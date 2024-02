Magnus (44) ble skutt: – Jeg gamblet på å løpe

OSLO SENTRUM (TV 2): Magnus satt ved siden av sin gode venn Kåre Arvid Hesvik (60) da han ble skutt og drept. Så løp han selv for livet.

– Noen ropte «dukk», og så falt alle som dominobrikker ved siden av meg, forteller Magnus til TV 2.

De grufulle minuttene mellom klokken 01.12 og 01.14 natt til 25. juni 2022 sitter brent fast i minnet.

Om fire uker skal han fortelle historien i Oslo tingrett, der gjerningsmannen Zaniar Matapour (44) står tiltalt for grove terrorhandlinger.

– Jeg gleder meg ikke til å se ham igjen. Det blir tøft og hardt, men jeg skal komme meg gjennom det, sier Magnus.

Oppfattet ikke skudd

Fredag 24. juni hadde Magnus gledet seg til å feire Pride. Feiringen startet da Magnus dro og møtte kameraten sin Kåre ved ciderbaren i Oslo Pride Park.

Derfra gikk ferden videre til dragshow-gruppa Great Garlic Girls' 40-årsjubileum.

JUBILEUM: Draggruppa ble egentlig 40 år i 2021, men måtte utsette feiringen til 2022 på grunn av pandemien. Showet deres ble vist på Latter på Aker brygge. Foto: Privat

Etter showet dro Magnus, Kåre og flere venner av dem på Trappa pub, før de omtrent klokken 22.30 tuslet videre for å møte enda flere venner på puben Per på hjørnet midt i Oslo sentrum.

Der slo de 8-10 kameratene sammen to bord.

– Jeg kjøpte første runde med irish coffee. Jeg tror vi var på den femte runden da han kom rundt hjørnet, sier Magnus.

SNAKKER UT: Magnus ønsker ikke at TV 2 publiserer etternavnet hans, men han har ikke noe imot å fortelle om det han opplevde for halvannet år siden. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Magnus oppfattet ikke de første skuddene fra våpenet til Matapour.

– Helt ut av det blå så jeg at Kåre gikk rett i bakken. Jeg stupte over Kåre før jeg rakk å tenke, for noen måtte jo starte livreddende førstehjelp, sier Magnus og stopper opp litt.

– Jeg skjønte egentlig med en gang at det var håpløst.

Løp mot døra

Kåre Arvid Hesvik ble truffet av fire skudd og døde momentant.

– Jeg husker at jeg satte meg tilbake og var helt sjokkert, sier han.

Magnus har hørt skyting før. Han var vitne til et drap på Sandaker i Oslo for 20 år siden, forteller han. Likevel oppfattet han lydene fra Matapours våpen som fyrverkeri.

Vennene hans forsto imidlertid hva som hadde skjedd. De så Matapour klart og tydelig foran seg. Flere ropte «dukk», forteller Magnus.

TILBAKE: Akkurat her satt Magnus natt til 25. juni for halvannet år siden. Den gangen var han omgitt av gode venner. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Selv hadde han ingen steder å gjemme seg, fordi han satt helt ved enden av bordet.

– Jeg gamblet på å løpe mot døra. Da ble jeg skutt i ryggen. Det var en stikkende smerte, og jeg skrek vel et eller annet, sier han.

Inne på puben la Magnus seg ned på gulvet. Skuddet hadde gått gjennom overkroppen og ut ved brystet på fremsiden. Han fikk raskt hjelp av flere personer som var der.

Samtidig, på gaten utenfor, hadde tilfeldige vitner klart å overmanne Matapour. Politiet kom raskt til stedet og fikk pågrepet ham.

UNDER KONTROLL: Klokken 01.18 – seks minutter etter at skytingen begynte – meldte politiet på samband at de hadde kontroll på gjerningsmannen. Foto: Privat

Før han ble pågrepet, hadde Matapour rukket å løsne 18 skudd. Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen (54) døde av skadene de ble påført.

I tillegg ble ni personer, inkludert Magnus, truffet av prosjektiler eller prosjektilfragmenter.

– Kåre og jeg kranglet ofte om hvem som var verdens snilleste person. Jeg mente det var ham, og jeg er sikker på at jeg hadde rett, sier Magnus.

– Folk fikk sjokk

Om fire uker begynner rettssaken, der Magnus skal vitne. Han husker synet av Matapour den kvelden og gleder seg ikke til å se ham igjen i retten.

– Men jeg er godt forberedt og husker detaljene godt, så det skal nok gå fint, sier han.

DA OG NÅ: Operasjonen av Magnus' skulder har vært vellykket. Foto: Privat og Aleksander Myklebust / TV 2

Under angrepet avfyrte Matapour totalt ti skudd med maskinpistol og åtte skudd med en pistol. Magnus vet fortsatt ikke hvilket av våpnene han ble skutt med.

Samme kveld som han ble skrevet ut av sykehus, dro han tilbake til Per på hjørnet. Da var det fire dager siden skytingen.

– Folk fikk sjokk da de så meg der. Jeg tok mot til meg og satte meg på samme plassen som jeg satt fem dager tidligere, sier han.

– Hvorfor gjorde du det?

– Det skjedde egentlig ganske spontant. Sett i ettertid tror jeg det var smart av meg. Har man angst for noe, er det lurt å trosse frykten og oppsøke den. Da bekjemper man angstfølelsen, sier han.

LIKE ETTERPÅ: På sykehuset måtte de operere inn en stang i Magnus' arm. Foto: Privat

Ble tvangsinnlagt

Samtidig ble det lite søvn i dagene etter skytingen.

Personer rundt Magnus mente han hadde blitt manisk. Derfor ble han tvangsinnlagt, noe han er sterkt uenig i at han skulle vært, fra 1. juli til 15. august.

Deretter var han sykmeldt frem til mai.

– Denne saken har hatt store konsekvenser for meg, men nå går det bedre. Etter rettssaken skal jeg forhåpentligvis i gang med en jobb som jeg trives i, forteller han.

SER FREMOVER: Magnus gleder seg til å få rettssaken mot Matapour unnagjort. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

TV 2 har sett avhøret som Magnus ga til politiet mens han lå på sykehus to dager etter skytingen. Historien han forteller til TV 2, stemmer overens med den forklaringen han ga til politiet.

Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken.