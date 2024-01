Mandal åpner barnehager onsdag – venter ikke flom

– Sånn som vi tolker vannføring i elva og is og vannstand i havet, så er det ikke fare flom i kveld og i natt i Mandal sentrum, sier ordfører Alf Erik Andersen (Frp) i Lindesnes kommune til Lindesnes Avis.

Dermed åpner kommunen barnehage, skole og SFO på Vigmostad onsdag

Andersen understreker at faren ikke nødvendigvis er over.

– Det er meldt nedbør utover dagen i morgen, og vi må se an situasjonen. Vi vil ha en ny vurdering i morgen (onsdag), og vi er spent på hvordan regnværet vil påvirke situasjonen, sier ordføreren.

Lindesnes kommune satte krisestab mandag som følge av væromslaget.



Risikerer å bli oversvømt

De siste dagers mildvær har ført til at store isflak beveger seg nedover elvene i Lindenes.

Når isproppene som fungerer som en demning, til slutt gir etter for vannmengdene, har kommunen fryktet konsekvensene av at det flommer over.

Usikkerhetsmomentet er at man ikke vet når proppene slipper, ifølge ordfører Andersen.



Blant annet har kommunen fryktet at Mandal sentrum skal bli oversvømt. I sentrum av sørlandsbyen har de lagt ut sandsekker foran flere butikker.

BEREDSKAP: Mandal forbereder seg på flom. Foto: Erik Andersen / TV 2

– Jobber med å ta ut isblokker

I Lyngdal sentrum er det fare for at en hengbro over elva Lygna skal gi etter for ismassene, skriver Fædrelandsvennen.



– Vi har folk på stedet som jobber med å ta ut isblokkene.

En isblokk falt ut i veibanen på fylkesvei 460 Spangereidveien ved Lysevannet i Lindesnes kommune, meldte politiet på X klokken 05.35.