Måke fikk stålstreng gjennom halsen – så skjedde det utrolige

Tirsdag ble en måke i nød funnet ved Ålesund kirke i sentrum. Fuglen var skadet etter å ha fått en metallvaier gjennom nebbet og halsen.

En årvåken forbipasserende sendte raskt inn et tips til «Kelly’s Håp», som er en gruppe for lokale ildsjeler som hjelper dyr.

– Jeg trenger hjelp til å fange måke med metallstreng i svelg. Den kan antakeligvis leve videre om den fanges, skrev Ingrid Cecilie Ulla i meldingen.

Det utløste jungeltelegrafen.



Saken ble først omtalt av Ålesund avis.

Brukte 2000 kroner dagen før

I meldingen etterspurte Ulla en hov, eventuelt noe finmasket garn og fire til fem mennesker som kunne hjelpe til med å fange den.

– Jeg brukte 2000 kroner i går på en (annen red.anm.) måke, så jeg har ikke økonomi til flere denne måneden, skrev hun.

Responsen lot ikke vente på seg. Noen tilbød seg å være med på et spleiselag, mens andre meldte seg til redningsaksjonen.

Onsdag ble det gjort et forsøk på å fange måken, men uten hell. Heldigvis var forsterkninger på vei.

MYSTERIUM: Hvordan måken har fått metallvaieren inn i svelget er fremdeles et mysterium. Foto: Ingrid Cecilie Ulla/Facebook

Ingar Støyle Bringsvor hadde nemlig satt seg i bilen for å kjøre i to og en halv time fra Larsnes. Med seg i bagasjen hadde han en snare han kunne fange fuglen med.

Selv om fugleeksperten har vært med på mange slike redningsaksjoner tidligere, ble denne gangen ble spesiell.

– Jeg kan ikke begripe hvordan måken har fått strengen inn på den måten. Det er noe av det mest utrolige jeg har sett, sier han.

FUGLEEKSPERT: Ingar Støyle Bringsvor. Foto: Stian Moertsell

Hvordan måken fikk metallstrengen gjennom halsen, vil han ikke spekulere i.

Fikk rehabiliteringsopphold

Å fange måken gikk effektivt og skadefritt for seg, forteller Bringsvor. Han ga deretter stafettpinnen over til Wenche Ystenes.

Hun jobber egentlig som miljøterapeut, men er på fritiden svært ivrig i gruppen Kelly's håp, som hun selv har startet.

Ystenes kjørte måken til veterinær, hvor strengen ble klippet og såret ble sjekket.



Så overtok Ingrid Cecilie Ulla, glassblåser, dyrevenn og hun som satte i gang hele redningsaksjonen i utgangspunktet, igjen omsorgen.

– Hun hadde måken hos seg på rehabilitering og skal ha all ære for at dette endte så godt, sier Ystenes.

FRIVILLIG: Wenche Ystenes har startet hjelpegruppen «Kellys håp» på Facebook. Foto: Privat

Fredag kjørte fugleekspert Bringsvor nye fem timer tur/retur Ålesund.

Vel fremme sjekket han kjønn, evaluerte kondisjonen og ringmerket måken.

– Formen hennes var fin. Da vi slapp henne løs satt hun i en times tid på kaia og pusset fjærene. Det så ut til å gå fint, sier Bringsvor.

Årsaken til at han ringmerket fuglen, er for å kunne følge med utviklingen.

– Da kan man lære mer om bevegelsesmønster, overlevelse og alt annet som er interessant. Hvis den blir sett senere, så vet man at det gikk fint med fuglen, så det er fint i en sånn sammenheng, sier han.

Måken fikk navnet «JUH25».

– Voldsomt engasjement

Ystenes var også til stede for å overvære at måken ble sluppet løs. Hun er glad for at historien fikk en lykkelig slutt og stolt av alle som mobiliserte.

– Det ble helt voldsomt engasjement, så det er helt utrolig. Det viser at det nytter, sier hun.

Bringsvor forteller at han har sett mange eksempler på at menneskeskapt avfall skader dyr. Han har hjulpet fugler som har viklet seg inn i plast eller som har hatt fiskekroker sittende.

Det har han lite til overs for.

– Det er mange eksempler. Heldigvis for måkene er de ganske robuste og tåler en del. Men vi må bli flinkere til å plukke opp etter oss, sier han.