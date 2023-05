Maner til skriftlig avstemning om Stenseng: – Ingen har kontroll

Ap-veteran Knut Roger Andersen tegner opp tre scenarioer for hva som kan skje når 300 delegater skal velge ny partiledelse på Aps landsmøte .

Det blir ikke ro i Ap hvis partisekretær Kjersti Stenseng bli gjenvalgt på Aps landsmøte ved at delegatene klapper igjennom innstillingen fra valgkomiteen, mener Andersen.

Han har over 30 års erfaring fra norsk politikk, blant annet som mangeårig representant for Ap i Oslo Bystyre.

Nå er han klar til kamp for partidemokratiet i Ap, som han mener lider under en forestilling om at det er enstemmig oppslutning om Kjersti Stenseng.

Sannheten er tvert imot, at det er sterkt motstand mot at den sittende partisekretæren skal fortsette etter åtte år, påstår han.

– Det er et massivt ønske om et skifte av partisekretær fra mange fylkeslag, mange kommuner og mange ulike miljøer, og da er det mest riktige å ha en votering, sier han.

– Vi må tåle sår

Andersen gikk først ut med forslaget om skriftlig avstemning i Debatten på NRK tirsdag kveld.

– Jeg har fått positive reaksjoner fra hele landet, forteller Ap-veteranen.

Han venter samtidig sterk motstand fra Stensengs støttespillere til forslaget.

– De vil advare om at det vil føre til splittelse og mer bråk, og forsøke å banke på plass hver eneste delegat, sier Andersen.

Ap-veteranen mener imidlertid at partiet må tåle å få fram hvordan landsmøtet virkelig stiller seg til Stenseng.

– Det er en avveining, men vi får tåle at det blør litt, at det blir sår, sier Andersen til TV 2.

Han mener alternativet er verre, at Stenseng bare blir valgt gjennom akklamasjon, og at det skaper en vedvarende uro og usikkerhet om hvor sterkt mandat hun har, noe som vil svekke henne i jobben som partisekretær.

Vil vite hvor landet ligger

Partiveteranen tegner opp tre mulige scenarioer foran landsmøtet:



1) Stenseng klappes igjennom.

2) En eller flere delegater fremmer krav i henhold til forretningsorden om skriftlig votering.

3) Stenseng trekker seg

– Jeg tror det mest sannsynlige er at det blir skriftlig avstemning for å skape ro, at du får vite hvor landet ligger, sier han.

Men Andersen skal ikke på landsmøtet, og er avhengig av at en delegat der krever skriftlig avstemning.

– Alt kan skje! Ingen har kontroll, verken partiledelse, partikontoret eller opposisjonen, sier han.



Stenseng har valgt å stå fast på sitt kandidatur tross motstand blant annet fra hennes eget hjemfylke Innlandet, der styret i Hamar Ap sendte inn et forslag om å skifte henne ut.



Et knapt flertall på seks medlemmer i Aps valgkomite støttet Stenseng og la grunnlaget for at LO-leder Peggy Følsvik kunne gå ut med en enstemmig innstilling på valg av hele partiledelsen, inkludert partisekretæren.