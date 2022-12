Magnus må skrive ned «alt»: – Føles litt nytteløst

Da 24-åringen inntok vitneboksen i Oslo tingrett tirsdag, ble han svært fort ferdig med sin frie forklaring.

Han har ikke så mye å fortelle, fordi han rett og slett ikke husker det som skjedde.

– Jeg har noen glimt, men jeg vet ikke om det er falske minner som følge av ting jeg har blitt forklart, sier Magnus.

Han ønsker ikke at TV 2 skriver etternavnet hans, men har godkjent bruk av fornavnet.

Sammen med en annen mann i 20-årene er han fornærmet i straffesaken mot de to tiltalte etter den mye omtalte «Grottefesten».

Statsadvokaten vil dømme de to for uaktsom forgiftning av allmennheten etter skandalefesten natt til 30. august 2020.

De tiltalte nekter straffskyld for forgiftning.

Husker så vidt avhøret

Fordi 24-åringen husker lite, legger statsadvokat Daniel Sollie frem noe av det han har sagt i avhør med politiet etter hendelsen.

Det er snart to år siden han var i avhør.

Da forklarte han at husker at han danset, gikk rundt og snakket med folk og drakk øl inne i det nedlagte fjellanlegget.

BUNKEREN: To personer har fått varige skader som følge av kullosforgiftning etter festen i august 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg har ikke noe minne av dette i dag, sier han etter at statsadvokaten har lest opp hva han forklarte i desember for to år siden.

– Husker du at du har sagt det?

– Jeg har ingen kjennskap til det i det hele tatt svarer han.

– Husker du avhørene med politiet?

– Jeg husker at jeg har vært på politistasjonen, men jeg husker ikke samtalene, sier han.

Begge de fornærmede har fått varige skader som følge av kullosforgiftning. På «Grottefesten» hadde arrangørene rigget til to bensinaggregater for å drifte festens lyd- og lysanlegg.

Aggregatene fikk ikke nok ventilasjon, og giftig karbonmonoksid spredte seg gradvis i den nedlagte bunkeren.

Rotet seg bort på joggetur

Han forteller i retten at han har et lite glimt av at han den aktuelle kvelden våknet opp i en ambulanse uten å skjønne noe som helst av situasjonen.

I tillegg har en et vagt minne av at han står inne i rommet der aggregatene på festen var plassert.

– Jeg tror jeg husker at jeg så det rommet der aggregatet var og at det lå en fyr på bakken. Egentlig bare det jeg husker tror jeg, og at jeg ble svimmel.

– Husker du noe fra sykehusoppholdet ditt?

– Veldig lite. Jeg husker bare at jeg var mye alene.

Etter at han ble skrevet ut fra sykehuset flyttet han hjem til moren sin, der han har vokst opp. Statsadvokaten vil vite hvordan situasjonen var på den tiden.

RETTSBEFARING: Tingrettsdommer Eirik Aas noterer under befaringen i grotten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg var på joggetur og rotet meg bort i et område der jeg egentlig er lommekjent, sier 24-åringen.

Fortsett er både retningssans og hukommelse svekket etter kullosforgiftningen. Han hadde ikke problemer med dette før kullosforgiftningen.

– Jeg husker ikke hva jeg lærte på skolen i forrige uke. Jeg må lese om det i notatene mine.

– Føles litt nytteløst

Også dagligdagse ting som å lage mat er fortsatt en utfordring.

– Det er vanskelig å følge oppskriftene og skjønne de. Å huske hvor lenge ting skal være i kjelen for eksempel, sier han.

Også sosiale sammenkomster kan være krevende, forteller han. Ofte sover han fort i 14 timer etter at han har gjort noe sammen med vennene sine.

LYSSATT: Pressen fikk også slippe inn i den aktuelle bunkeren uken etter festen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Etter en forelesning så husker jeg ingen ting av det som ble sagt. Jeg må skrive ned alt og lese det opp igjen. Det sitter fortsatt ikke, så det føles litt nytteløst å gå på skolen, sier han og legger til:

– Det er kjedelig. Jeg har lyst til å få det til.

– Jeg må ha med meg handleliste eller noen som er med meg. hvis jeg skal på butikken og kjøpe noe, så går jeg til butikken og glemmer hva jeg skal ha. Så må jeg ringe samboeren min og bli mint på det.

Noterer samtalereferater

Under vitnemålet er han tydelig preget. Selv om situasjonen gradvis har blitt litt bedre forteller han at han engster seg mye for at utviklingen skal gå i en negativ retning.

– Når føler du at det har gått nedover? spør mannens bistandsadvokat, Eitya Rehman.

– På dager hvor det har vært mye å gjøre. Da klarer jeg ikke å huske hva jeg har gjort engang, eller hva jeg har spist.

ÅSTEDET: Store styrker fra alle nødetater rykket ut til St. Hanshaugen den aktuelle kvelden. Foto: Vidar Ruud / NTB

For at han ikke skal glemme innholdet i samtaler han har hatt med venner, kjæreste og familie, noterer han ofte referater på telefonen sin.

I tillegg har han lagt inn en rekke faste påminnelser og alarmer hver eneste dag. Statsadvokaten vil vite om han har noen eksempler på slike påminnelser.

– Jobb. Trening. Avtaler, sier han og legger til:

– Det er veldig mange påminnelser og alarmer.

Oslo tingrett har satt av ti dager til rettssaken som begynte på tirsdag i forrige uke. Over 20 vitner er kalt inn for å avgi forklaring i saken.