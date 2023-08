Malisas (19) drøm ble knust – så tok saken en ny vending

I en leilighet i Trondheim satt Malisa Kransvik (19) dypt fortvilet.

Den store drømmen var å starte på studier ved økonomi- og administrasjon ved NTNU i Trondheim denne høsten.

Karaktersnittet hennes var høyt nok, og hun var helt sikker på at hun ville komme inn.

– Jeg hadde sett for meg hvordan de neste tre årene skulle se ut. Jeg hadde en plan. Nå er jeg er litt sjokkert. Det er en kjip situasjon jeg har havnet i, fortalte Malisa Kransvik.

Årsaken er at Aust-Lofoten videregående skole, som hun fullførte studiene ved i vår, hadde gjort en grov feil. 19-åringen gjorde gjentatte forsøk på å klage, men uten hell.

Men da hun trodde alt håp var ute, tok saken plutselig en ny og overraskende vending.

Fikk feil vitnemål

Kransvik forteller at hun ikke har hatt et ordinært skoleløp.



– Høsten 2021 ble jeg sterkt frarådet av leger å starte på siste året på grunn av sykdom. Derfor har jeg vært nødt til å ta videregående over fire år. Jeg har likevel rett på et førstegangsvitnemål, sier hun.

Og det er her skolen har gjort feil ved at de ikke har registrert, eller sendt inn, vitnemålet hennes som et gyldig førstegangsvitnemål.

Det førte til at Kransvik ikke kom inn på drømmestudiet ved samordnet opptak likevel.

– Det ble mange telefoner frem og tilbake. Det var fellesferie, og mange ved skolen var ikke tilgjengelig. Derfor tok prosessen med å få endret vitnemålet til et førstegangsvitnemål ekstra lang tid, forteller hun.

BEKLAGER: Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær innrømmer at de hadde sendt inn feil dokument til samordnet opptak. Foto: Susanne Forsland, Nordland Fylkeskommune

Fikk tilsendt feil vitnemål

Kransvik ba om å få tilsendt et nytt vitnemål fra Aust-Lofoten videregående skole etter førstegangsopptaket.

Da hun åpnet brevet, så hun til sin store overraskelse at det var søskenbarnets vitnemål hun hadde fått tilsendt.

Søskenbarnet var også elev ved Aust-Lofoten videregående skolen, men i en annen klasse.

– Man får jo nesten lyst til å le, men så ender det jo med at man bare blir oppgitt. Det virker ikke som om skolen hadde helt kontroll på hvem de snakket med, eller hva de gjorde, sier Kransvik.

Ettersom de oppdaterte dokumentene fortsatt ikke var på plass, ble hun vurdert i ordinær kvote da det andre opptaket ble gjennomført.

Det førte til at hun fortsatt ikke kom inn på studiet, og at hun havnet langt ned på ventelisten.

– I det øyeblikket den riktige dokumentasjon fra skolen var på plass, rykket jeg rett opp på førsteplass på ventelisten, sier Kransvik.



Fortvilelsen til 19-åringen var stor, ettersom hun hadde blitt utsatt for en tredjepartsfeil som hun selv ikke var skyld i.

Etter en omfattende klageprosess, tok saken heldigvis en ny vending torsdag.

Fant en løsning

Etter nye opplysninger i saken har avdeling for opptak ved NTNU gjort en ny vurdering. Nå får 19-åringen likevel tilbud om studieplass.

– Jeg kan bekrefte at denne saken nå er løst, sier Ida Birgitte Ranes, som er gruppeleder for Opptak ved avdeling for utdanning ved NTNU.

Kransvik forteller at hun er glad og lettet.

– Nå ble jeg utrolig glad. Jeg har jobbet hardt for å fullføre videregående uten å havne så mange år etter, noe jeg også klarte. Derfor er jeg lettet over at NTNU har møtt meg med forståelse og at de fant en løsning. Jeg gleder meg til å starte på studiene allerede i dag, sier hun.

SNUR: NTNU i Trondheim har etter nye opplysninger i saken valgt å gi 19-åringen studieplass. Foto: Anneli Isaksen/ TV 2

Selv om menneskelig svikt kan skje, er hun kritisk til det hun har opplevd.

– At systemet er lagt opp på denne måten, som gjorde at jeg ble rammet som en uskyldig tredjepart, er absolutt ikke bra. Jeg mener at det foreligger en svikt i systemet. Lenge var det heller ikke rom for å gjøre unntak selv om feilen hadde oppstått, og det var fortvilende og urettferdig, forteller hun.

PÅ PLASS: Malisa Kransvik var så sikker på å få studieplass at hun flyttet inn i ei leilighet sammen med ei venninne i Trondheim Foto: Privat

Beklager tabbe



Før saken løste seg, var Kransvik gjennom en omfattende klageprosess.

Hun tok blant annet kontakt med rektor ved Aust-Lofoten videregående skole og ba ledelsen om å rydde opp.

I en melding til Kransvik, skrev rektor Linda Walle Madsen:

«På vegne av skolen vil jeg på det sterkeste beklage den saksbehandlingen som har medført at du nå sitter i en svært uheldig situasjon. Jeg forstår godt din fortvilelse. Jeg ser også svært alvorlig på at du har fått tilsendt vitnemål på en annen elev», skriver Walle Madsen.

BEKLAGET: Aust-Lofoten videregende videregende skole beklaget feilen. Foto: Susanne Forsland

Da TV 2 tok kontakt med rektor, ble vi henvist til fylkesdirektør for utdanning, Geir Hareide Hansen i Nordland Fylkeskommune.

– Det er selvfølgelig svært beklagelig at dette har skjedd, og skolen har også full forståelse for at dette har skapt en utfordring for Malisa, sier Hareide Hansen.

– Hva er det som har skjedd her?

– Her har det dessverre vært en svikt i interne rutiner, og hendelsen vil danne grunnlag for forbedring for å unngå slike feil i framtiden. Feil kan dessverre skje og ingen er ufeilbar, og denne erfaringen gjør at vi kan forbedre interne rutiner for å unngå lignende tilfeller fremover, sier Hareide Hansen.

Skolen har bekreftet overfor 19-åringen at det er de som har gjort en feil, men de sa også at de ikke hadde anledning til å rette den opp.

– Skolen er villig til å dekke tre måneder husleie og reiseutgifter hvis det viser seg at hun ikke får studieplass. Skolen har ellers ingen påvirkningsmulighet når det gjelder opptak til høyere utdanning, sa fylkesdirektøren.

BEKLAGER: – Her har det vært svikt i rutinene, sier Geir Hareide Hansen, fylkesdirektør for utdanning i Nordland Fylkeskommune. Foto: Nordland Fylkeskommune

Var kasteball

Foreldrene engasjerte seg også for at datteren skulle få studieplass ved NTNU siden hun var blitt utsatt for en skoletabbe.

De tok blant annet kontakt med samordna opptak, der svaret er nedslående:

«Vi har forståelse for at dette oppleves frustrerende for søkeren. Siden samordna opptak ikke behandler hennes søknad, kan vi ikke gjøre noe med mulighetene hennes for å få opptak», var tilbakemelding 19-åringen fikk.

19-åringen var også ved flere anledninger i kontakt med NTNU.

Tilbakemeldingen var den samme.

«Problemstillingen ligger mellom din videregående skole og samordnet opptak», skriver NTNU Opptak i en melding.

Hun ba også om et møte med skoleledelsen ved NTNU i Trondheim, sa da sa at de ikke kunne hjelpe henne.

– Normal prosedyre er at ny dokumentasjon blir gjeldende fra den er mottatt. Det betyr at dokumentasjonen vanligvis ikke gis tilbakevirkende kraft, men at søker da konkurrer med ny dokumentasjon fra dato i framtidige opptaksrunder, med mindre det er andre tungtveiende grunner som må hensyn tas, sa Ranes ved Opptak ved avdeling for utdanning ved NTNU.

– Hva tenker du om situasjonen som Kransvik har havnet i ?

– Det kan være mange eller flere søkere som kan komme i en vanskelig situasjon fordi de har fått feil eller mangelfull dokumentasjon fra sin videregående skole, eller at søkere ikke har fått utstedt vitnemål i rett tid. Noen ganger vil dette gå ut over søkeres mulighet til å komme inn på studiene de har søkt, sa hun.