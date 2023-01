Mahla (22) frykter hun blir tvangssendt til fengsel og forfølgelse i Iran

ER REDD: Mahla Norouzi er redd det iranske regimet vil straffe henne for at hun er medlem i trossamfunnet Bahà`ì som er forbudt i hjemlandet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

TV 2 møter Mahla en mørk vinterkveld på Jernbanetorget i Oslo, blant andre motstandere av regimet i Iran. Hver dag tenner de lys for Masha Amini, som døde bare 22 år gammel, etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet for «feil» bruk av hijab.

DEMONSTRASJON: Mahla Norouzi møter opp på Jernbanetorget i Oslo for støtte folkeopprøret i Iran. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det har stor betydning for meg å støtte ungdommer og de iranske folkets kamp for frihet, sier Mahla.

Hun henger et portrett av en kvinne rundt halsen, Fariba Kamalabadi, forfulgt for sin tro i Iran.

– Hun har vært fengslet i ti år bare fordi hun er Bahá'í-troende. I fjor fikk hun en ny fengselsstraff på ti år, etter at hun var ferdig med de første ti årene, sier Mahla, og deler ut «flyere» til forbipasserende.

DELER UT: Mahla Norouzi deler ut hefter til forbipasserende. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nettopp Bahá'í-troen er grunnen til at Mahla kom til Norge som 17-åring i 2017 og søkte asyl som enslig mindreårig asylsøker, forteller hun.

– Det var skikkelig vondt å forlate familien - og det er det fortsatt - men vanskelighetene jeg opplevde i Iran, gjorde at jeg måtte reise fra hjemlandet mitt og min nærmeste familie. Det var ikke noe jeg ønsket i det hele tatt, sier Mahla, og kjemper med tårene.

Hun har fått avslag på asylsøknaden sin, og er her på «lånt tid». Fristen for å reise ut av Norge gikk ut i fjor, men hun har fortsatt et håp om at utlendingsmyndighetene vil snu.

Te og nittendagers-bønn

I Norge har andre Bahá'í-troende blitt hennes nye «familie». Det norskiranske ekteparet Ailin og Jalil Zooghalian i Asker har tatt henne til seg som sin egen datter.

– Hun er alene her, og jeg kan kanskje hjelpe henne. Hun er en veldig bra person, sier Jalil Zooghalian.

PAPPA I ASKER: Jalil Zooghalian stiller opp for Mahla som om hun er hans egen datter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Jalil kom til Norge for 15 år siden og er norsk statsborger og sentral i Bahá'í-samfunnet i Norge, som teller rundt 1200 medlemmer.

– De har støttet meg og hjulpet meg til å få gjort tjenester for andre, sier Mahla.

Det å stille opp og hjelpe andre, uten å vente noe tilbake, er sentralt i praktiseringen av troen, forteller hun.

Ekteparet inviterer TV 2 hjem på te, frukt og kaker og «nittendedags-bønn» sammen med Mahla og andre troende.

Religionen har iransk opprinnelse, men er forbudt i landet. De deler året opp i 19 måneder - èn måned er 19 dager, og hver 19. dag feires en «nittendagersfest».

– Det første jeg gjør når jeg møter et menneske er å fortelle at jeg er bahàì. Troen betyr alt for meg, sier Masha.

NITTENDAGERS-BØNN: Mahla Norouzi leser høyt fra bønneboken under samlingen i Asker. Foto: Truls Aagedal / TV 2

BØNNEBOK: Bahá'í bønnebøker ligger på bordet med frukt, kaker og te. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun åpner bønneboken og leser høyt, men under bønnen, musikken, teen og kakene ligger uroen. Masha har fått avslag på søknaden om beskyttelse i Norge, og er pålagt å reise ut av landet.

– Overhengende fare

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), som i noen tilfeller gir rettshjelp til asylsøkere, følger imidlertid opp saken hennes, og har bedt Utlendingsnemnda (UNE) gjøre om avslaget.

– Vi har bedt om en ny vurdering av saken, og vi har også bedt om at hun ikke sendes tilbake til Iran før man har vurdert de nye opplysningene en gang til, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS til TV 2.

NY VURDERING: Jon Ole Martinsen er seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). De har bedt om ny vurdering av saken. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

UNE tviler ikke på at Mahla har konvertert til Bahá'í-troen, men mener det ikke er fare for at hun personlig vil bli forfulgt i Iran. Det blir vist til at hun er ikke en lederskikkelse, og at hun kan tilpasse seg situasjonen i hjemlandet, og være mindre aktiv der enn i Norge.

NOAS viser på sin side til at iranske myndigheter driver med flyktningspionasje i Norge, og høyst trolig har registrert Mahla som regimemotstander allerede. Hun risikerer å få alvorlige problemer straks hun lander i Iran, advarer Martinsen.

FØLGER MED: UNE følger med på utviklingen i Iran, og vil behandle saken til Mahla Norouzi på vanlig måte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi frykter er at hun vil bli tatt inn til avhør, og at det vil da bli avdekket at hun har skiftet tro, og at at hun har vært en aktiv motstander av regimet i Norge. Det er en reell overhengende fare for at hun blir utsatt for umenneskelig behandling både under avhør og fengsling, sier han.

UNE viser til at de har fått medhold i retten, og at det foreligger en rettskraftig dom fra lagmannsretten. Men UNE vil se på saken på nytt.

– Saken ligger nå i sakskøen vår, og vi skal behandle den på vanlig måte, sier enhetsleder Terje Østraat i UNE til TV 2.

– Vi følger utviklingen i Iran svært nøye. Saken til Norouzi vil bli vurdert ut fra oppdatert landinformasjon om Iran, sier han.

Mener flere iranere må få beskyttelse

NOAS mener flere iranere som har bodd lenge i Norge og har fått avslag på asyl, må få sakene sine behandlet på nytt i lys av den nye situasjonen i Iran, der myndighetene slår brutalt ned på folkeopprøret med vold, fengslinger og dødsstraff.

– Vi mener at man nå må ta en revurdering av risikoen for politiske aktivister fra Iran. Vi har sett nå igjen hvordan iranske myndigheter slår ned opposisjonen, og mener det er flere som har et reelt behov for beskyttelse enn de som har fått beskyttelse i Norge, sier Martinsen til TV 2.

– Andre iranere i Norge som har fått avslag kan også begjære utsatt iverksetting og omgjøring av vedtaket sitt, kommenterer Østraat.

– De fleste Iran-sakene UNE har for tiden er nettopp slike saker, sier han.

UNE opplyser at de i dag har totalt 187 Iran-saker til behandling. 96 er anmodninger om å omgjøre tidligere UNE-vedtak, mens 91 er klager på vedtak gjort av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vil bli lege

Mahla føler at mulighetene i livet går forbi henne mens hun venter på svar. Så lenge hun ikke har oppholdstillatelse har hun heller ikke lov til å jobbe eller ta utdanning.

FORBILDE: Mahla Norouzi foran et bilde av Abdul`l-Bahà, en lederskikkelse i Bahá'í-troenA. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– I Iran kunne jeg ikke studere eller få offentlige jobber, og jeg kunne komme i fengsel fordi troen er forbudt. I Norge har jeg mer frihet, men det er vanskelig for meg å ikke kunne studere, sier hun.

– Hva ønsker du å studere?

– Jeg vil bli lege, sier Mahla, og stryker bort noen tårer over tapte år.

GRÅTER: Mahla klarer ikke holde tårene tilbake når hun snakker om drømmene hun har om utdanning og et liv i trygghet i Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det som holder henne oppe i hverdagen er å praktisere troen, å be morgen og kveld, og gjøre sosiale tjenester for andre. Hun har blant annet jobbet frivillig i skolekantine. Og på kveldene stiller hun jevnlig opp i markeringene på Jernbanetorget.

– Det er en drøm å få et fritt Iran, der ingen blir undertrykket og straffet for sine ytringer, sier hun.