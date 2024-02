– Mange er bekymret

SKJERM: Lin Madeleine Wicklund viser frem hvor mye tid mobilskjermen i snitt har blitt brukt den siste tiden. Tallet er for høyt, mener hun selv. Foto: Per Haugen / TV 2

Onsdag kom den nye anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet som skal ta tak i de dalende resultatene hos norske skoleelever.



Der er konklusjonen, som skjermen din, krystallklar: Telefonen skal ut av klasserommene i både grunnskolen og på videregående. De bør dessuten forbys i friminuttene også.

Nordmenn bruker i snitt to og en halv time på mobilen hver dag, ifølge mediebarometeret fra 2022.

Men hva gjør egentlig all denne skjermtiden med oss, og hva er egentlig for mye?

– Det spørs litt hva du bruker mobilen til, men tre timer kanskje, svarer 25 år gamle Amanda Wentzel på spørsmålet.

FEM TIMER: 19 timer i døgnet lyser IKKE mobilskjermen til Amanda Wentzel opp. Foto: Per Haugen / TV 2

– For mye tid

Med åpningsreplikken: «Hei, hvor mye mobilskjermtid har du i snitt per dag?», fikk TV 2 fire personer til å lete frem statistikk om egen bruk.

Her er hva de svarte:

– Fem timer, forteller Wentzel.

– I snitt er det vel seks timer, litt mer noen ganger, forteller Lin Madeleine Wicklund (20).

– I snitt per dag har jeg rundt fire og en halv time. Jeg trodde det skulle være mer, forteller Adrian Antonsen (19).

DIGITAL VERDEN: Vi lever i en digital verden, poengterer Adrian Antonsen: – Alt skjer på nett eller mobilen, at det blir tid der, er naturlig. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg bruker som regel under én time. Jeg skriver en eller annen melding, og titter innom Facebook en gang iblant, forteller Kristoffer Balsnæs (40).

De tre yngste, som seg imellom har et snitt på drøye fem timer dagen, er tålelig enige om at de gjerne kan bruke litt mindre tid på skjermen. Klarest i sin tale er Wicklund.

– Jeg synes helt ærlig at det er for høyt. Jeg bruker for mye tid på sosiale medier og sånt. Jeg får prøve å bli litt bedre i 2024.

Antonsen poengterer at mye av tiden han bruker på mobilen går til læring, reaserach eller møter, at tidsbruken ikke skremmer ham, men at det er rom for forbedring.

– Personlig kunne jeg ha vært mer produktiv uten mobilen. Kanskje kuttet bort én time eller to, og heller brukt den tiden på å skrive eller lese litt mer, det hadde vært digg.

– Svært bevisst

I sterk kontrast til de tre under 30 år TV 2 snakket med onsdag, er Kristoffer Balsnæs.

Hans snittid per dag: 58 minutter.



– Jeg har et svært bevisst forhold til skjermbruk. Jeg prøve innprente det samme hos mine to døtre, men det må gjøres med lås og restriksjoner heller en målrealisering, forteller Balsnæs.

40-åringen erkjenner at det av og til er forlokkende å bruke sosiale medier, men poengterer at han ikke er en storbruker.

Om egen skjermtid, sier han følgende:

– Jeg er veldig restriktiv av en god grunn. Det tar oppmerksomheten bort fra omgivelsene. Der hvor jeg før brukte mobilen mer til å høre på musikk på T-banen, eller lese, liker jeg nå å bare ha stillheten. Se ut av vinduet og roe ned.

ER DET MULIG?: Under én time hver dag på mobilen, det er hverdagen for Kristoffer Balsnæs. Foto: Per Haugen / TV 2

– Lite konsensus

Nøyaktig hvor mye skjermtid som er skadelig for deg, er imidlertid vanskelig å si, ifølge forsker Christer Hyggen ved OsloMet.

Han har vært nestleder for et stort internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan digitalisering påvirker barn og unge, og sitter dessuten i Skjermbrukutvalget.

FORSKER: Christer Hyggen har forsket på unges skjermbruk. Foto: Oslomet

– Det man kan si noe om, er at det er lite konsensus om hva som er riktig bruk av skjerm. Det finnes egentlig ikke noen velbegrunnet anbefaling for alle aldersgrupper, sier forskeren til TV 2.

Hyggen understreker at det er vanskelig å påvirke årsak- og virkningsforhold i hvordan skjermbruken påvirker oss, selv om det er noe mange lurer på.

– Mange er bekymret for at skjermbruk gjør oss latere og dummere. Det kan godt hende at det har noe ved seg, men noe av det er nok også basert på såkalt «svogerforskning», altså at man observerer hvordan det påvirker en selv og dem rundt seg, sier han.

Bør røre seg mer

Det finnes ingen generelle råd fra norske myndigheter om hvor mange timer hvermannsen burde ha foran skjermen hver dag.

For spesifikt barn og unge opptil 17 år anbefaler Helsedirektoratet maks tjue timer skjerm i uken. Barn under ett år frarådes å bruke skjerm i det hele tatt.

Rådene, som igjen er basert på råd fra Verdens helseorganisasjon, har på sin side fått kritikk for å være lite faglig fundert, ifølge NRK.

– Helsedirektoratet sine anbefalinger handler egentlig om at man skal bevege seg mer, og at skjermbruk er noe som kan gå på bekostning av det, sier Hyggen.

I rådene for barn er det spesielt passiv bruk av skjerm, altså skjermbruk uten at man rører på seg, som blir frarådet.

– Passiv bruk er ikke nødvendigvis bare negativt heller. Folk trenger å koble av, sier forskeren.

En villet utvikling

Tvert imot kan skjermbruk ha både positive og negative sider, ifølge Hyggen.

– Mulighetene til kommunikasjon, lek og læring er veldig store gjennom de digitale hjelpemidlene. Alle disse tingene er veldig positive for oss mennesker, sier han.

Derfor er det kanskje heller bedre å stille spørsmål ved hva man bruker skjermtiden til, fremfor hvor mye skjermtid man har, mener han.

– En ting som det faktisk er litt konsensus på, er at mye bruk av sosiale medier kan være skadelig for selvbildet, spesielt blant unge jenter. Vi har også sett at mobilbruk kan være forstyrrende for undervisningen i skolen, sier Hyggen.

At skjermene forsvinner for godt, tror han er lite sannsynlig.

– Digitaliseringen av hverdagen er en villet utvikling. I Hurdalsplattformen til regjeringen står det for eksempel at alle innbyggere i Norge skal ha tilgang til høyhastighets-internett på lik linje som strøm, sier forskeren.