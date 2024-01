Maktelitens beste økonomitips: – Ring bestemor

Bytt bank, avslutt abonnementer og dropp kafé-kaffen. Her er grepene toppolitikerne og næringslivseliten mener du bør ta for å få bedre råd.

Skyhøy prisvekst, rekordsvak krone og høye renter gjør økonomien trangere for de fleste av oss.

TV 2 har spurt makteliten om deres beste økonomitips – og om de selv har tatt noen grep i den krevende økonomiske tiden vi nå lever i.

Les hvordan hotell- og charterselskapeier Petter Stordalen mener du kan spare nok til å finansiere en sydentur lenger ned i saken.

– Kutt forbruket

Næringslivstopp Anita Krohn Traaseth, som nylig ble ny konsernsjef i DSD, mener man kan spare mye på å kjøpe brukt.

– Jeg har et mye større fokus på gjenbruk og tenker meg oftere om. Trenger jeg virkelig dette her? Kan vi reparere det? Den holdningen er mye mer til stedet nå enn den kanskje var for ti år siden, sier hun.



– Hva er ditt beste råd for å få kontroll over økonomien?

– Spare!, svarer hun kontant.

SPARE: Anita Krohn Traaseth har et klinkende klart råd for å få bedre økonomi. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Traaseth råder også folk til å ha en såkalt diversifisert personlig økonomi.

– Så alt fra små trekk og mikrosparing, til å putte noe i langsiktige fondsinvesteringer, til å rett og slett kutte forbruket litt, sier hun.

Høyre-leder Erna Solberg har selv gjort noen endringer for å få ned kostnadene.



– Jeg har først og fremst tatt grep for å få ned strømregningen, sier hun til TV 2.

– I fjor installerte jeg to varmepumper i huset vårt i Bergen. Det var nok et hus som ikke var verdens mest effektive knyttet til bruk av strøm. Og regningene ble ganske store, utdyper hun.

RING BESTEMOR: Høyre-leder Erna Solberg råder alle til å ta i bruk de gamle «bestemor-oppskriftene» for å unngå matsvinn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Den tidligere statsministeren mener folk selv vet best hvor de kan kutte i pengebruken, men kommer likevel med ett råd.

– Noen av de gamle «bestemor-oppskriftene» på restemat kan kanskje være en god idé å lære seg på ny. Så ring bestemor, og spør hvordan man tar vare på rester, oppfordrer hun.

– Få oversikt

Konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB sier at hun, som andre, nå har blitt mer bevisst på eget forbruk.

– Både på strømbruk og på hvor og når vi reiser, sier hun.

Hun anbefaler også å handle mer i Norge fremfor i utlandet, på grunn av den svake kronekursen.

VALUTA: Kjerstin Braathen minner om at det er dyrt å shoppe i utlandet når kronen er svak. Foto: Bjorn R Brevik / TV 2

– Hva er ditt beste råd for å få kontroll på egen økonomi?

– Vi snakker med veldig mange kunder om dagen og finner ofte løsninger gjennom å ha en god samtale. Så ta kontakt med oss eller banken din, oppfordrer Braathen.

Strawberry-eier Petter Stordalen mener det er en god idé å først få oversikt over alle inntekter og utgifter. Deretter tror han de aller fleste har penger å spare på å gå igjennom abonnementene sine.

– Hvor mange apper, medlemskap og abonnementer har du? spør han.

– Hvis du går igjennom den lista, og plukker ut alt det som er unødvendig, så kommer du til å kunne spare så mye at du faktisk kan ende året med å ta en sydentur, sier Stordalen.

UNØDVENDIG: Stordalen kan ikke fatte og begripe at folk kjøper kaffe når du kan få det gratis på kontoret. Eller på konferanse, som her under NHOs årskonferanse. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I tillegg minner han om at «mange bekker små, gjør en stor å».

– Det var noen av våre yngre ansatte som alltid tok en kaffe og noe å tygge på, på vei til kontoret, forteller Stordalen.

– På kontoret er det gratis kaffe og gratis frokost.

– Det er 100–150 kroner hver arbeidsdag. Hvis du bare kutter ut det, da har du spart – mest sannsynlig – 15.000 etter skatt. Tenk hva du kan gjøre med det!, sier Stordalen og foreslår et hotellopphold eller en chartertur med sitt eget selskap.

– Bruk forbrukermakten

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordrer alle til å både kontakte banken og forhandle om vilkårene, og til å bytte bank og strømselskap dersom det er bedre vilkår andre steder.

– Så bruke forbrukermakten?

– Absolutt. Og jeg tror vi gjennomgående er litt for beskjedne til det. Det må både hver og en av oss gjøre. Og vi som myndigheter er opptatt av å holde aktørene ansvarlige, sier Støre.

– Har du tatt noen grep selv?

– Det livet du lever som statsminister er litt spesielt fordi du ikke lever i ditt eget hus og du ikke får tid til å kjøpe eller drive med noen særlige ting, forklarer Støre.

FJELLET: For statsministeren er det ikke så mange grep å ta, men på hytta sparer han på strømmen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Likevel forteller han at han har tatt noen grep for å redusere kostnadene på hytta.

– Når jeg er der så varmer jeg opp smartere, sier Støre.