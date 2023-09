Maiken byttet parti: – Nyforelskelsen har gått over

Tre årsaker kan forklare velgerflukten fra MDG. At partiet fremstår som en moralistisk tante, er én av dem, ifølge ekspert.

Ved tidligere valg har Maiken Bruun (33) pleid å ta med seg stemmeseddelen til Miljøpartiet De Grønne (MDG) ut av valgavlukket.

Denne gangen ble den liggende igjen, da hun gikk mot valgurnen.

– Jeg blir fortsatt veldig glad når de får stemmer, for jeg heier jo fremdeles på MDG, sier hun.

Men i likhet med mange andre i år, falt altså valget på et annet parti.

Det mener ekspertene det er særlig tre grunner til.

– Har blitt mainstream

Nasjonalt fikk MDG 4,2 prosent av stemmene ved årets kommunevalg. Det er 2,6 prosentpoeng mindre enn i 2019.

I Oslo, hvor MDG har stor oppslutning, mistet partiet mer enn hver tredje velger.

– MDG har ikke nødvendigvis gjort noe feil, men de andre partiene har gjort noe riktig, sier Kjell Terje Ringdal, som er retorikkekspert ved Høyskolen Kristiania.

Han viser til at MDG i mange år nærmest var alene om å kjempe for at klima og miljø skulle bli en hovedsak i norsk politikk. Nå har alle partier dette feltet som innarbeidet del av sitt partiprogram.

– Konkurransen har blitt mye større. Det gjør at velgere tenker at man ikke lenger trenger å stemme på MDG for å sikre miljøet, sier han.

STERK KONKURRANSE: Ringdal mener MDG risikerer å bli stående med sin ene hjertesak i altfor sterk konkurranse mot andre partiet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Fagsjef Christian Eriksen i Miljøstiftelsen Bellona peker også på dette som en av hovedårsakene til velgerfrafallet.

– Det som før var radikal politikk, har blitt mainstream, sier han.

Derfor byttet hun parti

Årsaken til at Bruun skiftet parti stemmer godt overens med det Ringdal og Eriksen peker på.

– Da Miljøpartiet De Grønne kom var de nærmest alene om å kjempe for klimaet. Det appellerte til meg, men nå har nyforelskelsen gått over, sier hun.

Selv om klima og miljø fremdeles er en av fanesakene hennes, falt valget i år på et parti som hun opplever har en mer helhetlig politikk.

– For at folk skal kunne ta gode valg for klimaet må man ha det bra. Grunnleggende ting som helse og velferd må være på plass, og der synes jeg Rødt har en tydeligere politikk.

STEMTE RØDT: Bruun mener MDG i stor grad er et parti som kun fremmer en sak. Derfor falt valget på Rødt i årets kommunevalg. Foto: Privat

I tillegg forteller hun at hun er svært opptatt av kvinnehelse og at sykdommer som endometriose blir tatt på alvor.

– Rødt er det partiet som hadde flest konkrete tiltak for å bedre det jeg mener er en pågående krise.



– Kan ende som Bompengepartiet

At MDG fremstår som et ensaksparti, er den andre hovedårsaken til at velgerne svikter MDG, mener Eriksen.

Han mener at partiet har utfordringer med å kommunisere sin overordnede visjon for Norge.

VALG 2023: Partileder Arild Hermstad under valgvaken til Miljøpartiet De Grønne. Foto: Martin Berg Isaksen

– De fronter mange enkeltsaker, som velgere kan oppfatte som symbolsaker. Det er ikke MDGs feil, men de har blitt partiet som mediene og debattspaltene både elsker og hater.

Ringdal tror partiet kan være i ferd med å lide samme skjebne som Bompengepartiet, som fikk voldsom oppslutning etter etableringen.

– Etter hvert falt partiet som en stein, siden de ikke hadde verken økonomi- eller utenrikspolitikk. Det er skjebnen man kan lide dersom man fremstår som et parti som har én sak, sier Ringdal.

– Moralistiske tanter

Ringdal mener den blå bølgen ved årets valg også tyder på at unge voksne er mer opptatt av individet enn det kollektivistiske.

– Det setter MDG i ekstremt vanskelig posisjon. De fremstår som en moralistisk tante, som snakker om de bitte små tingene, som hvor man skal bygge sykkelstier eller hva man bør spise.

NEDGANG: MDG gikk fra 15,3 prosent oppslutning i 2019 til 10,3 prosent oppslutning ved årets kommunevalg. Her fra årets valgvake på Sentralen i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Og akkurat det er den tredje hovedårsaken til at velgerne svikter partiet, ifølge Ringdal.

– Folk opplever at de er et parti som fratar folk moroa. At de fører en politikk som oppleves forstyrrende for folks liv, og det er kanskje det vanskeligste man kjemper mot som parti, sier han.

VANSKELIGERE: Kjell Terje Ringdal mener at MDG kan fremstå som et parti som gjør det vanskeligere for oss å leve gode liv. Foto: Emilie Holtet / NTB

Er stolt

Selv om MDG har mistet mange velgere, er nestlederen fornøyd med årets resultater.

– 2019 var et svært godt valg for MDG – og vi visste at det kom til å bli tøft å slå det, sier Ingrid Liland.

– Valget i år er det nest beste valget som MDG noen gang har gjort, og vi er fremdeles det tredje største partiet i hovedstaden. Det er noe jeg er veldig stolt over.

SAVNET LØSNINGER: Nestleder Ingrid Liland mener det var for lite diskusjon rundt konkrete løsninger på klimakrisen i opptakten til årets valg. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hun mener de andre partiene har noe av skylden for velgerfrafallet.

– Ekstremvær i Europa og «Hans» her hjemme, er et veldig alvorlig bakteppe. Likevel har ikke de store partiene villet være med på en diskusjon om hva klimaløsningene er, og jeg tror det er løsninger som mobiliserer folk, sier Liland.



At partiet oppfattes som moralistiske tanter, er hun imidlertid ikke enig i.

– Vi går til valg på en omstilling av norsk økonomi. Fra et samfunn hvor fossilavhengige og gammeldagse industrier dominerer, til å være et samfunn med en sirkulær økonomi og et grønnere sentrum. Det kommer vi til å fortsette å være tydelige på, sier Liland.



– På parti med velgerne

En undersøkelse gjennomført av EU viser at nordmenn er blant de befolkningene i Europa som er minst bekymret for klimaendringene.

– Så her er det et fjell å klatre for partiet allerede, sier Eriksen.



Han mener miljøpolitikken til MDG er ambisiøs, men at de må jobbe hvordan de assosieres blant velgerne.

– Utfordringen er å få kommunisert den overordnende visjonen for Norge, ikke kun knyttet til enkeltsaker. Det utfordrende, men det er det som må til, sier Eriksen.

Ringdal mener nøkkelen til rekruttering av velgere også ligger i å endre måten politikken blir oppfattet på.

– De må sørge for at de kommer på parti med menneskene de faktisk skal gjøre noe godt for.