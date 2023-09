– Det er trist å vite at du skal avslutte et langt arbeidsliv. Jeg skjønner at det er normalt, men når det rammer en selv så føler man på et slags tomrom.

Det sier 71 år gamle Per Hjertaas, som har vært i arbeidslivet i 42 år.

Han har tidligere kjørt anleggsmaskin, har erfaring fra fagbevegelsen, helsesektoren og jobbet som personalforvalter i Trondheim kommune.

Nå kjører han buss, etter at han ble «tvangspensjonert» fra jobben i kommunen da han nådde 70-årsgrensa for pensjon.

BUSSJÅFØR: Hjertaas finner glede i å jobbe etter fylte 70 år. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Man føler seg ikke verdsatt

I Norge er den øvre aldersgrensen for å pensjonere seg 72 år, men i offentlig sektor er aldersgrensen på 70 år, etter tariffavtalen.

– Aldersgrensen er der for å kunne gi en konfliktfri avgang fra arbeidslivet, sånn at pensjonister kan gå av med verdighet.

Det sier Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Men for Hjertaas føltes avslutningen på et langt arbeidsliv i kommunal sektor ikke spesielt verdig.

– Man føler seg ikke så verdsatt når du ser at jobben lyses ut, og du skal erstattes med noen andre, sier han.

ERSTATTET: Hjertaas ønsket å jobbe lenger, men ble erstattet av noen andre. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Et veldig komplisert system

Mjøs Persen understreker at det finnes løsninger for å beholde folk som er over aldersgrensen, men Kari Østerud, direktør for Senter for Seniorpolitikk, sier det er et krevende system å forstå.

– Vi har fått et veldig komplisert system som gir arbeidsgivere lite fleksibilitet og gjør det vanskelig å beholde 70-åringer i arbeidslivet, sier Østerud.

Hun mener 70-årsregelen er utdatert og rammer feil.

– Det er ikke mange 70-åringer som fortsatt er i arbeidslivet. De som er det er de med enormt mye kapasitet og kompetanse, som arbeidsgivere trenger, sier hun.

– Det er få bedrifter som sier at eldre arbeidstakerne tviholder på jobbene sine, så det argumentet med konfliktfrie avganger holder ikke lenger, påpeker hun.

UTDATERT: Direktør for Senter for seniorpolitikk mener aldersgrensa for pensjon er utdatert. Foto: Erlend Sorbo

– De skriker etter folk

Hjertaas, som tidligere har vært hjelpepleier, stusser spesielt over at en liten gruppe med eldre blir tvangspensjonert samtidig som helsesektoren varsler mangel på arbeidskraft.

– Jeg ser at helsesektoren skriker etter folk. Jeg har hjelpepleierutdanning, men ingen har spurt meg om jeg kunne tenkt meg å være tilkalling på et sykehjem, sier han og legger til:

– Jeg synes vi kan utnytte ressursene bedre enn å pensjonere folk som fortsatt kan og vil jobbe. Der har kommunal sektor mye å gå på, sier han.

– 70 er det nye 50

Hjertaas får støtte fra Kari Østerud, som mener arbeidsgivere og politikere har for lite kunnskap om hvem de eldre arbeidstakerne er i dag.

Hun viser til en undersøkelse gjort av Senter for aldring og helse ved Universitetet i Göteborg, som har studert nye kull med 70-åringer over en periode på 50 år.

– Undersøkelsen viser at 70-åringer i dag er i mye bedre form, både fysisk og intellektuelt, enn for 50 år siden. Kanskje på nivå med det 50-åringer var da. Derfor sier de at 70 er det nye 50.



Hun presiserer at det alltid er store individuelle forskjeller.

– Noen får større helseproblemer når de blir eldre, men gruppen eldre i dag har bedre forutsetninger for å jobbe lenger.

ANDRE TIDER: Østerud mener politikere og arbeidsgivere har for lite kunnskap om de eldre arbeidstakerne. Foto: Erlend Sorbo

– Plassen du «dauer»

Per Hjertaas er glad han valgte å bytte bransje til bussbransjen etter at han fylte 70 år. Han opplever at jobben gir ham bedre helse og livskvalitet.

– Bussbransjen har reddet meg fra å bli pensjonist. Jeg føler meg ikke gammel lenger, for du får energi av å være i en jobb hvor du blir verdsatt og møtt på en ordentlig måte, sier han.

Hjertaas var nemlig ikke klar for pensjonisttilværelsen.

VERDSATT: For Hjertaas er ikke pensjonisttilværelsen noe han lengter etter. Han føler seg mer verdsatt av å være i jobb. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Om jeg skulle ha gått av med pensjon, så hadde jeg havnet i sofaen foran TVen, og det er plassen du «dauer», for å si det på godt trøndersk, rett og slett.

Han kan fortelle at han kjenner flere som mistet livsgnisten etter at de sluttet å jobbe.

– For meg var det vanskelig å bli pensjonist. Jeg har jo en del hobbyer, men det erstatter ikke en jobb, sier han.

Østerud roser Per for å bytte bransje i en alder av 70.

– Jeg tror det kan være lurt av flere å tenke på om de skal bytte yrke når de blir eldre. Vi trenger ikke å bli i akkurat samme yrke helt frem til vi går av med pensjon, sier hun.