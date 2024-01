– Mange bærer på en stor sorg og smerte

STOR SORG: I dag skal et helt samfunn ta farvel med tre innbyggere som døde i Straumen i Sørfold natt til første nyttårsdag. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

I gamle Røsvik kirke fra 1883 står tre hvite kister ved siden av hverandre. Kirkerommet er pyntet med vakre blomster.

Det er en sorgtung dag for innbyggerne i Sørfold. De fikk den verst tenkelig inngang til det nye året da tre sambygdinger ble funnet døde.

Tirsdag tar familie, venner og kollegaer, lokalsamfunnet og en hel region farvel med Elin Nordhei Bordi (46) og Terje Åsmund Nordhei (46).

«Døden kom så barskt og brått, og førte dere så hastig bort. Minnes i kjærlighet», står det skrevet i dødsannonsen til de to.

I kirken står også kisten til en 19-år gammel mann.

– Begravelsen skal gi rom for å ta avskjed med hver og en av de tre døde og alle samtidig, sier Sven Becker, prost i Salten.

PREGET BYGD: Dagen etter drapene ble det flagget på halvstang ved alle offentlige bygg i Sørfold kommune. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Dette er etter ønske fra familien og pårørende til de døde.

– Noe av det viktige er at det skal gis rom for minner for hver av de døde. Livet til disse tre er så mye mer enn natten til første nyttårsdag, sier Becker.

Det er mange som fortsatt har det tungt i lokalmiljøet på Straumen i Sørfold hvor de tre omkomne bodde.

– Denne hendelsen har berørt mange og på forskjellige måter. Familie, venner og arbeidskolleger er personlig berørt. Men så skjer det også noe med mange når tilværelsen blir rystet av en slik hendelse, sier prosten.

– En dag fylt med sorg

Ordfører i Sørfold kommune, Kolbjørn Mathisen, forteller at det blir en tung dag der mange skal ta farvel med sine kjære.

SIDE VED SIDE: – Vi kan neppe fatte den sorgen som som mange bærer på i dag, sier Kolbjørn Mathisen, ordfører i Sørfold kommune. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

– I dag er vi et helt samfunn som går sammen med de etterlatte til Røsvik kirke for å ta farvel med tre av våre innbyggere. Vi kan neppe fatte den smerten som mange bærer på i dag, men nettopp derfor ønsker vi som lokalsamfunn å stå side ved side med de som nå skal ta farvel med flere av sine nærmeste, sier Kolbjørn Mathisen, ordfører i Sørfold kommune.

– Dagen i dag vil være fylt av sorg – ikke bare i Røsvik kirke, men i hele vårt lokalsamfunn. Sorg er, etter slike hendelser, tungt å komme gjennom, og for noen vil sorgen være noe som vil vare i lang, lang tid.

– Som lokalsamfunn er det vårt ønske, og vår plikt, å stille opp for dem som trenger det. Enten det er ved å vise vår deltakelse i sorgen, eller det er å bidra der vi kan i tiden som kommer etter dette. Sorgen er noe som skal respekteres – en viktig del av livet når det møter sin ende hos våre kjære, sier Mathisen.



Et stort sjokk

Det var natt til første nyttårsdag at politiet rykket ut til et hus i Sørfold kommune i Nordland.

En av de fem personene i huset hadde varslet om en pågående voldshendelse.

Tre personer ble bekreftet døde på stedet da nødetatene tok seg inn i huset.

Etterforskningen har avdekket at den 19 år gamle mannen først drepte sin mor og deretter sin stefar med kniv. Han skal også ha skadet sin lillesøster, før han tok sitt eget liv.

Drapene kom som et stort sjokk for naboer og lokalbefolkningen i Sørfold.

GOD KOLLEGA: Terje Nordhei jobbet ved 110-sentralen i Nordland. Han blir dypt savnet av sine kollegaer i Salten Brann. Foto: Privat

Drepte Terje Åsmund Nordhei jobbet ved 110-sentralen i Nordland, og det var kollegaer i nødetatene som rykket ut til trippeldrapet i Sørfold natt til første januar.

Avdøde Terje Nordhei var deltids brannkonstabel- og røykdykker i Sørfold. Han var også operatør ved 110-sentralen i Nordland som driftes av Salten Brann IKS.

Han har også jobbet flere år i Sørfold kommune.

De ansatte på 110-sentralen fikk nyheten om at det var en nær kollega som var drept allerede tidlig på morgenen den 1. januar.

– Som kollega får Terje de beste skussmål. Han har framstått som faglig sterk, stabil og trygg. Hans varme og lune væremåte har bidratt til å yte omsorg for mennesker i nød og for brannkonstabler under innsats.

– Terje var svært familiekjær og omsorgsfull for sine nærmeste, sa Per Gunnar Pedersen, daglig leder og brann- og redningssjef ved Salten Brann etter at navnene på de drepte ble kjent.

– En ufattelig tragedie

I Bodø er det samlokalisering av de ulike nødetatene, og det var derfor mange som kjente 46-åringen.

SORG: Tre personer ble funnet drept i en enebolig rundt kl 05. på morgenen natt til første nyttårsdag. Lokalbefolkningen satte ned lys utenfor boligen der drapene skjedde. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Det er en ufattelig tragedie som har rammet hele Salten regionen. Det rammer en liten kommune hvor alle kjenner hverandre og det rammer nødetatene og medarbeidere i politi, helse og brann i indre Salten og ved SAMLOK på Albertmyra. Alle etater var sterkt preget da en av våre trofaste medarbeidere har blitt revet bort, sier Pedersen.

Hvorfor en 19-år gammel mann tar livet av sin mor og stefar fremstår fortsatt som et stort ubesvart spørsmål. Politiet i Nordland etterforsker fortsatt saken.

Fortsatt er det mange som trenger noe å snakke med i en tung tid.

– Som lokalsamfunn har vi opplevd et varmt engasjement og medmenneskelighet, og ønsker at de etterlatte nå skal få oppleve at vi fortsatt står ved deres side i tiden fremover. Derfor håper jeg at vi kan bygge videre på det gode samholdet som vi har erfart de siste ukene, sier ordføreren.



Det vil ta tid før sårene vil kunne leges igjen.

Dette er en brutal hendelse som innbyggerne nå skal bearbeide i ukene, månedene og årene som kommer.

– Kirken kommer til å være på tilbudssiden. Det vil handle om forskjellige samlingspunkter, samt å kunne være samtalepartner og medvandrer.

– Fra dag én har vi savnet et ordentlig kirkebygg i tettstedet Straumen, der mennesker kunne komme for å tenne lys, sitte i stillhet, eller be om en samtale. Men på tross av mangelen på kirke har både sogneprest, diakon og så mange flere klar å lage samlingspunkter, sier Becker.