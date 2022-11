– Mahad har fått en død manns identitet

– Det er en helt absurd situasjon, sier advokat Arild Humlen, etter at UDI har «omregistrert» den tidligere norske statsborgeren Mahad Mahamud . – Han har fått en død manns identitet, raser Humlen.

Humlen mener Mahad Mahamud (36) ble utsatt for« justismord» da han ble fratatt sitt norske statsborgerskap og utvist fra Norge i 2016.

Mahad-saken førte til fakkeltog og sterke protester da den daværende bioingeniøren ved Ullevål sykehus året etter mistet jobb, hjem og alle rettigheter 17 år etter at han kom til Norge.

– Jeg er fra Brumunddal! Men plutselig, over natten har jeg blitt en utlending. En statsløs mann, sa Mahad.

Han kjempet for å bli renvasket, men Utlendingsnemnda (UNE) og domstolen la politiets påstand til grunn om at han hadde løyet om sin identitet for å få opphold i Norge.

Borgarting lagmannsrett fastslo i 2018 at Mahad er fra Djibouti og ikke Somalia, slik han selv har forklart, og at han dermed ikke hadde rett til opphold i Norge.

Det har advokat Humlen ikke slått seg til ro med.

Han mener Mahad urettmessig mistet sitt norske statsborgerskap på grunn av mangelfull etterforskning fra politiets side.

– Dette er jo ikke en sak med dimensjoner som Baneheia-saken selvfølgelig, men man ser jo dette der også, at viktige opplysninger ikke blir hensyntatt og lagt fram og lagt til grunn for det etterforskningsmessige arbeidet, sier Humlen.

UNE går igjennom saken på nytt

Advokaten viser fram en bunke dokumenter på flere tusen sider når TV 2 møter ham på kontoret.

De nyeste dokumentene er fra Folkeregisteret i Djibouti, og avgjørende for at Humlen nå krever at Mahad får tilbake sitt norske statsborgerskap.

MISTET JOBBEN: Mahad Mahamud utenfor Ullevål sykehus, er han var ansatt som bioingeniører. Foto: TV 2

Humlen har personlig overlevert sakspapirene og en såkalt omgjøringsbegjæring til UNE i Mahad-saken.

– Vi skal selvfølgelig gå grundig gjennom alle opplysninger for å se om det er noe nytt som gjør at tidligere vedtak bør endres, sier enhetsleder i UNE Georg Magne Rønnevig til TV 2.

Sentralt i saken er om Mahad er identisk med Houssein-Mawlid Abdi Mohamed, en dijboutiske borger født i 1983.

Død manns identitet

Oslo politidistrikt siktet Mahad for falsk forklaring etter dommen i 2018 med mål om å få fastslått Mahads egentlige identitet og tvangssendt ham til Djibouti.

Politiet ba amerikanske og kanadiske myndigheter om bistand via Justisdepartementet til å få laget en fullstendig kartlegging av den påståtte familien til Mahad i Djibouti.

TV 2 har tidligere fortalt at politiet mottok detaljerte rapporter fra utlandet med bilder, full identitet og adresser på hele familien.

En av dem, Abdoulkader Abdi Mohamed, ble påstått av politiet å være Mahads bror, og dette er lagt til grunn i lagmannsrettens dom.

Kartleggingen viste at bare en av brødrene i familien, Houssein-Mawlid Abdi Mohamed kunne passe noenlunde med Mahad i alder.

Utlendingsdirektoratet (UDI) tok resultatet av politiets etterforskning til følge, og «omregistrerte» Mahad, viser et vedtak fra januar i år som TV 2 har fått innsyn i.

Mahads personopplysninger eksisterer ikke lenger i UDIs register. Han er i stedet oppført som den djiboutiske borgeren Houssein-Mawli Abdi Mohamed.

– Han har fått identiteten til en død person. Hele utgangspunktet for tilbakekall av Mahads statsborgerskap var og er uriktig, sier Humlen.

– Håndfaste bevis

Folkeregisteret i Djibouti bekrefter ifølge Humlen at Houssein-Mawlid Abdi Mohamed døde etter å ha vært innlagt på sykehus i Djibouti i 2016.

Humlen har lagt ved tre dokumenter i begjæringen til UNE som bevis for at denne personen er død, og dermed ikke kan være Mahad.

NYE BEVIS: Advokat Arid Humlen oversender nye dokumenter i Mahad-saken til UNE.

TV 2 har tidligere fortalt at advokaten fikk en kopi av en angivelig dødsattest på mannen tilsendt fra administrasjonen ved sykehuset Hospital Cheiko de Balbala.

Familien til Houssein-Mawlid oversendte deretter en bekreftelse fra Folkeregisteret på dødsfallet, ifølge omgjøringsbegjæringen.

Det tredje dokumentet er fra den djiboutiske advokaten Mohamed Abayazid, som 13. oktober bekrefter at mannen ifølge Folkeregisteret døde 23.oktober 2016.

I tillegg kommer en stemplet og signert original utskrift fra en notar ved Folkeregisteret som viser at Mahads alias er registrert og bekreftet død i 2016, ifølge Humlen.

– Dette er det sterkest og mest håndfaste beviset til nå for at Mahad er tildelt en død manns personalia av norske myndigheter, sier han.

– Politiet ikke ønsker oppklaring

Humlen krevde allerede 7. april i fjor at politiet gjorde egne undersøkelser for å få verifisert dødsattesten fra sykehuset, men etterforskningen ble i stedet stilt i bero.

– Det er en helt absurd situasjon. Politiet mener han er identisk med Mahad selv om han er død.

Humlen påstår at politiet ikke ønsker en oppklaring som viser at de la feil identitet til grunn i Mahad-saken.

– Her får man jo opplysninger som går helt inn i kjernen av grunnlaget for etterforskningen, og når de ikke støtter politiets modell - hva gjør man da – jo da stiller man etterforskningen i bero og nekter å foreta seg noe.

– Det bærer preg av å være selvbeskyttende, noe man ser jo i enkelte sammenhenger i enkelte straffesaker. At den objektive sannheten er ikke det som er viktig å få avklart, sier han.

Påtaleleder Hanne Fauske ved seksjonen for utlendings- og forvaltningssaker i Oslo politidistrikt svarer følgende i en epost:

«Oslo politidistrikt har foretatt en grundig vurdering av dokumentene og anførslene forsvarer la fram tidligere i år. På bakgrunn av det er hans begjæring om ytterligere etterforskning avslått. Dersom forsvareren er uenig i påtalemyndighetens beslutning, må han sende en begjæring til tingretten for vurdering. Politiet har ikke mottatt nye opplysninger i saken siden da. Dersom det fremlegges nye opplysninger, vil politiet vurdere disse».

Varsler gjenåpning i lagmannsretten

Humlen mener det er mulig for UNE å få avklart denne saken i løpet av kort tid.

– Jeg håper jo at vi med disse nye dokumentene får en reell verifikasjon, som slår fast at det er riktig dokumenter, og at Mahad da har fått identiteten til en død person.

Det vil i fjerne hele grunnlaget for tilbakekallet av Mahads norske statsborgerskap og undergrave alle de sentrale bevisene lagmannsretten bygget på i sin dom, argumenterer Humlen.

I PARIS: Mahad Mahamud oppholder seg i Paris. Franske myndigheter anser han som somalisk borger.

Advokaten ber UNE kontakte ambassaden i Brüssel for å få en offisiell bekreftelse fra djiboutiske myndigheter på at denne personen er avgått med døden.

UNE vil ikke kommentere saken ytterligere, og opplyser at behandlingstiden for omgjøringssaker kan være opp til 12 måneder.

Humlen varsler at han vil ta saken til lagmannsretten hvis vedtaket ikke blir gjort om.

«Dersom ikke UNE omgjør tilbakekallet basert på et uriktig faktisk grunnlag og i lys av den betydelig vekt dette spørsmålet hadde i lagmannsrettens dom (..) vil jeg be om gjenåpning av lagmannsrettssaken».

Har somalisk pass

Den djiboutiske ambassaden i Brussel avviste i et brev til UNE i 2019 at Mahad er djiboutisk borger, mens somaliske myndigheter har utstedt somalisk pass til ham.

Mahad oppholder seg i Paris mens han venter på svar på sin asylsøknad i Frankrike. Han har fått utstedt nytt somalisk pass, og personopplysningene der er de samme han oppga til norske myndigheter da han kom. Men de er altså strøket i norske registre, her er han Houssein-Mawlid Abdi Mohamed.