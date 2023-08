Mange erstatningskrav: – Vil bidra til økning

VANNSKADER: Mange gjør sitt ytterste for å unngå skader fra ekstremværet «Hans». Erstatningskravene fortsetter å stige, og kan gjøre forsikringen til folk flest dyrere. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ekstremværet «Hans» har ført til store skader på boliger, veier, hager og eiendeler den siste uken.

Forsikringsselskapene har registrert rundt 7000 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter. Skadene anslås å koste rundt 1,6 milliarder kroner.



Det viser beregninger fra Norsk Naturskadepool.

I tillegg ventes tallene fra Statens naturskadeordning, som dekker saker som ikke kan forsikres gjennom vanlig, privat forsikring, i løpet av høsten.

– For mange av kundene våre har situasjonen vært dramatisk. Flere måtte evakuere hjemmene sine på kort varsel, og til ubestemt tid. Noen har mistet alt de eier, sier Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

ØDELAGT: Mange har mistet både hus, bil, og personlige eiendeler etter ekstremværet «Hans». Mer ekstremvær vil føre til dyrere forsikring i årene som kommer. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Må betales av forsikringstakerne

Gjennom Norsk Naturskadepool dekkes naturskader på objekter som også er dekket for brannskader.

Naturskadepoolen fylles med en promille av forsikringspremien man betaler til forsikringsselskapene, og er likt for alle selskaper i landet.

At det nå kommer erstatningskrav på langt over en milliard kroner, kan føre til økte forsikringspremier for folk flest.

– Vi har ingen rik onkel i Amerika som hopper inn og betaler dette, så ja, dette må betales av forsikringstakerne, sier kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens, til TV 2.

Han påpeker at forsikringspremien bestemmes av forskjellige faktorer, som innvendige vannskader, rørbrudd og brann, i tillegg til naturskader.

– Men det at vi får en rekke naturskader, bidrar i alle fall ikke til å presse prisene ned.

MASSIVT: Store områder ble dekket av vann etter herjingene til ekstremværet «Hans». Skadesakene vil antakelig fortsette å strømme på i tiden fremover. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Heller ikke Gjensidige kan ikke utelukke prisøkninger, men sier det er for tidlig å tallfeste økningen.

Fremover forventer forskerne mer ekstremvær grunnet global oppvarming.

– Vi vet at det kommer flere klimarelaterte naturskader, det er kun et spørsmål om når. Prisen på forsikring skal gjenspeile risikoen. Når risikoen øker på lang sikt, vil også prisene på forsikring gjenspeile dette. Vi har ingen planer om prisøkninger nå, men det vil definitivt kunne bli aktuelt på lang sikt, sier Marcelius.

– Høyt trykk

I hele 2022 kostet naturskader 830 millioner kroner i erstatninger. Det tallet er allerede forbigått med mange hundre millioner, kun i løpet av de første dagene etter «Hans».

TV 2 har snakket med de største av landets forsikringsselskaper, som samtlige rapporterer om en strøm av saker knyttet til stormen.

– Siden forrige mandag har det vært et høyt trykk av henvendelser inn til vårt skadesenter. Siden det kraftige regnværet har vi sendt ut skadeeksperter for å hjelpe til med å fjerne vann, rive hvis nødvendig og tørke. Nå vil mange trenge hjelp til å bygge opp igjen, kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.



ØDELEGGELSER: Flere steder i landet har blitt rammet av ekstremværet «Hans». I Bagn i Sør-Aurdal ble et hus og en garasje ødelagt av et jordskred. Foto: Frode Hoff / TV 2

Også Gjensidige opplever et høyt trykk med henvendelser til skadeavdelingen.

– Vi har hatt et massivt trykk av henvendelser fra kunder som er rammet av «Hans» den siste uken. Situasjonen har vært ekstraordinær med tanke på stigningen i antall henvendelser. Skademeldingene skjøt fart utpå dagen 7. august, og steg i rekordfart frem mot helgen, sier kommunikasjonssjef Marcelius.

Viktig å dokumentere

Selv om flommen er i ferd med å trekke seg tilbake, er situasjonen fremdeles uavklart flere steder på Østlandet.

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende, ber folk gå i gang med å begrense skadene, når dette lar seg gjøre.

– Mange har stått på i forkant for å hindre skader, og mange gjør mye selv nå som vannet trekker seg tilbake flere steder. Du kan gå i gang med opprydningsarbeid så fort det er trygt for deg selv og de rundt deg.

FLOMSKADER: Mye har gått tapt og vil måtte erstattes etter «Hans». Ekstremværet «Hans» gikk hardt utover en campingplass på Gol. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Skulle man nå være rammet av flomskader, har Anette Grønby Rein, kommunikasjonssjef i Fremtind, flere klare råd.

– Slå av sikringer for den etasjen som har vært oversvømt. Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.

Om man har opplevd skader på eiendeler, er det viktig å ikke kaste noe før disse er blitt dokumentert.

– Ta også bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen. Åpne vinduer og dører i kjeller eller underetasje for å skape god utlufting.