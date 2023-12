Mange bortvisninger og ordensforstyrrelser i natt

UTELIV: Desember er for mange en måned med julebord og fest. Foto: Illustrasjon, Scanpix)

– Det renner inn med meldinger om ordensforstyrrelser i natt. Det har vært generelt mye hele helgen, sier operasjonsleder Ottar Steinstø ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2 natt til søndag.

Den siste helgen før jul har Sør-Øst politidistrikt bortvist flere personer fra byer på grunn av fyll og dårlig oppførsel.

– 03:12 en mann i 20 årene fra Vestfold klarte å få oppmerksomheten til en patrulje. Han var full og i tillegg forsøkte å snike seg inn å utesteder. Han var aggressiv mot dørvaktene. Mannen ble bortvist, melder Sør-Øst politidistrikt i en av nattens mange lignende meldinger på X.

– Kan det ha noe med julebord å gjøre?



– Vi kan ikke si noe om det er i forbindelse med det, men det er flere som tar en ordentlig fest før jul, avslutter Steinstø.

Det er ikke meldt om noen alvorlige hendelser i denne forbindelsen natt til søndag.

PATRULJE: Politiets patruljer er på plass. Arkivfoto fra Bergen. Foto: TV 2/Pål S. Schaathun

– Unge og berusede menn

I Agder opplyser operasjonsleder Eivind Formo til TV 2 at det er veldig mye folk ute i byene i natt, men at det ikke er mer ordensforstyrrelser enn forventet.

– Det er flere som har tatt juleferie og kommet hjem til jul, sier Formo.

Det har vært noen bortvisninger fra sentrum og noe krangling blant berusede parter.

Blant annet ble en mann anmeldt og innbrakt til politiet for å ha forstyrret ro og orden da han spyttet en person i ansiktet og slo til en kvinne som skal ha spist nattmat, melder politiet på X natt til søndag.

– Det er mest snakk om unge og berusede menn, svarer Formo på spørsmål om hvem som skaper mest ordensforstyrrelse denne helgen.

Loggført 36 hendelser

Vest politidistrikt melder rundt klokken 04.30 natt til søndag at mellom klokken 23.00 og 04.30 at de har loggført 36 hendelser i forbindelse med ordensforstyrrelser, slagsmål, bortvisninger og støy. De fleste hendelsene i Bergen sentrum, men også noe i Førde, Florø, Måløy, Odda og Sogndal, opplyser politiet på X.

De fleste hendelsene er løst med pålegg og bortvisninger, men noen av hendelsene har ført til at det har blitt opprettet politisak.

– Ingen personer meldt skadd, men noen tilsett av helsepersonell eller oppsøkt legevakt selv, skriver politiet i meldingen.

– Det har ikke vært spesielt travelt, da flere av hendelsene ikke har ført til noe straffbart. Men det er travlere tett opp mot jul, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker til TV 2.

Videre sier Halleraker at politiets tilstedeværelse er for å forebygge slik at blant annet ordensforstyrrelser ikke eskalerer.

I tillegg til typiske «helgehendelser» mottok Vest politidistrikt melding om 22 ulike steinras, snø- og sørpeskred fra lørdag kveld til natt til søndag. De fleste gikk i området rundt Sørfjorden, Hardanger, men også noen i gamle Sogn og Fjordane fylke.