde etter knivstikking første nyttårsdag. En av de døde, en 19-åring, er siktet for å ha drept sin mor og stefar.

– Beskytter ikke voldsutsatte



I flere av sakene har de drepte kvinnene vært i kontakt med politiet.

Partnerdrapskommisjonen rapporterte at det i sju av ti partnerdrap var varsler i forkant i form av brudd på besøksforbud, og mange ofre har hatt voldsalarm.

– Her har det blinket varsellamper i forkant. Når du kan bli drept når du har besøksforbud og voldsalarm viser det at det ikke beskytter voldsutsatte.

Det er en av grunnene til at Fossum argumenterer for omvendt voldsalarm. Da går alarmen hos politiets operasjonssentral dersom trusselutøveren nærmer seg den trusselutsatte.

– De må ta i bruk omvendt voldsalarm. Det er en utrolig treg prosess for å få på plass.

DYR: Når en voldsdømt får omvendt voldsalarm, får politiets operasjonssentral varsel desom vedkommende nærmer seg den voldsutsatte. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Direkte uforsvarlig

Fossum får støtte fra voldsforsker Vibeke Ottesen ved UiO.

– Det må bli mer bruk av omvendt voldsalarm. Det har tatt altfor lang tid, og det er helt ubegripelig, sier Vibeke Ottesen.

Etter at forslaget om omvendt voldsalarm kom i 2003, tok det ti år før det ble vedtatt. På ti år fra februar 2013 til 2023 har kun 85 personer blitt idømt omvendt voldsalarm.

– Å si at det er kritikkverdig, er ikke engang dekkende. Det er direkte uforsvarlig.

FOR LANG TID: Drapsforsker Vibeke Ottesen etterlyser med bruk av omvendt voldsalarm. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det har gått altfor, altfor tregt! Istemmer Fossum.

– Svak oppfølging

For to uker siden, 21. desember, kom regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Der slår Riksrevisjonen fast at «oppfølgingen av brudd på besøksforbud er svak og at omvendt voldsalarm har vært lite kjent og lite brukt i politidistriktene».

Politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt sier frihetsberøvelse i form av en fotlenke er dyrt, men også han vil ha mer bruk av omvendt voldsalarm.

– Det er trusselutøver som bokstavelig talt bør få en klamp om foten.

POSITIV: Politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt sier selv muligheten for å få omvendt voldsalarm kan virke avskrekkende på trusselutøvere. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han sier det kan virke avskrekkende når de som får forkynt besøksforbud, får vite at neste skritt kan bli omvendt voldsalarm.

– I noen i tilfeller bor voldsutøver og fornærmet så nære at den voldsdømte må flytte, sier Salvesen.

MER RESSURSER: Ivar Fahsing mener politiet trenger mer ressurser, særlig i høgtidene hvor de opplever flere saker som omhandler vold i nære relasjoner. Foto: Alf Simensen

Ivar Fahsing er forsker ved Politihøgskolen. Han sier det ikke nødvendigvis er så enkelt som å ta i bruk omvendt voldsalarm.

– Slike løsninger er i utgangspunktet positivt, men det forutsetter at politiet har ressurser. Skal man få gjort noe med dette, så er det ikke symptomene man må jobbe med, det er årsakene. Da trenger man mer lavterskeltilbud for konfliktløsning i nære relasjoner.

Sitter langt inne

Fossum sier det for mange sitter langt inne og varsle om en person de er, eller har vært glad i.



– Det som er så fælt med nære relasjoner, er at mange føler skam og klandrer seg selv. Det er ikke den voldsutsattes feil.

VOLDSALARM: Kvinnen som ble funnet død i Elverum, hadde søkt om voldsalarm. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Blant annet i Elverum mener hun brudd på besøksforbud og tidligere anmeldelse burde fått flere til å forstå alvoret.

– Her er det gjort feilvurderinger, det er åpenbart sier Fossum.

Politiet har selv sagt at de skal gjennomgå interne retningslinjer og se om de er blitt fulgt i denne saken.

Travelt på krisesentre

I fjor var det 15 partnerdrap.



Fossum sier det var stort påtrykk på krisesentrene i fjor, og nevner blant annet Nord-Trøndelag som hadde rekordmange henvendelser (nasjonale tall kommer først i juni).

HJELPER: Fagpersoner gir råd om hva voldsutsatte kan gjøre, og hvor de kan få hjelp Foto: VO-linjen

Hun sier medieomtalen om drap kan føre til at flere forstår at de kan være i livsfare.

– Vi får tilbakemelding på at det som har skjedd, har gjort at noen av de som tar kontakt, har innsett at de må be om hjelp. Mange flere uttrykker at de er redde.

Fossum understreker hvor viktig det er å ta risiko på alvor:

– Ta kontakt med politiet. Ikke stå alene!

Tilfeldig

Ottesen sier hun forstår at mange stiller spørsmål om vi nå er inne i en drapsbølge og årsakene til at det har vært så mange hendelser på kort tid. Hun mener likevel det vi har sett så langt i år, er tilfeldig.

– Folk spør seg gjerne om dette sier noe om samfunnet, men jeg mener det er tilfeldig at det kommer en opphopning, sier Ottesen

TILFELDIG: Drapsforsker Vibeke Ottesen mener drapene vi har sett så langt i år, er en tilfeldig opphopning av hendelser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi har så få drap her i Norge. Da er vi var for perioder hvor vi ser slike opphopninger som vi har sett den siste uken.

Hun presiserer at drapene har sine årsaksforhold i de sosiale forholdene til partene, men hun tror ikke drapene har en smitteeffekt.

– Hvert drap har sine årsaker. Å begå et drap er en såpass en ekstrem handling, som ofte er et resultat av en livskrise. Jeg har ikke faglig belegg for å si at det er større risiko i visse perioder i Norge, sier Ottesen.