Mange er bare ute etter et ligg

ÆRLIGHET: Tiril Størdal synes det er kjipt at folk ikke er ærlige med hverandre om hva de er på utkikk etter nå det gjelder dating. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Tiril Størdal (21) er lei av det hun omtaler som en ukultur i datinglivet. Hun ønsker at folk skal være mer ærlige med hverandre og respektere hverandres grenser.

På TikTok tar Størdal et oppgjør med datingkulturen. Hun sier at hun fikk sjokk da hun lastet ned datingappen Tinder etter at det ble slutt med hennes første kjæreste.

− Jeg var jo dritnaiv og trodde at alle på Tinder var ute etter noe seriøst, som meg. Nå som jeg har blitt litt eldre, så har jeg skjønt at det virkelig ikke er alle som er ute etter noe langsiktig der, forteller Størdal til sine flere tusen følgere.

Psykologistudenten mener det finnes en ukultur i datinglivet i dag. Hun etterspør mer ærlighet.



− Jeg har selv opplevd at gutter bare er ute etter et ligg. Jeg tenker at folk må få gjøre som de vil, men det er greit hvis de er ærlige om hva de vil, sier Størdal til TV 2.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

MINDRE NAIV: Nå har 21-åringen fra Drammen blitt mer trygg på seg selv og forstår fort hvem som ikke ser etter det samme som henne selv. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Troen på kjærligheten



Størdal ikke bare hatt gode opplevelser med dating etter at hun lastet ned Tinder for tre år siden. Hun har opplevd at folk ikke er ærlige på hva de ønsker. Noe hun beskriver som ukomfortabelt.

− Når man oppdager på andre eller tredje date at vi vil forskjellige ting, og grensene kanskje ikke blir respektert, så blir man veldig såret, forteller Størdal.

Hun beskriver dating generelt som en sårbar situasjon. Men 21-åringen har ikke mistet troen på kjærligheten.

TINDER: Da Størdal lastet ned datingappen, ble hun sjokkert over at ikke alle var ute etter noe langsiktig. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

− Jeg har vært på tre dater i løpet av det siste halvåret og det har gått bra hittil, forteller Størdal.



En ukultur

Den 21 år gamle jenta er ikke fornøyd med hvordan datinglivet er nå og mener at folk ikke ønsker å forplikte seg som de gjorde tidligere.

− Jeg synes det er en ukultur i datinglivet nå til dags. Folk må gjøre som de vil, men man må også respektere hverandres grenser, forteller Størdal.

Hun forteller videre at det er noen som er uærlige om sine intensjoner og at hun ønsker mer ærlighet på et tidlig stadium.

MER AKSEPTERT: Størdal tror det er mer aksept for å være singel og ligge rundt i guttegjengen enn det er for jenter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

− Jeg har fått inntrykk av at det er veldig mange som bare er ute etter et ligg, men jeg og mange andre setter pris på om folk er ærlige helt fra starten, sier Størdal.

Størdal tror også at folk er redde for å gå inn i et forhold, noe hun mener det er flere grunner til.

− Hvis det har blitt en vane å dra ut på byen og ligge rundt, så kan man kanskje få en emosjonell distanse. At sex ikke blir emosjonelt lenger, og med en gang det blir seriøst, så trekker folk seg unna, sier hun.

Viktig med kommunikasjon

Anette Søholt, sexologisk rådgiver ved Sex og Samfunn, er enig med Størdal når det gjelder kommunikasjon og å sette grenser for seg selv.

− Det å snakke med ungdommen vår om samtykke, grensesetting, egen seksualitet og hva vi ønsker og hva vi ønsker ut av et forhold, tror jeg er viktig, forklarer Søholt.

LIGGE RUNDT: Anette Søholt mener at det ikke nødvendigvis er noe negativt i å ligge rundt. Det viktigste er å finne ut hva en selv ønsker. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Om det er færre nå enn tidligere som ønsker å forplikte seg, mener Søholt er vanskelig å gi et godt svar på.

− Både gutter og jenter ønsker forskjellige ting. Noen ønsker uforpliktende sex, noen ønsker forhold og noen ønsker noe midt imellom. Så lenge man kommuniserer det, så har man sitt på det rene, sier hun.

Søholt synes ikke at det er en ukultur i datinglivet i dag, men hun forstår at dating ikke alltid er like lett.

− Det å date, kjærlighet, forhold og sex har alltid vært utfordrende og sårbart for mange.

Hun opplever heller ikke at gutter ikke vil forplikte seg. Hun forteller at mange unge gutter føler seg unormale fordi de ønsker å bli kjent med en partner før de har sex.

− Vi bruker mye tid på å normalisere det at det ikke er et ideal å ligge med tre-fire på en natt, hvis man ikke ønsker det, forteller Søholt.

Blitt mer trygg på seg selv

Etter noen dårlige opplevelser med dating har Størdal blitt mer kjent med seg selv.

Hun forteller at hun før hadde problemer med grensesetting, siden hun ikke ville såre folk.



− Nå har jeg blitt veldig tydelig på hva som er mine grenser, og jeg tør å gi uttrykk for det, sier hun.



DATER: Selv om Størdal har hatt en dårlig opplevelse tidligere, så har hun fortsatt å date i nyere tid. Noe hun forteller har gått bra. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Størdal tror det er viktig å bli kjent med seg selv for å få bukt på det hun mener er en ukultur når det gjelder nordmenns dating-vaner.

− Først og fremst må man bli kjent med seg selv, vite hva man vil og være tydelig på det med seg selv, sånn at man kan være tydelig med andre. Da oppstår det ikke sånne misforståelser, avslutter hun.