Malene fikk nødvarsel – samboeren ble ikke varslet

Politiet i Møre og Romsdal sendte søndag klokken 18.55 nødvarsel i forbindelse med jordraset i Vistdal. 64 personer ble evakuert og det var lenge uklart om noen var blitt tatt i raset.



Malene Skjevling Skogås og hennes samboer Øyvind Vik satt begge i sofaen hjemme i Isfjorden da nyheten om jordraset kom.

SATT SKULDER TIL SKULDER: Skogås reagerer på at bare hun fikk nødvarselet og ikke samboeren, som ofte ferdes i området med jordskred. Foto: Privat.

Kun én av dem fikk nødvarsel på mobilen.

– Det er rart, rett og slett. Samboeren min Øyvind kjører ofte i Vistdalen i forbindelse med jobb. Det er skummelt å tenke på at han ikke hadde fått varsel ved en eventuell evakuering, sier Skogås.

Opprørt

Hun sier at det er tydelig at det er noe som ikke fungerer som det skal.

ANBEFALER Å SJEKKE: Magnussen anbefaler å sjekke om du har den programvaren som er nødvendig. Foto: Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap

– Vi bor 50 kilometer unna jordraset, mens flere venner av oss som bor i Mittet, 14 kilometer unna Vistdalen, fikk ikke varsel. Så her tenker jeg at det er noe som ikke fungerer optimalt.

Skogås reagerer også på at varselet sto på engelsk.

– Gamle folk som ikke er så drevne på engelsken kan bli ganske forvirret.

Henriette Magnussen, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap, forteller at nødvarselet sendes på samme måte som et radiosignal, til enheter som befinner seg innenfor et gitt geografisk område.

– For å faktisk motta nødvarslet må man aktivere teknologien. Det skjer automatisk når man laster ned og installerer nyeste programvareversjon av Android og iOS.

Viktig å sjekke

Magnussen forteller at da Nødvarsel ble testet i hele landet i juni, var det flere som tok kontakt og trodde de hadde nyeste programvare, men som ikke hadde det.

AUTOMATISK: Nødvarsel sendes ut på samme måte som et radiosignal til enheter som befinner seg innenfor et gitt geografisk område. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Derfor fikk de ikke varsel. Inne på Nødvarsel sin hjemmeside kan en enkelt sjekke hvilken programvare som er nødvendig.

Hun understreker samtidig at nødvarsel sendes ut både på norsk og på engelsk.

– Under varslingsprøven i juni fikk vi flere tilbakemeldinger på dette med språk. På iPhone så vi mange eksempler på at meldingen ble mottatt på både norsk og engelsk, men at det i noen tilfeller var den engelske meldingen som la seg øverst og dermed ble den som synes, sier Magnussen.

– Alt skal være oppdatert hos oss, men vi vet ikke om det gjelder alle andre, forteller Malene Skogås.