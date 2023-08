– Er du redd?

– Absolutt! Jeg synes det er kjempeproblematisk.

Det sier Tove, som TV 2 møter på Medborgarplatsen sentralt i Stockholm. Og hun er ikke alene om å være bekymret.

Den siste tids koranbrenninger i Sverige og Danmark har ført til raseri og opptøyer i en rekke muslimske land. Det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) sier Sverige nå har gått fra å være et «legitimt, til et prioritert mål for terror».

– Jeg forstår avveiningen mellom sikkerhetspolitikk på den ene siden og ytringsfrihet på den andre, men det er en katastrofe at dette gjør oss til en trussel, sier Tove.



«KATASTROFE»: Tove, som TV 2 møter på Medborgarplatsen, mener man bør verne om ytringsfriheten så langt det går. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det føles ubehagelig å være ute på natta, sier Colin.

– Jeg synes det er opprørende at dette skjer i Sverige, sier Ann-Mari.

De forteller at de har begynt å ta grep i hverdagen. Noen velger heller sykkelen enn T-banen, passer på å ikke være ute alene når det er mørkt, unngår å handle i de gatene der det tidligere har vært angrep.

Ser ingen god utvei

– Man bør absolutt være redd for terrorangrep, sier utenrikskommentator i svensk TV 4, Bo Lindwall.

Han forteller om en spenning i det svenske folket, selv om livet foregår noenlunde som normalt. Slik han ser det, er det ingen løsning i sikte, og i hvert fall ikke en god en.

– Det er et spørsmål om ytringsfrihet mot sikkerhet for landet. Det er, slik statsminister Ulf Kristersson sier, den verste krisen for Sverige siden andre verdenskrig.

VANSKELIG: Utenrikskommentator i TV 4, Bo Lindwall, er klar på at dette er en nesten umulig situasjon for den svenske regjeringen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Sveriges forhold til den muslimske verden, en potensiell handelsboikott, Nato-søknaden som stadig ikke er fullstendig godkjent av Tyrkia, ytringsfriheten og rikets sikkerhet – dette er blant hensynene statsministeren må ta, forteller Lindwall.

– Jeg tror ikke han ser noen særlig god utvei. Nå prøver regjeringen å løse det gjennom konkrete handlinger som å øke kontrollen ved grensene, å se til at man ikke slipper inn folk med såkalt svak tilknytning til Sverige.

Torsdag skjerpes grensekontrollen. Det er det ferskeste tiltaket i rekken av tiltak den siste uken. Politiet har allerede fått utvidet myndighet til å kroppsvisitere, gjennomsøke bagasje, sjekke ID-papirer og øke kameraovervåkingen i grensenære områder.

– Men i det store og det hele er situasjonen veldig vanskelig, sier Lindwall.

Støtter forbud

Norske politikere har vært klare på at de ikke vil forby koranbrenning, men både i Sverige og Danmark vurderer man nå tiltak.

Den svenske regjeringen sier de vil se på muligheter som ikke innskrenker ytringsfriheten. Nå utreder de om politiet kan avslå søknader om demonstrasjoner, for å ta hensyn til nasjonal sikkerhet.

Ifølge en svensk meningsmåling vil en liten svensk majoritet nå forby koranbrenning. Dette stemmer godt med meningene til dem TV 2 møter i Stockholm.

– Ja, jeg tenker det bør forbys, sier Theo.

– Ja, jeg synes ikke vi bør legge oss opp i andres meninger og andres religioner i det hele tatt, sier Ann-Mari.

– Jeg synes ingen religion bør fornedres. Hvorfor skulle ikke all brenning av skrifter forbys? spør Morgan.



– Ja. Sverige er veldig for ytringsfrihet, men å brenne en religiøs skrift, det er hets mot en folkegruppe. Det er å gå for langt, sier Colin.

GÅTT FOR LANGT: Både Colin (t.v) og Theo (t.h) mener koranbrenning rett og slett bør forbys. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

For Tove er ikke dette løsningen.

– Det må finne en annen måte å gjøre det på enn at staten bestemmer hvilken religion vi sanksjonerer og godkjenner eller ikke, sier hun.



Ifølge Svenska Dagbladet skal nok en koranbrenning finne sted i Stockholm torsdag.