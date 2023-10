Malene (23) drakk i flere døgn: – Gikk over stokk og stein

Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Anonyme alkoholikere: 911 77 770 (bemannet hver kveld kl 18-22 pluss kl 11-15 på hverdager)