Maja (20): – Måtte bruke bind under armene

Store svettemerker under armene, dråper i håndflata og klamme føtter.

– Svetten kunne renne uten at jeg gjorde noe spesielt. Hvis jeg sminket meg i morgenkåpen om morgenen, var den våt innen jeg skulle ta på meg klær, sier Maja Sørlid (20) til TV 2.

Hun beskriver typiske symptomer på det mange har fått behandling mot de siste årene: hyperhidrose.

Hyperhidrose er en tilstand med plagsomt økt svetteproduksjon, oftest i armhulene, i håndflatene eller på føttene.

For Maja Sørlid fra Lillestrøm gjaldt plagene under armene. Hun hadde så store plager at hun i desember i fjor opererte vekk svettekjertler under armene etter anbefaling fra fastlegen.

– Noen ganger har jeg måttet bruke bind under armene, for å unngå å få store svettemerker på klærne, sier hun.

OPERERT: Maja Sørlid fikk to merker under armen etter operasjonen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Flaut

Du kan få dekket behandling mot overdreven svetting av det offentlige etter undersøkelser av en lege.

Sørlid sier at hun ble flau over at hun svettet så mye som hun gjorde.

– Jeg svettet ekstra hvis jeg var spent og nervøs. Det var flaut, særlig når folk påpekte det, sier hun.

To av behandlingmetodene mot overdreven svette, er operasjon og med nervegiften botulinumtoksinpreparat, som botox er.

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall som har fått behandling ved hjelp av blant annet botox.

Andre blir også henvist til operasjon, som Sørlid ble.

DELER: Maja Sørlid har vært åpen om svette-tilstanden på Tiktok. Foto: Erik Edland / TV 2

Kraftig økning

Behandlingen mot overdreven svette er mulig å få på blåresept.

Tall TV 2 har fått fra Helsedirektoratet, viser at antallet personer som har fått botulinumtoksinpreparat mot overdreven svette på blåresept har økt kraftig de siste årene.

Tidligere var det svært vanskelig å få individuell stønad på blåresept, men en endring i 2018 gjorde det lettere.

I 2019 var det ingen som hentet ut botulinumtoksinpreparat mot overdreven svetting.

Helsedirektoratet opplyser at offentlige sykehus har tilbudt slik behandling, og noen pasienter har blitt behandlet der på sykehusets regning, også før dette.

Fra 2021 til 2022 var det en dobling. De aller fleste fikk botox, ifølge Helsedirektoratet (se tabell)

– Det har nok tatt noe tid før denne økte muligheten til individuell stønad er blitt kjent i fagmiljøene. Derfor har det vært en gradvis vekst i antall personer som har søkt om og fått innvilget slik stønad, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Det er imidlertid langt færre som de siste årene har fjernet svettekjertler kirurgisk enn som har behandlet svette-problemene med blant annet botox.

I 2018 fjernet 240 personer svettekjertler på kroppen kirurgisk, mens i 2022 var antallet 148 personer. Det vil si rundt 100 færre, ifølge Helsedirektoratet, som har hentet ut tall fra Norsk pasientregister.

– Nytt liv

Hudlege Reza Sohrabi ved Dr. Dropin sier de ser en økning år for år i antall personer som trenger behandling mot overdreven svetting.

Det private helseselskapet tilbyr kun botox-behandling.

HUDLEGE: Reza Sohrabi sier overdreven svette ikke har noe med om folk stresser mer eller ei. Foto: Dr. Dropin

Sohrabi sier at de har som hyperhidrose har svettet siden tenårene og har kanskje foreldre eller søsken med samme tilstand.

– Hos de med hyperhidrose på hendene, så kan svetten være så sterk at det drypper av fingrene, gripeevnen affiseres og det sosiale livet begrenses veldig slik at de kan isolere seg, sier han.

– Hos disse pasientene vil en botox-behandling i håndflater utgjøre en stor endring i deres livskvalitet. Mange beskriver det som nytt liv, fortsetter han.

Ved botox-behandling tar man rundt 20 stikk i armhulen og rundt 30 stikk på håndflata. Behandlingen varer fra alt mellom to måneder til ett år per gang.

Hudlegen forteller at det er mange som går lenge uten å oppsøke hjelp.

– Mange sliter med selvbilde og får bortforklaringer fra familie og venner om at «alle svetter» som gjør at de ikke søker hjelp, sier Sohrabi.

MINDRE: Maja Sørlid sier at hun svetter på et mer normalt nivå etter operasjonen under armene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Hjulpet på selvfølelsen

Maja Sørlid har vært åpen om sine svette-problemer på Tiktok. Hun har fått mange tilbakemeldinger fra folk som sier de sliter med det samme.

Hun håper at åpenheten hennes bidrar til at flere oppsøker hjelpen de har krav på.

– Tidligere følte jeg meg ikke vel i min egen kropp. Behandlingen har hjulpet på selvfølelsen. Nå kan jeg endelig gå med genser uten at jeg er redd for at det skal komme svettemerker, sier Sørlid.