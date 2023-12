Mahla fryktet tortur i Iran - får opphold i Norge

Mahla Norouzi (23) har de siste fem årene levd i frykt for å bli utsendt til Iran. Nå kan hun puste lettet ut, men det er et skår i gleden.

Mahla var 17 år da hun kom alene til Norge som mindreårig asylsøker i 2018.

Hun søkte om beskyttelse i Norge på grunn Bahá'í-troen, som er forbudt i Iran.

Utlendingsnemnda (UNE) tvilte ikke på hennes aktivitet og engasjement i trossamfunnet i Iran og senere i Norge, men mente det likevel ikke var fare for at hun personlig ville bli forfulgt i hjemlandet.

Mahla fikk endelig avslag på asylsaken, og tapte søksmål mot UNE i retten i 2022, men nå har UNE behandlet saken på nytt og gitt henne oppholdstillatelse.

BØNNEMØTE: Mahla Norouzi sammen med andre troende eksiliranere på «nittendagersfest». Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Nå kan jeg endelig begynne å studere! Det gir meg motivasjon og håp, sier Mahla.



Men UNE har brukt en unntaksbestemmelse i utlendingsloven som gir sterke begrensninger i oppholdstillatelsen.

UNE reagerer på Iran-kritikk

Da TV 2 møtte Mahla på Jernbanetorget i januar i år, deltok hun i en demonstrasjon mot menneskerettighetsbrudd i Iran.

Mahla har deltatt i flere regimekritiske arrangementer, og også rettet personlig kritikk direkte mot iranske myndigheter.

UNE har konkludert med at hun med sin sterke regimekritikk risikerer forfølgelse i hjemlandet, og at hun dermed har rett til vern mot utsendelse til Iran.

Men UNE bruker Mahlas sterke fordømmelse av det iranske regimet og deres behandling av Bahá'íer i Iran mot henne.

UNE påstår i vedtaket at hun bevisst har utsatt seg selv for risiko for å få oppholdstillatelse i Norge, og misbrukt asylinstituttet grovt.

NOAS uenig

Dette reagerer norsk organisasjons for asylsøkere (NOAS) sterkt på.

– Det er jeg uenig i. Hun har benyttet seg av sin rett å protestere mot det iranske regimet, som er sterkt undertrykkende mot kvinner og religion, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen til TV 2.

REGIMEKRITIKK: Mahla Norouzi har deltatt i flere demonstrasjoner på Jernbanetorget i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han viser til ytringsfriheten, og påstår UNE kriminaliserer helt legitime protester.

UNE konkluderer med at Mahla ikke får beskyttelse som flyktning, men kun en begrenset oppholdstillatelse etter paragraf 74, som verner henne mot retur.

Hun ikke kan reise ut av Norge. En tur til et annet Schengenland fører til at hun blir nektet innreise igjen.

Permanent opphold er utelukket, og hun nektes familiegjenforening.

Oppholdstillatelsen må forbyes hver sjette måned.



Dette betyr at Mahla ikke engang kan ta seg en svipptur over grensen til Sverige. Først var hun nektet opphold i Norge, og nå kan hun bare oppholde seg i Norge.

– Det er et veldig rart system med den typen oppholdstillatelse. Jeg har ikke gjort noe galt mens jeg har vært i Norge, sier Mahla.

– Blir straffet



Martinsen sier ironisk at det er «djervt» av nemndlederen å gjøre et så begrensende vedtak alene, uten at saken et behandlet i nemndmøte, der Mahla selv kunne ha redegjort for motivene bak sine politiske protester.

Martinsen reagerer på at det også blir brukt mot Mahla at NOAS gikk til sak mot UNE på hennes vegne, i stedet for å ikke reise ut av Norge etter endelige avslag på opphold.

VIL BLI LEGE: Mahla Norouzi gleder seg tross begrensningene til å kunne jobbe og studere i Norge Foto: Tommy Storhaug / TV 2

UNE viser i vedtaket til at Mahla har «gjort gjentatte forsøk på å oppnå oppholdstillatelse i Norge til tross for at hun hadde fått vedtak om endelig avslag på asylsøknaden».



– Det er veldig uheldig. Hun blir straffet for at hun har benyttet seg av muligheten til å få prøvet saken sin for domstolene. Det handler om rettssikkerhet, men UNE er ikke så glad for å bli sett i kortene, kommenterer Martinsen.

– Strategisk

UNE svarer at Mahla satte seg selv i fare gjennom å rette direkte kritikk mot iranske myndigheter.

– UNE har lagt til grunn at dette var strategisk motivert for å få opphold i Norge, og hun blir da ikke ansett som flyktning, sier enhetsleder Terje Østraat.



NOAS gir rettshjelp til noen få asylsaker gjennom sitt domstolsprosjekt, og valgte ut Mahlas sak nettopp fordi den egnet seg spesielt for rettslig prøving av UNEs vedtak, opplyser Martinsen.

– Det er bra at UNE anerkjenner at hun har et beskyttelsesbehov, fastslår han.



Kan jobbe og studere

Mahla er glad for at oppholdstillatelsen tross alt endelig gir henne mulighet til å jobbe og studere.

– Jeg skal begynne på skolen og finne meg en jobb. Det er ikke så veldig viktig hva slags jobb det er. Bare å betale skatter bra, sier hun.

Men ambisjonen er å bli lege. Først må hun ta videregående, og det med toppkarakterer for å komme inn på legestudiet.

– Jeg kommer til å klare det. Jeg var veldig flink på skolen i Iran, sier 23-åringen optimistisk.