Selv om det nylig var valentinsdagen, er ikke alt bare rosenrødt for landets par.

I etterkant av høytider som jul og nyttår pleier det nemlig komme et ras av samlivsbrudd i Norge.

I januar så Mekle, en privat og digital meklingstjeneste, en økning av samlivsbruddsaker på hele 40 prosent, sammenlignet med de tre månedene før.

TIL EVIG TID? Mange forhold tar slutt rett etter høytider. I januar trengte 40 prosent flere meklingshjelp etter samlivsbrudd. Foto: Adobe Stock

– En del har utsatt en slik sak i desember. Det kan være noen som gir samlivet et siste forsøk, så gikk det ikke som man håpet på. Dette er en tendens vi ser etter typiske familiehøytider, sier jurist og daglig leder, Siri Horn.

Konflikt om boligen

Tjenesten jobber daglig med å hjelpe nordmenn som skal skille lag med å dele verdier.

Økonomi er ofte både årsaken til og kampsaken i bruddet, og spesielt bolig er et konfliktfylt tema for nordmenn nå.

– Mange er i en vanskelig situasjon. De har kommet inn på boligmarkedet med ulike innskudd, og har en forventning om at investeringen skal ha en verdiøkning. Når man legger til salgskostnader, blir det ofte et tapsprosjekt.

ØKER: Siri Horn er leder for meklingstjenesten Mekle, som ser at flere trenger hjelp til mekling etter samlivsbrudd. Foto: Erik N.H. Krafft

Gjeldsfellen

Tall fra Gjeldsregisteret viser at nordmenns kredittkortgjeld har økt kraftig det siste året.

For flere dreier meklingen seg mer om fordeling av gjeld, enn om formue.

I GODE OG ONDE DAGER: Oppgjøret etter samlivsbrudd kan bli konfliktfylt, for eksempel når den ene part har tatt på seg stor gjeld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– At en partner har tatt opp mye forbruksgjeld, kan være grunn til brudd. Dette rammer særlig ektefeller, for selv om man ikke kan ta opp gjeld for den andre, får man likevel fradrag i formuen som skal deles.

– Den som har spinket og spart derimot, må da dele av sin formue. Dette kan gi noen urimelige utslag, og er det vi kaller «gjeldsfellen», sier Horn.

– Det er tøft

Selskapet erfarer at flere velger å bli i forholdet lenger enn ønsket, da det for eksempel nå er vanskeligere for enslige å få lån.

De fleste banker gir heller ikke finansieringsbevis før boligen er solgt eller det er avklart hvem av partene som skal overta boligen.

TUNGE TIDER: Etter samlivsbrudd følger ofte økonomiske problemer man gjerne ikke hadde sett for seg. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Par som har skilt lag blir gjerne boende sammen til de har fått solgt.

– Det er tøft for mange å gå fra én økonomi til to, særlig når man har barn. Det blir en vanskelig situasjon for begge to. Vår erfaring er at partene legger stor vekt på å finne løsninger som tar hensyn til barna, sier Horn.

Opplever økning

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr rådgivning og kurs for familier og par, gjennom familievernet.

Lena Berndtsson, avdelingsdirektør i Bufetat region øst, bekrefter en økt andel av foreldretvister, uten at de fører statistikk over årsakene til konfliktene.

Hun sier generelt at flere familier strever økonomisk i en dyrere tid.

– Da er det naturlig å tenke at det også påvirker samliv og familielivene. For noen par betyr nok det mer sammensatte vansker og økte konflikter, for noen par kan det bety brudd i forholdet, og for andre betyr det å «bite tennene sammen.

BRUDD ELLER MISTRIVSEL? Har man felles barn gjør det et brudd enda mer komplisert. Foto: Adobe Stock

Familievernet melder nå om økt kompleksitet i problemene par og familier løfter frem.

– Det betyr økt andel med psykiske vansker, rusproblematikk og vold i nære relasjoner. Men som sagt har vi ikke grunnlag for å si noe om hvordan økonomi spiller inn her, fortsetter Berndtsson.

Tærer på forholdet

I Bergens Tidende svarer professor og psykolog Frode Thuen på lesernes spørsmål og dilemma knyttet til samliv.

Dårlig økonomi kan være stressfaktorer i parforhold, og kan opplagt være en medvirkende årsak til at forhold ryker og at oppgjøret etterpå blir vanskelig.

EKSPERT: Professor og psykolog Frode Thuen rådgir par og familier som trenger veiledning. Han er klar på at en presset økonomi kan gjøre vondt verre i parforhold. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Om man ikke kan bli enige om økonomi og hus og hjem, ligger det an til en drakamp som kan bli uforsonlig. Slike økonomiske situasjoner bør unngås, for det kan påvirke samarbeid om for eksempel barn.

Klare råd

Etter Thuens erfaring er det viktig å erkjenne at økonomien fører til ekstra press og konflikt i samlivet.

– Har man dårligere råd enn man er vant til, må man leve på en annen måte og spare. Partene er ikke nødvendigvis enige om hvordan man bør spare, som kan gjøre at man blir stresset og oppfarende.

Han oppfordrer til å avtale fordeling av verdier, før man eventuelt skulle komme i en situasjon der man slår opp.

– Det er viktig at ting er så klart, tydelig og forutsigbart som mulig. Det gir mindre rom for misforståelser. Får man dårlig råd, blir de økonomiske spørsmålene mer belastende og man er ikke like lydhør med hverandre.