– Man kan aldri stole på en hund, uansett rase

Hunder biter ikke uten god grunn, mener eksperter. Trikset er å forstå tegnene på at hunden går i forsvar.

KUNNSKAP OG TRENING: Elin Herlofsen i 2 Save Me mener nøkkelen til godt hundehold er god kunnskap om hunderasen og hundens behov. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Etter den tragiske saken hvor en rottweiler drepte en ett år gammel gutt har debatten om godt dyrehold gått varmt på sosiale medier.

– Du må trene, trene og trene, sier Elin Herlofsen.

Hun driver 2 Save Me, en frivillig organisasjon som omplasserer både hunder og katter. Herlofsen har mange såkalte problemhunder.

– Du må lære hunden å være rolig, og det tar tid, sier hun.

Herlofsen mener problemene hos mange hunder skyldes for lite kunnskap om behovene til hunden.

CAUCASIAN SHEPHERD: Hunden Buster er råsterk og vilter. Han er bare ti år gammel, men allerede nesten større og sterkere enn Elin. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Mitt beste råd er å lese grundig om hunderasen, sier Herlofsen.

Hun mener altfor mange som skal kjøpe hund lar seg sjarmere av bildet i annonsen, og dermed går i fella.

– Da har du mer bakgrunn, og legger opp til et bedre forhold mellom hund og barn. Eller mennesker generelt, for de som ikke har unger.

Når du får deg en hund er det noen ting som er utrolig viktig, uansett hvilken rase hunden er, ifølge Herlofsen.

Dette er sjekklisten: Fysisk trening: Hunden må få sprunget fra seg og fått ut energien.

Mental trening: Herlofsen trekker frem såpass enkle øvelser som å gjemme en ball i hagen eller pølsebiter i stua.

Sosialisering, med både hunder og mennesker.

Hvile. Herlofsen mener mange glemmer å la hunden hvile skikkelig. Noen hunder kan bli veldig oppjagede av å hele tiden være i aktivitet, forteller hun.

Herlofsen mener riktig kursing og kompetanse er nøkkelen til å håndtere hunder.

– Å gå på kurs kan være en ordentlig øyeåpner, forteller hun.

– Skal barn og hund få være alene sammen i stuen?

– Nei. Både barn og hund kan være uberegnelige, svarer Herlofsen.

Hun utdyper:

– La oss si det er noe gøy på TV, og ungen skratter høyt, da kan hunden reagere med redsel.

– Aldri tro hunden din er for snill

– Man skal aldri stole på en hund, uansett hvilken type hund det er, og hvor vant den er med barn, sier Trude Mostue.

Mostue jobber som sjefsveterinær i FirstVet, og er kjent fra flere TV-programmer.

HUNDEELSKER: Trude Mostue sammen med Unni Lindell og hunden Cash. Foto: Espen Solli / TV 2

Det handler nemlig ikke bare om hunden, forteller Mostue. Man kan ikke vite hvordan barna vil oppføre seg. De kan ha problemer med å forstå hunden, og for eksempel klemme den altfor hardt.

– Uansett hva du tror om hunden din skal du aldri gå rundt å tro at din hund er for snill til å gjøre noe. Alle hunder har potensial til å forsvare seg, og det har de også rett til, sier Mostue.

Personlig hadde Mostue tre hunder og tre små barn samtidig. Hundene og barna var aldri sammen uten at hun var tilstede, før barna ble eldre. Hvor aldersgrensa går er avhengig av hunden, mener Mostue.

– Man skal ha respekt for at det er et dyr. Det samme gjelder katter, sier Mostue.

– Når skal du innse at hunden din er farlig?

– En hund kan være farlig hvis den tilsynelatende biter umotivert, men de fleste hunder har veldig tydelig kroppsspråk, og gir tegn på at de er usikre.

FORSKJELLIGE: Trude Mostue sier noen hunderaser er mer skeptiske enn andre. Små hunder gjerne biter oftere, men større hunder gjør mer skade. Foto: Storyteller

Derfor mener Mostue at det viktigste er å lære seg å kjenne hunden sin, og tolke kroppsspråket.

– Det er nesten alltid en grunn til at en hund biter, og man kan forstå det ut fra situasjonen, sier hun.

Ører bak, halen mellom beina og unnvikende oppførsel er trekk som tyder på at man må gi hunden rom og fred, forteller veterinæren.

Mostue sier akutte atferdsendringer hos hunder skal sjekkes hos veterinær, og at om man blir usikker på oppførselen til en hund skal man søke profesjonell hjelp.

– Hos for eksempel atferdsspesialister. Ikke glem at en hund i smerte, som tannproblemer eller kronisk kløe, kan gjøre hunden mer irritabel. Da har den lavere terskel på å utagere, sier hun.

Til dem som har små barn og skal skaffe seg sin første hund er budskapet klart:

– Ett enkelt råd, aldri la hunden være alene med barnet uten tilsyn.